ËÌ³¤Æ»¤ÇÉ¹ÅÀ²¼24.7¡î¤Èº£¥·¡¼¥º¥ó°ìÈÖ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¡¡¤¢¤¹¤ÏËÌ³¤Æ»¡¦ËÌÆüËÜ¡¦ËÌÎ¦¤ÇÂç¹Ó¤ì¤Î¶²¤ì¡ÄË½É÷¤äÂçÀã¡¦¹âÄ¬¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü
¶¯Îõ¤Ê´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢13ÆüÄ«¤ÏËÌ³¤Æ»¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó°ìÈÖ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
14Æü¤ÏËÌÆüËÜ¤ÈËÌÎ¦¤Ç¤ÏÂç¹Ó¤ì¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
13ÆüÄ«¤Ï¾å¶õ¤Î¶¯¤¤´¨µ¤¤ÈÊü¼ÍÎäµÑ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇÄãµ¤²¹¤ÏËÌ³¤Æ»¡¦Î¦ÊÌÄ®¤ÇÉ¹ÅÀ²¼24.7ÅÙ¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ê¡¢Á´¹ñ¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó°ìÈÖ¤Î´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
14Æü°Ê¹ß¤ÏÄãµ¤°µ¤¬µÞÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éËÌÆüËÜ¤ËÀÜ¶á¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¡¦ËÌÎ¦¤Ç¤ÏÂç¹Ó¤ì¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢Ë½É÷¤äÂçÀã¡¦¹âÄ¬¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶¯¤¤ÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿ÀÄ¿¹¸©¤Ç¤ÏÂç±«¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£