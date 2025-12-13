¾åºäÎ¶Ç·²ð´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ë²ÈÂ²¡×¤¬£±½µ´ÖÁ´²ó´°ÇäÃ£À®¡¡ÍèÇ¯ËÜ¸ø³«¤Ø¡Ö¸½ºß½àÈ÷Ãæ¡×
12·î6Æü¤«¤é¿·½ÉK's cinema¤Ç1½µ´Ö¸ÂÄê¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼ã¼ê±Ç²è´ÆÆÄ¡¢¾åºäÎ¶Ç·²ð»á¡Ê30¡Ë¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ë²ÈÂ²¡×¤¬¼«¼ç±Ç²è¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤ÎÁ´²óËþ°÷¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
º£Ç¯5·î¤Î¡ÖÂè23²óÃæÇ·Åç±Ç²èº×¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¡¢¡Ö¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯ÆüËÜ±Ç²èº×¡×¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î±Ç²èº×¤Ë¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿ÏÃÂêºî¡£Â¿¤¯¤ÎÇÛµë²ñ¼Ò¤«¤é¾å±Ç¤ÎÀ¼¤â¤«¤«¤ëÃæ¡¢¾åºä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö1½µ´ÖÁ´¤Æ¤Î²ó¤¬ËþÀÊ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¼¡¤ÎºîÉÊ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤òÃ£À®¡£ÍèÇ¯¤ÎËÜ¸ø³«¤â¹Ô¤¦¸«¹þ¤ß¤Ç¾åºä»á¤é¤Ï¡Ö¸½ºß¡¢½àÈ÷Ãæ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°HP¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
Æ±ºî¤Ï12Æü¤ËºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¡¢Á´¤Æ¤Î¾å±Ç¤Ë¤ª¤¤¤ÆËþ°÷¸æÎé¤òµÏ¿¤·¤¿¡£±Ç²è´Û¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHP¤Ç¾å±Ç3ÆüÁ°¤Î24»þ¤«¤é¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¥¦¥§¥ÖÍ½Ìó¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢4ÆüÌÜ¤Þ¤Ç¤ÏÂ¨´°Çä¡£°ì»þ¥¢¥¯¥»¥¹¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¥µ¡¼¥Ð¡¼¤¬¥À¥¦¥ó¤¹¤ë»öÂÖ¤âµ¯¤³¤ê¡¢5ÆüÌÜ°Ê¹ß¤â¤¹¤°¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
º£²ó1½µ´Ö¤Î¸ÂÄê¾å±Ç¤·¤¿¿·½ÉK's cinema¤Ï¡¢17Ç¯¤Ë¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Ö¥«¥á¥é¤ò»ß¤á¤ë¤Ê¡ª¡×¡Ê¾åÅÄ¿µ°ìÏº´ÆÆÄ¡Ë¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Æ±ºî¤âÅö½é¤Ï6Æü´Ö¸ÂÄê¾å±Ç¤À¤¬¡¢¸ý¥³¥ß¤¬¹¤¬¤êÁ´¹ñ¾å±Ç¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¡£¾åºä´ÆÆÄ¤â¡Ö¤½¤¦¤·¤¿¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤¬¤Þ¤¿µ¯¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È1½µ´ÖÁ´¤Æ¤Î²ó¤ÎËþ°÷¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸ø³«Ìó1¥«·îÁ°¤«¤é¤Ï¤Û¤ÜËèÆü¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä±é¼Ô¤é¤È·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¥Á¥é¥·ÇÛ¤ê¤Ê¤É¤â¹Ô¤¤¡Ö¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÁ´¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤é·é¤¯°ú¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¢¡¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ë²ÈÂ²¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡¡Åìµþ¤Î²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëÍÎ»Ò¤Ï»Å»ö¤ÇÂ¿Ë»¤ÊËèÆü¤ò²á¤´¤¹Ëµ¤é¡¢Äê´üÅª¤Ë¼Â²È¤Øµ¢¾Ê¤ò¤·¡¢ÉãÃé¾¡¤È¤È¤â¤ËÇ§ÃÎ¾É¤ÎÊìÀé·Ã»Ò¤Î¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àé·Ã»Ò¤Î¾É¾õ¤Ï¶áº¢¿Ê¹Ô¤¬Áá¤¯¡¢ÍÎ»Ò¤¬¿ôÇ¯Á°¤ËÎ¥º§¤·¤¿¤³¤È¤µ¤¨Ëº¤ì¡¢µ¢¾Ê¤ÎÅÙ¤Ë¸µÉ×¤ÈÌ¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢ÍÎ»Ò¤Ï¼è°úÀè¤ÎÃ´Åö¼Ô¤«¤é¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ë²ÈÂ²¡×¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢ÂÎ¸³¥ì¥ó¥¿¥ë¤ò¶¯¤¯´«¤á¤é¤ì¤ë¡£¸ÍÏÇ¤¤¤Ä¤Ä¤â¥ì¥ó¥¿¥ëÉ×¤ò²È»öÂå¹Ô¤È¤·¤Æ¼«Âð¤Ë¸Æ¤Ó¡¢ÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¾¾²¼¹ë¤ÈÇÏ¤¬¹ç¤Ã¤¿ÍÎ»Ò¤Ï¡¢Àé·Ã»Ò¤Î¤³¤È¤òÁêÃÌ¡£¤¹¤ë¤È¾¾²¼¤Ï¡¢¼«Ê¬¤òÉ×¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î»ÒÌò¡¦°ÂÅÄ¼ëÎ¤¤òÌ¼¤È¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¡Ä¡£
¢¡¾åºäÎ¶Ç·²ð¡Ê¤³¤¦¤µ¤«¡¦¤ê¤å¤¦¤Î¤¹¤±¡Ë1995Ç¯¡ÊÊ¿7¡Ë1·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©²ÃÀ¾»Ô½Ð¿È¡£¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¸«¤¿¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦¥º¥¦¥£¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡Ö¥é¥¹¥È¡¡¥µ¥à¥é¥¤¡×¤Î±Æ¶Á¤Ç±Ç²è¤ÎÆ»¤ò»Ö¤¹¡£±Ç²è³Ø²Ê¤Î¤¢¤ëÂç³Ø¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é²»³ÚÈÖÁÈ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢Â´¶È¸å¤ËÀ©ºî²ñ¼Ò¤Ç1Ç¯´Ö¶ÐÌ³¡£³ÊÆ®µ»ÈÖÁÈ¤ÎAD¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¡£18Ç¯¤Ë¼«¿È¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤Æ±ÇÁü¤Î»Å»ö¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é±Ç²è´ÆÆÄ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£