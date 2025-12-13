ËÜ¶¿°ÉÆà¡¢¿Íµ¤·Ý¿ÍÉ×¤È¤Î¤Ê¤ì¤½¤á¤Ï¡Ö¶¦±é¤·¤Æ¡¢£²Ç¯¸å¤¯¤é¤¤¤Ë¤¤¤¤Ê¤êDM¡×
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎËÜ¶¿°ÉÆà¡Ê33¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Öº£ÅÄ¡õÃæ»³¤Î¡ª¤Ê¤ó¤Ç·ëº§¤·¤¿¤Î¡©¡×¤Ë½Ð±é¡£É×¤ÎEXIT¤Î¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¡Ê38¡Ë¤È¤Î¤Ê¤ì¤½¤á¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ËÜ¶¿¤Ï¡Ö¶¦±é¤·¤Æ¡¢2Ç¯¸å¤¯¤é¤¤¤Ë¤¤¤¤Ê¤êDM¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
º£ÅÄ¹Ì»Ê¤Ï¡Ö2Ç¯¸å¤¯¤é¤¤¤Ë¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¡¢¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î¿®»Ò¤Ï¡ÖÂÔ¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¤´¤á¤ó¤Í¡£¤¢¤¤¤Ä¥¥â¤¯¤Í¡©¡×¤È¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤ò¥¤¥¸¤Ã¤¿¡£
ËÜ¶¿¤Ï¡Ö¼ÂºÝ2¿Í¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢°Õ³°¤È¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¤È¸òºÝ¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ËÜ¶¿¤Ï22Ç¯¤ËEXIT¤Î¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤È·ëº§¤·¡¢23Ç¯11·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£