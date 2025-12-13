¡ÚÅ·µ¤¡Û´ØÅì¤Ï¸·¤·¤¤´¨¤µ¡¡Ìë¤ÏÆîÉôÃæ¿´¤Ë±«¡¢»³±è¤¤¤Ç¤ÏÀã¡¡Åìµþ¤ä¿ÀÆàÀî¤Ê¤É¤ÎÊ¿ÃÏ¤Ç¤â°ì»þÅª¤Ë¤ß¤¾¤ì¤Î½ê¤¬
´ØÅìÃÏÊý¤Ï¡¢Æüº¹¤·¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢°ì·å¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¡¢¸·¤·¤¤´¨¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¸á¸å¤ÎÅ·µ¤¡Û
³ÆÃÏ¤È¤â¤æ¤Ã¤¯¤ê²¼¤êºä¤Ç¤¹¡£Í¼Êý¤«¤é±À¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢ÌëÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢ÆîÉô¤òÃæ¿´¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¡¢»³±è¤¤¤Ç¤ÏÀã¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åìµþ¤ä¿ÀÆàÀî¤Ê¤É¤ÎÊ¿ÃÏ¤Ç¤â¡¢°ì»þÅª¤Ë¤ß¤¾¤ì¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢9ÅÙÁ°¸å¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¡¢´¨¤µÂÐºö¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú½µ´ÖÍ½Êó¡Û14Æü¤Ï¡¢Ãë²á¤®¤Ë¤Ï²óÉü¤·¤ÆÀ²¤ì´Ö¤¬Ìá¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£15Æü¡Ê·î¡Ë°Ê¹ß¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯À²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ËÃ¼¤Ë´¨¤¤Æü¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£