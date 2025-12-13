ÌÂ¤Ã¤¿¤é¥³¥ì¡ª¤³¤ÎÅßà¿ä¤»¤ë°ïÉÊá¤òÅ°Äì²òÀâ¡ª¡Ú¿Íµ¤¥Ö¥í¥¬¡¼¸·Áª¿·ºî¥«¥Ã¥×¤á¤ó£µÉÊ¡Û
¡Ú¥«¥Ã¥×¤á¤óÉ¾ÏÀ²Ètaka :a·ã¿ä¤·¡ª¥È¥ì¥ó¥ÉºÇÁ°Àþ¡ÛÂç¿Íµ¤¥Ö¥í¥¬¡¼¤¬¥«¥Ã¥×¤á¤ó¤Îà¿ä¤»¤ë¿·ºîá¤òÅ°Äì²òÀâ¤¹¤ë¹¥É¾´ë²è¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥«¥Ã¥×¤á¤ó¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤É¤ì¤òÇã¤ª¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¡Ç¯±Û¤·¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¡ÖÉÙ»Î¤½¤Ð¡×¤âÅÐ¾ì¡ª
¡Ú¾åÉÊ¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¤Û¤É¤Ë¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿°ìÇÕ¡Û¥ä¥Þ¥À¥¤¡Ö¹õÄ¬ÙÇÌÍ´Æ½¤¡¡¤Ð¤«¤Û¤ÉÇØÌý¹õ¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡×¡Ê£³£²£¸±ß¡ÜÀÇ¡Ë
¡¡¹õÄ¬ÙÇÌÍ¡Ê¤¯¤í¤·¤ª¤é¡¼¤á¤ó¡Ë¤È¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡È¥Ì¡¼¥¹¥¿¡É¤³¤È¡Ö£Î£ï£ï£ä£ì£å¡¡£Ó£ô£á£î£ä¡¡£Ô£ï£ë£ù£ï¡Ê¥Ì¡¼¥É¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥È¡¼¥¥ç¡¼¡Ë¡×¤Î£²¹æÅ¹¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢¸½ºß¤ÏÀéÍÕ¸©´Û»³»Ô¡¦Æá¸ÅÁ¥·Á¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ç¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô£´£°£·Ëü¿Í°Ê¾å¤òÍ¤¹¤ë£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¿åÎ¯¤ê¥Ü¥ó¥É¡Ù¤Î¥È¥ß¡¼»á¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÅ¹ÊÞ¡£
¡¡¤½¤Î±ï¤Ç³«È¯¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÎ±·¿¤Ç¡¢À½Â¤¼Ô¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¿¥Ã¥Á¤Î¥ä¥Þ¥À¥¤¡£¥¿¥ì¤ËºÆ»Å¹þ¤ß¾ßÌý¤ÈÄ¶ÆÃÁªÇ»¸ý¾ßÌý¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¸ü¤ß¤¬Àå¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÇØ»é¤ÈÅüÎà¤Î´Å¤µ¤¬Å¬ÅÙ¤Ë¥«¥É¤òÊñ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÇ»¤µ¡£¤á¤ó¤Ï°Â¿´¤È¿®Íê¤Î¡ÖÀ¨ÌÍ¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤À½Ë¡¡×¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤ß¤Î¹ü³Ê¤ÏÂÀ¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥ª¥é¤Ä¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¾åÉÊ¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¤Û¤É¤Ë¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿°ìÇÕ¡£¤«¤ä¤¯¤ÎÇØ»é²Ã¹©ÉÊ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤â¤ä¤·¤Î¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤È¤·¤¿¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Î¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¡¢¤À¤¤¤ÖÀª¤¤¤Î¤¢¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÈ¿¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÁØ¤¬³Ú¤·¤á¤ëÇÛÎ¸¤ËËþ¤Á¤¿Àß·×¤Ç¤·¤¿¡£¥È¥ß¡¼¤µ¤ó¤ä¹õÄ¬ÙÇÌÍ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤â¡¢ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é»î¤¹²ÁÃÍ¤¢¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤¦¤Þ¤ß¤¬¹¿¿å¤ÎÇ¡¤¯²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¯¤ë¡ÛÅìÍÎ¿å»º¡Ö¿ä¤·¤Î°ìÇÕ¡¡£Î£Á£Ë£Á£Í£Õ£Ò£Á¡¡¤«¤±¤½¤Ð±ö¡×¡Ê£²£·£¸±ß¡ÜÀÇ¡Ë
¥é¡¼¥á¥ó¤ËÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»¨»ï¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤Æ¡¢ÏÓ¤ò¹â¤¯°ú¤¾å¤²¤Æ¿¶¤ê²¼¤í¤¹¡ÈÅ·¶õÍî¤È¤·¡É¤ò°ìÅÙ¤ÏÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎÆÃ°Û¤ÊÅòÀÚ¤ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¡ÖÃæÂ¼²°¡×¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¦ÃæÂ¼±ÉÍø¡Ê£Ó£è£é£ç£å£ô£ï£ó£è£é¡¡¡È£Ê£á£ã£ë¡É¡¡£Î£á£ë£á£í£õ£ò£á¡Ë»á¤¬´Æ½¤¤·¤¿ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¡¼¥á¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ö£Î£Á£Ë£Á£Í£Õ£Ò£Á¡×¤ò¾¦ÉÊÌ¾¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢Ì£¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÏÌµ´ü¸ÂµÙ»ß¤Î¡ÖÌÍ½è¡¡ÃæÂ¼²°¡×¤Ç¡¢Â¨ÀÊ¥«¥Ã¥×¤á¤ó¶È³¦¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡È¤«¤±·Ï¡É¤Î°ìÇÕ¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¶ñºà¤Ï¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÊÌÅº¤Î¾®ÂÞ¤ÏÊ´Ëö¥¹¡¼¥×¡¦±ÕÂÎ¥¹¡¼¥×¡¦ÆÃÀ½Ìý¤Î»°ËÜÎ©¤Æ¡£¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÆÃÀ½Ìý¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë·Ü»é¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÚÂæ¤Î·Ü¤Èµû²ð¤âÎÏ¶¯¤¯¡¢¿©¤Ù»Ï¤á¤Ï´°Á´¤Ë·Ü¤¬¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢·Ü»é¤¬Çö¤ì¤Æ¤¯¤ëÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¤«¤éµû²ð¤ÎÂ¸ºß¤¬ÌÜÎ©¤Á»Ï¤á¡¢¤½¤³¤Ë¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Á¥Ã¥×¤äÀ¸Õª¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¯¤ë¼Â¤ËÊ£»¨¤ÊÀß·×¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡È¤¦¤Þ¤ß¤¬¹¿¿å¤ÎÇ¡¤¯²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¯¤ë¡ÉÅÜÞ¹¤ÎÍ¾±¤¡£¤¦¤Þ¤ßÀ®Ê¬¤ÎÎÌ¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¾¦ÉÊ¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÂÎ´¶£±¡¥£³ÇÜ¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Å¡Å¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è£÷¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤Ò¤È¤ÄÃí°ÕÅÀ¡£¤³¤Î¾¦ÉÊ¤òÄ´Íý¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢»Å¾å¤²¤Î¡ÖÆÃÀ½Ìý¡×¤òÆþ¤ì¤Æ¤«¤é¡È¤Þ¤¼¤Ê¤¤¡É¤³¤È¡£¤³¤ì¤ÏÀäÂÐ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÅ·¤×¤é¤Î¥³¥¯¤È¹ÈÀ¸Õª¤Î»ÀÌ£¤¬ËÜ³ÊÅª¤Çµ´¤¦¤Þ¤¤¡Û¥ä¥Þ¥À¥¤¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¿¥Ã¥Á¡¡Ì¾ÂåÉÙ»Î¤½¤Ð¹ÈÀ¸ÕªÅ·¤½¤Ð¡×¡Ê£²£¹£¸±ß¡ÜÀÇ¡Ë
¼óÅÔ·÷¤Î±ØÁ°¤äÈË²Ú³¹¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥À¥¤¥¿¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÌ¾Âå¡¡ÉÙ»Î¤½¤Ð¡×¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ï¼óÅÔ·÷¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ç¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ÏÄã¤¤ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î¥í¡¼¥«¥ë¤½¤Ð¥Á¥§¡¼¥ó¡Å¡Å¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤òÁ´¹ñ¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤¿¤Î¤¬¥Ë¥å¡¼¥¿¥Ã¥Á¤Î¥ä¥Þ¥À¥¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²¿ÅÙ¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤´Â¸¤¸¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤á¤ó¤Ï¥ä¥Þ¥À¥¤¤ÎÆÈ¼«À½Ë¡¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤¤½¤Ð¤Ç¡¢ÌýÍÈ¤²¤á¤ó¤Î¥½¥ì¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾å¼Á¤Ê¼Á´¶¡£¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¥«¥Ä¥ª¤È¾ßÌý¤ò¶¯¤á¤Ë¸ú¤«¤»¤¿´ØÅìÉ÷¤Î±ÕÂÎ¥¹¡¼¥×¡Ê¤½¤Ð¤Ä¤æ¡Ë¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤¤½¤Ð¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¡Å¡Å¤¤¤ä¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¸«¤É¤³¤í¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÆÃÂç¥µ¥¤¥º¤Î¹ÈÀ¸Õª¤«¤ÍÈ¤²Å·¤×¤é¡£¤¢¤ÈÆþ¤ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Ä¤æ¤Ë¿»¤¹¤³¤È¤ÇÅ·¤×¤é¤Î¥³¥¯¤È¹ÈÀ¸Õª¤Î»ÀÌ£¤¬Á´ÂÎ¤ËÞú¤ß½Ð¤Æ¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤¬¼¢Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ê¤ó¤Î¡£ËÜ³ÊÅª¤Ç¡¢µ´¤¦¤Þ¤¤¡£Áá¤¯¤âÇ¯¤ÎÀ¥´Ö¶á¡¢Ç¯±Û¤·¤½¤Ð¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Î°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£
¡Úà¤´¤ÞÌýÉ÷Ì£¤¬ÌÜÎ©¤Ä»ÅÍÍ¡Û¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ö²£ÉÍ¥é¡¼¥á¥óÏ»³Ñ²È¡¡Ç»¸ü²È·ÏÆÚ¹ü¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡×¡Ê£²£´£¸±ß¡ÜÀÇ¡Ë
¡¡£±£¹£¸£¸Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ£¶£³Ç¯¡Ë¤ËÏ»³Ñ¶¶¾¦Å¹³¹ÉÕ¶á¤Ç³«¶È¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡ÖµÈÂ¼²È¡×¡ÖËÜËÒ²È¡×¤ÈÊÂ¤Ö¡È²È·Ï¸æ»°²È¡É¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¡¢²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¤ò¹¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤»¤¿Ì¾ÌçÃæ¤ÎÌ¾Ìç¡ÖÏ»³Ñ²È¡×´Æ½¤¤Ë¤è¤ëËÜ¾¦ÉÊ¡£
¡¡£²£°£°£°Ç¯¡ÊÊ¿À®£±£²Ç¯¡Ë£±£²·î£²£µÆü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿ÂçÈ½¤É¤ó¤Ö¤ê·¿¤Î¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡Ê¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡ßÌÀÀ±¿©ÉÊ¡ßÏ»³Ñ²È¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È»ÍÈ¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤ë¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ëÏÀ¤«¤é¤¤¤¦¤È»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡ÖÏ»³Ñ²È¡×´Æ½¤¤Î¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢½Ä·¿¥Ó¥Ã¥°¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÌÃÅ¹µª¹Ô¡×¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤«¤é¤â¡È¤Þ¤Ã¤¿¤êÆÚ¹ü¡Ü¶¯Îõ¤Ê·ÜÌý¤ÎÉ÷Ì£¡É¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ºÇ¿·ºî¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ï·ÜÌý¤è¤ê¤â¡È¤´¤ÞÌý¡É¤ÎÉ÷Ì£¤¬ÌÜÎ©¤Ä»ÅÍÍ¡£¤á¤ó¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡¢¥¹¡¼¥×¤ÎÆÚ¹ü´¶¤â¹âÌ©ÅÙ¡£¤µ¤é¤Ë¶ñºà¤â½¼¼Â¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤¼·ÜÌý¤è¤ê¤â¡È¤´¤ÞÌý¡É¤ò¶¯¤¯¼çÄ¥¤µ¤»¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£
¡Ú²È·Ï¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¤é¥ª¥¹¥¹¥á¡Û¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ë¡Ö²£ÉÍ²È·Ï¡¡ÆÚ¹ü¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡×¡Ê£±£¹£¸±ß¡ÜÀÇ¡Ë
¡¡¤¨¤¨¡¢¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¡£¤³¤Á¤é¤Ï°ÊÁ°¤Î¡ÖÌÃÅ¹µª¹Ô¡¡²£ÉÍ¥é¡¼¥á¥óÏ»³Ñ²È¡×¤Ë¹ó»÷¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¡¢È¯ÇäÆü¤³¤½£²Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄÌÇ¯ÈÎÇä¤ÎÄêÈÖ¾¦ÉÊ¡£
¡¡¤Ê¤ª¤«¤Ä¸¶ºàÎÁÌ¾¤ÎÊÂ¤Ó¤ä±ÉÍÜÀ®Ê¬É½¼¨¤ÎÃÍ¡¢£Ê£Á£Î¥³¡¼¥É¤Ê¤É¤â£²Ç¯Á°¤È´°Á´¤Ë°ìÃ×¤¹¤ë¤¿¤á¥Æ¥³Æþ¤ì¤Î·ÁÀ×¤Ê¤·¡£¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÎËÜ²È´Æ½¤¾¦ÉÊ¤è¤ê¤â¶ñºà¤ÎÎÌ¤Ï¾¯¤Ê¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤á¤ó¤Î¥³¥·¤ÈÂÑµ×À¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ë¤Ë·³ÇÛ¡£´Î¿´¤Î¥¹¡¼¥×¤â¡È¤Þ¤Ã¤¿¤êÆÚ¹ü¡ÜÇ»¤¤¤á¤Î¾ßÌý¡Ü¶¯Îõ¤Ê·ÜÌý¤ÎÉ÷Ì£¡É·òºß¤«¤ÄÈÎÇä²Á³Ê¤â°µÅÝÅª¤ËÄã¤¤¤Î¤Ç¡¢²È·Ï¤¬¿©¤¤¤Æ¤§¤Ê¤éÃÇÁ³¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£¡½¡½¤Ê¤É¤È¡ÖÏ»³Ñ²È¡×¤òÆ§¤ßÂæ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ë¤Î²È·Ï¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖÏ»³Ñ²È¡×¥³¥é¥Ü¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡£´Ø·¸¼Ô³Æ°Ì¤´Í÷¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò¤È¤â¼¡¤Î³«È¯¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨É½¼¨²Á³Ê¤ÏÈ¯Çä»þ¤Î¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ç¤¹¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤è¤ê¤â°Â¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡Ü£¸¡ó¤òÌÜ°Â¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£