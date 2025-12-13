±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¡¢¼êºî¤ê¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¨¤Ã¡Á²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÅ·ºÍ¤Ã¡ª¥»¥ó¥¹¤Î¿À¤¬½É¤Ã¤Æ¤ë¡¼¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¡Ê40¡Ë¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼êºî¤ê¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡±×¼ã¤Ï¡Ö¥Ä¥ê¡¼ºî¤Ã¤¿!!²Ä°¦¤¤²Ä°¦¤¤¡ª¡×¤È¡¢¥Ä¥ê¡¼¤È¤½¤ÎÀ©ºîÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ï¤«¤ë¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËç¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö»ä¤ÏÇò¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¥Û¥ï¥Û¥ï¤Ê¥Ä¥ê¡¼¤Ë¤·¤¿¤è¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¹¥¤ß¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤¿¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ä¥ê¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö½½¿Í½½¿§¡£Á´°÷°ã¤¦ºîÉÊ¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×¡ÖÁÇÅ¨¤À¤è¤Í¡×¤È¡¢À½ºîÂÎ¸³¤Î±ü¿¼¤µ¤Ë´¶Æ°¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Öºî¤ë¤Î¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¡ª¡×¡Ö²È¤Ë¥Ä¥ê¡¼¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥óÂç¹¥¤¡×¤È¡¢ÁÏºî³èÆ°¤Ø¤Î¾ðÇ®¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡Á²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÅ·ºÍ¤Ã¡ª¥»¥ó¥¹¤Î¿À¤¬½É¤Ã¤Æ¤ë¡¼¡×¡ÖÁÇÅ¨¡ª¡×¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡ÖÇä¤Ã¤Æ¤¿¤éÇã¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
