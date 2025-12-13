ÄäÂÚ¤¹¤ëÂ¼¾å½¡Î´¤Î³ÍÆÀ¥ì¡¼¥¹¤òÊÆµ¼Ô¤¬²òÀâ¡¡¥¹¥¿¡¼ÆâÌî¼ê¤Î·èÃåÂÔ¤Á¤â¡¢¡Ö»Ä¤ê10Æü¤ÇÆ°¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¢¡ ¸ò¾Ä´ü¸Â¤ÏÆüËÜ»þ´Ö12·î23Æü
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤ÆMLB°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¤Î¸ò¾Ä´ü¸Â¤¬»Ä¤ê10Æü¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÄäÂÚ¤ò¸«¤»¤ë³ÍÆÀ¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥â¥í¥·µ¼Ô¤¬¡ØMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡ÙÆâ¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤Ç¤Ï¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¡¢°ìÎÝ¤Ç¤Ï¥Ô¡¼¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½¡¢»°ÎÝ¤Ç¤Ï¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤È¡¢Â¼¾å¤Îµ¯ÍÑ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ïº£¥ª¥Õ¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤µ¤ì¤ë¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬¤ª¤ê¡¢Â¼¾å¤ÏÈà¤é¤ÎÆ°¸þ¤òÂÔ¤ÄÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Àè¤Î2Áª¼ê¤¬·ÀÌó¤ò·è¤á¤¿¸½ºß¤â¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤ä¥Ü¡¼¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¡¢¥È¥ì¡¼¥É¤¬±½¤µ¤ì¤ë¥±¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¤é¶¯ÂÇ¤ÎÆâÌî¼ê¤¬»Ô¾ì¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÍÆÀ¸õÊä¤ÎµåÃÄ¤ÏÈà¤é¤ÈÂ¼¾å¤òÅ·Çé¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥â¥í¥·»á¤ÏÂ¼¾å¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¢¥á¥Ã¥Ä¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î7µåÃÄ¤òµó¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÂ¼¾å¤È·ÀÌó¤·¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢»Ä¤ê10Æü¤ÇÆ°¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÂ¼¾å¤Î»Ô¾ì¤Ï12·î22Æü¤ËÊÄ¤¶¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó³ÍÆÀ¤Î¸«¹þ¤ß¤¬Ìµ¤¤¤Ê¤é¡¢¿ôÆü¤Î¤¦¤Á¤ËÂ¼¾å¤È¤Î·ÀÌó¤Ø¥·¥Õ¥È¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤Ï2017Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç1°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤Æ¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÆþÃÄ¤·¡¢2019Ç¯¤Ë¿·¿Í²¦¤ò³ÍÆÀ¡£2022Ç¯¤Ë¤ÏÂÇÎ¨.318¡¢56ËÜÎÝÂÇ¡¢134ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤ÆÎáÏÂ½é¤Î»°´§²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ2021Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¶â¥á¥À¥ë¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏWBC¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£NPBÄÌ»»892»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.270¡¢246ËÜÎÝÂÇ¡¢647ÂÇÅÀ¡¢OPS.951¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£