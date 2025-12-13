Ì¡²è²È¡¦¾®ÅÄ¸¶¥É¥é¥´¥ó¤¬¸ì¤ë¡Ö¼¡¤ÎÆ°²è¡×¡ÚÏ¢ºÜÂè26²ó¡Û
¾®ÅÄ¸¶¥É¥é¥´¥ó¡Ê¤ª¤À¤ï¤é¡¦¤É¤é¤´¤ó¡Ë¡¡1970Ç¯¡¢Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£¡ØËÍ¤Ï¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¤Ç¥ä¥ó¥Þ¥¬·î´Ö¿·¿ÍÌ¡²è¾Þ¾©Îå¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¡Ø¥³¥®¥ã¥ë¼÷»Ê¡Ù¤ÇÂè47²óÊ¸éº½Õ½©Ì¡²è¾Þ¼õ¾Þ¡£ÂåÉ½ºî¤Ë¡Ø¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ê¤µ¤¤¡£¡Ù¡¢¡Ø¥Á¥§¥ê¡¼¥Ê¥¤¥Ä¡Ù¡¢¡Ø¤Ü¤¯¤È3ËÜÂ¤Î¤Á¤ç¤ó¤Ô¡¼¡Ù¡¢¡Øº£Ìë¤Ï¼ÖÆâ¤Ç¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ê¤µ¤¤¡£¡Ù¤Ê¤É¡£½µ´©SPA¡ª¤ÇÌ¡²è¡Øº£Æü¤â²Ç¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£¡ÙÏ¢ºÜÃæ
2024Ç¯9·î¡¢½¸±Ñ¼Ò¡Ö½µ¥×¥ìNEWS¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¾®ÅÄ¸¶¥É¥é¥´¥ó¤Î¿·ºîÌ¡²è¡ØËÙÅÄ¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡£¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¼Â¤Ë9Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÂÔË¾¤Î¿·ºî¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î´ñºÍ¡¦¾®ÅÄ¸¶¥É¥é¥´¥ó¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊâ¤ß¤ò·Ð¤Æ¡ØËÙÅÄ¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£¤½¤ÎÁÏºî¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï¢ºÜÂè26²ó¤Ç¤Ï¡¢"¼¡¤ÎÆ°²è"¤ÎÊ¢°Æ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÛºî¡ØËÙÅÄ¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯Âè1´¬¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿Àª¤¤¤Ç¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤ÐÆ°²è¤ò2ËÜ¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¡¢¤â¤¦¸«¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡©¡¡»Ê²ñ¤Ï¼Â±éÈÎÇä»Î¤Î¥¸¥ã¥ó¥×Ä¹ß·¤µ¤ó¤È¥Ý¥óÂÀ¡Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ë¡£¤É¤Á¤é¤â"¤ª¤â¤·¤íÆ°²è"¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤ÎÊý¤Ï¤¼¤Ò¡£ºÆÀ¸¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¡¢ËÍ¤ÏÁÇÄ¾¤Ë´î¤Ó¤Þ¤¹¡£
º¸¤«¤é¾®ÅÄ¸¶¥É¥é¥´¥óÀèÀ¸¡¢Æ°²è»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¼Â±éÈÎÇä»Î¤Î¥¸¥ã¥ó¥×Ãæß·¤µ¤ó¤È¥Ý¥óÂÀ¡Ê¥Ì¥¤¥°¥ë¥ß¡Ë
¤Ç¡¢1´¬¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é2´¬¤â½Ð¤Þ¤¹¡£¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼¡¤ÎÆ°²è¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«......ºÇ¶á¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬"¼ÖÃæÇñ"´ë²è¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¼Â¤ÏËÍ¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¼ÖÃæÇñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¼ÂÂÖ¤Ï¡¢¼ÖÃæÇñ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥»¥ß¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼Ì¡²è¡Øº£Ìë¤Ï¼ÖÆâ¤Ç¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ê¤µ¤¤¡£¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤òÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢¤Û¤ÜÁ´ÉôÅÁ¤ï¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØËÙÅÄ¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê©¾®ÅÄ¸¶¥É¥é¥´¥ó¡¿½¸±Ñ¼Ò¡ËÂè1´¬¤ÎÉ½»æ¤ÏÉÁ¤¤ª¤í¤·¡£²Á³Ê752±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¼çÍ×¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ñÅ¹¤Ê¤É¤ÇÈ¯ÇäÃæ
¡Øº£Ìë¤â¼ÖÆâ¤Ç¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ê¤µ¤¤¡£¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë
¤¿¤À¡¢ËÍ¤¬¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤Ç¥ê¥¢¥ë¤ËÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¡¢°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼ÖÃæÇñ¤Ã¤Æ¼Â¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦²÷Å¬¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹©É×¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¶¹¤¤¼ÖÆâ¤¬"ÈëÌ©´ðÃÏ"¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤Þ¤ËÊÑ¤ÊÂÎÀª¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¡»¥¿¥Þ¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¶Ì¤Ëàì¤Ç¤¹¤¬......¡£¤Þ¤¡¡¢¤½¤ó¤Ê"Î¢Â¦"¤òÆ°²è¤Ç¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»£±Æ¤ÏGoPro¤òÄêÅÀ¤Ç2Âæ¤Û¤É»Å¹þ¤ó¤Ç¡¢¤¢¤È¤ÏËÍ¤¬¤¤¤Ä¤â¤É¤ª¤ê¼ÖÆâ¤Ç²á¤´¤¹¤À¤±¡£......¤½¤³¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×Ä¹ß·¤µ¤ó¤È¥Ý¥óÂÀ¡Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ë¤¬¤É¤¦Íí¤à¤Î¤«¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÆÉ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¢¡¢¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐÀëÅÁ¤â·ó¤Í¤Æ¡¢¡ØËÙÅÄ¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¸ø¼°TikTok¤â»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Áý¿£¤·¤Æ¥«¥ª¥¹¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¤Î"ËÙÅÄ¥ï¡¼¥ë¥É"¡£²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¤¼¤ÒTikTok¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾®ÅÄ¸¶¥É¥é¥´¥ó¡ØËÙÅÄ¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÏËè·îÂè2¡¿Âè4ÅÚÍËÆü¤Ë¹¹¿·
