¡Ö³°¸ò¸ò¾Ä¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥È¼è¤ì¤ëÉþ¡¢ÌµÍý¤·¤Æ¤Ç¤âÇã¤ï¤Ê¤¤¤È¡×Åê¹Æ¤Î¹â»Ô¼óÁê¡ÄÇÅ½£¿¥¥³¡¼¥È¤Ê¤ÉÂ£Äè¤µ¤ì¤ë
¡¡ÌÊ¤ÎÀèÀ÷¿¥Êª¡¢ÇÅ½£¿¥¤òÀ¸»º¤¹¤ëÊ¼¸Ë¸©À¾ÏÆ»Ô¤Î¶È¼Ô¤¿¤Á¤¬»Ô¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ë¥³¡¼¥È¤ä¥¹¥È¡¼¥ë¤Ê¤É¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤¬£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡ÖÆüËÜºÇ¹â¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò»È¤Ã¤¿Éþ¤äÆüËÜºÇ¹â¤Î¿¦¿Í¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿Éþ¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈ¯¿®¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÃå¿´ÃÏ¤äÈ©¿¨¤ê¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤Ê¤ÉÇÅ½£¿¥¤ÎÎÉ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥Ã¥¯¥¹¥Ö¥ë¡¼¤Î¥³¡¼¥È¤ä¥·¥ã¥Ä¡¢¥¹¥È¡¼¥ë¤Ê¤É£¶ÅÀ¤Ç¡¢À¾ÏÆ»ÔÆâ¤Î£µ¼Ò¤¬Äó¶¡¤·¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï£±£±·î£±£´Æü¤Î¹ñ²ñ¼Áµ¿¤Ç¡ÖÆüËÜºÇ¹â¤ÎÉþ¤Ç³°¸ò¸ò¾Ä¤·¤Æ¡×¤Èµá¤á¤é¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤Î£Ø¤Ç¡Ö³°¸ò¸ò¾Ä¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥È¼è¤ì¤ëÉþ¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤Ç¤âÇã¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤«¤ó¤«¤â¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ä¤Ö¤ä¤¡×¤òÃÎ¤Ã¤¿¶È¼Ô¤¿¤Á¤¬£Ð£Ò¤ò·ó¤Í¤Æ¡Ö¹ñ»º¤Î¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ½ÉÊ¡×¤òÂ£¤í¤¦¤È»×¤¤Î©¤Ã¤¿¡££²½µ´Ö¸å¡¢ÊÒ»³¾Ý»°»ÔÄ¹¤äÀ¾ÏÆ¾¦¹©²ñµÄ½ê¤ÎÌò°÷¤é¤¬½°±¡µÄ°÷²ñ´Û¤òË¬¤ì¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÈë½ñ¤ËÀ½ÉÊ¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£