¥¹¥Ý¡¼¥¯¤¬¤Ê¤¤¼ÖÎØ¤Î¼«Å¾¼Ö¡¢¼Â¤Ï¥¢¥ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹
2023Ç¯7·î25Æü¤Îµ»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¥ä¤Î²óÅ¾¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¥Û¥¤¡¼¥ë¡£
¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ëËâ²þÂ¤¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î¥¿¥¤¥ä¤ä¥Û¥¤¡¼¥ë¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ëYouTuber¡¢The Q¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¿¿»Í³Ñ¤ä¤ª¤Ë¤®¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê»°³Ñ·Á¡¢¤Þ¤¿¤ÏºÙÄ¹¤¤Ž¢¥ÏŽ£¤Î»ú¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÌÜ¤«¤é¥¦¥í¥³¤Î¼«Å¾¼Ö¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸þ¤³¤¦Â¦¤¬¥¹¥±¥¹¥±
´ñÈ´¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ê¤«¡¢¥¹¥Ý¡¼¥¯¤òÁ´¤Æ¼è¤êÊ§¤¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥¯¡Ê¥Ð¥¤¥¯¤ÎÁ°Â¦¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¥¿¥¤¥ä¤È¥Û¥¤¡¼¥ë¤ò¶´¤ó¤Çº¸±¦¤Ë¤¢¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë¤Î¼þ¤ê¤Ë¥¿¥¤¥ä¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÖÎØ¤âºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ½ÁÛ¤Ç¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æ©ÌÀ¤Î¥¢¥¯¥ê¥ëÈÄ¤ò¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ë¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥¯¤¬»¬¤Ó¤ë¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¥Ö¸ü¤¤¥¢¥¯¥ê¥ëÈÄ¤Ï½Å¤¤¤«¤â¡©
ÁÝ½ü¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¼ÖÎØ
¤³¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È½Ð³Ý¤±¤¿¤À¤±¤Ç¤â¥Ô¥Ã¥«¥Ô¥«¤Ë¤ª¼êÆþ¤ì¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¬¥é¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤È¥¦¥¨¥¹»ý»²¤Ç¾è¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£
Source: YouTube via The Awesomer
»Í³Ñ¤¤¼ÖÎØ¤Î¼«Å¾¼Ö¤òDIY¤·¤¿ÌÔ¼Ô¡¢º£ÅÙ¤ÏŽ¢¥ÏŽ£¤Î»ú¤ËÄ©Àï