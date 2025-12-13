Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡Ö10Êâ¤À¤±ÏÓÁÈ¤ó¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ÊÀÄ½Õ»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¸ì¤ë
²Î¼êÃæ¿¹ÌÀºÚ¡Ê60¡Ë¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë12ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡Á¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡Á¡×¡Ê¸á¸å8»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÀÄ½Õ»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Ãæ¿¹¤¬»²²Ã¤·¤¿¡ÖÌÀ¼£¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×È¯Çä99Ç¯¼þÇ¯µÇ°Æ°²è¤ÎÏÃÂê¤«¤é¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤·¤¿¡£
Ãæ¿¹¤Ï¡ÖÃæ³Ø¹»¤Îº¢¤Ë3Ç¯´Ö¡Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¡ËÅÏ¤»¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ä¾¤Ë¡£¤ª¤¦¤Á¤ÎÁ°¤Ë¤½¤Ã¤ÈÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È²óÁÛ¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¥Ï¥Ã¤È¤ï¤ì¤ËÊÖ¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐÈà¤ÏÃË¤Î»Ò2¿Í·»Äï¤À¤Ã¤¿¡£Ì¾Á°¤ò½ñ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤É¤Ã¤Á¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£¤¢¤È¤Ç3Ç¯¸å¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¡×¤È¼ºÇÔ¤Ë¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
»×¤¤¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¡£µÕ»°³Ñ·Á¡£¤Þ¡Á¤¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¤È²û¤«¤·¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¡£¤Þ¤¿¡Ö3Ç¯À¸¤ÎÂ´¶È¼°¤ÎÆü¤Ë¡¢¹»¼Ë¤ÎÎ¢¼ê¤ËÍ§Ã£¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¡Ø10Êâ¤À¤±ÏÓ¤òÁÈ¤ó¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¤¬¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¡×¤È´¶·ã¤¹¤ë¤È¡¢Ãæ¿¹¤Ï¡Ö¡Ø²¿¤Ç¤À¤è¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤É¡¢¡Ø¤ª´ê¤¤¤À¤«¤é¡ªÌÜâÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢10Êâ¤À¤±¡ª10Êâ¤À¤±ÏÓÁÈ¤ó¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ï¤«¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£