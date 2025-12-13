Âç±Û·ò²ð»á¡¢É×¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¡Ö´°Á´¤Ë¡Ä¡×
¸µNHK¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÂç±Û·ò²ð»á¡Ê64¡Ë¤¬¡¢12ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°50Ç¯ÌÜ¿¼·¡¤êSPÂè4ÃÆ¡¡´ñÀ×¤Î¶¦±éÊÔ¡×¡Ê¸á¸å8»þ10Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£É×¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¸µNHK¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÍÆ¯Í³Èþ»Ò(56)¡¢¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤È½Ð±é¡£21Ç¯¤ËÂç±Û»á¤¬¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Åö»þ¡¢¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤ÎVTR¤¬Î®¤µ¤ì¤¿¡£
VTRÆâ¤Ç»Ê²ñ¤Î¹õÌøÅ°»Ò¡Ê92¡Ë¤¬¡Ö±ü¤µ¤Þ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£ÅìÂçÌîµåÉô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¡¢º¸¸ª¤ÎÃ¦±±¤Î¼ê½Ñ¤ò¤¹¤ë¤¿¤áÀ°·Á³°²Ê±¡¤ËÆþ±¡¡£¤½¤³¤Î¼Â½¬À¸¤ÇÂç±Û»á¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤¬É×¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Âç±Û»á¤Ï¡ÖÂà±¡¤·¤¿»þ¤Ë¤ªÎé¤ò¸À¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ºÇ½é¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ê¤ì½é¤á¤òÏÃ¤·¡¢¡ÖÂ¾°Õ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
VTRÆâ¤Ç·ëº§¼°¤Î²èÁü¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£Åö»þ¤ÎÉ×¿Í¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¥Þ¥Ä¥³¤¬¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£²¿¤¬¤ªÎé¤è¡×¤ÈÂç±Û»á¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£¹õÌø¤â²þ¤á¤Æ¡¢¡Ö±ü¤µ¤Þ¤«¤ï¤¤¤¤¤ï¤Í¡×¡£¥Þ¥Ä¥³¤âÂ³¤¤¤Æ¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë²Î¼ê¤ß¤¿¤¤¤À¤â¤Î¡×¡£Âç±Û»á¤¬¡Ö¤Þ¤º¤¤¤Ê¡¢¤³¤ì¡Ä¡×¤È¸ÍÏÇ¤¦¡£¥Þ¥Ä¥³¤¬¡ÖºÇ¸å¡¢¤¤ì¤¤¤´¤È¤Ç¤Í¡¢¤ªÎé¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤ã¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£´°Á´¤Ë¤â¤¦¥Ê¥ó¥Ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢Âç±Û¤â¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£