SBI¾Ú·ô¤ÎÅê»ñ°ìÇ¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖSBI¥é¥Ã¥×¡×¡¢»Ä¹â2,000²¯±ß¤òÆÍÇË
SBI¾Ú·ô¤Ï¡¢Åê»ñ°ìÇ¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖSBI¥é¥Ã¥×¡×¤Î»Ä¹â¤¬2,000²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£2022Ç¯3·î31Æü¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡³«»Ï¤«¤éÌó3Ç¯8¥«·î¤Ç¤ÎÅþÃ£¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÖSBI¥é¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢FOLIO¤¬Äó¶¡¤¹¤ë±¿ÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö4RAP¡Ê¥Õ¥©¡¼¥é¥Ã¥×¡Ë¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É¥é¥Ã¥×·¿¤ÎÅê»ñ°ìÇ¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£2022Ç¯¤Î¡ÖAIÅê»ñ¥³¡¼¥¹¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦ÂÐÌÌ¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¤Î¥³¡¼¥¹¤ò½ç¼¡³È½¼¤·¤Æ¤¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢SBI¿·À¸¶ä¹Ô¤äÅê»ñ¿®Â÷ÁêÃÌ¥×¥é¥¶¡¢¤Ò¤í¤®¤ó¥é¥¤¥Õ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤È¤ÎÏ¢·È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â´Þ¤á¡¢·×7¤Ä¤Î±¿ÍÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦ÂÐÌÌ¤ÇÁª¤Ù¤ëÊ£¿ô¤Î±¿ÍÑ¥³¡¼¥¹
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖAIÅê»ñ¥³¡¼¥¹¡×¡Ö¾¢¤Î±¿ÍÑ¥³¡¼¥¹¡×¡Ö¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸±¿ÍÑ¡Ê¥ì¥Ð¥Ê¥Ó¥³¡¼¥¹¡¿¥ì¥Ð¥Á¥ç¥¤¥¹¥³¡¼¥¹¡Ë¡×¤òÅ¸³«¡£1¤Ä¤Î¾Ú·ô¸ýºÂ¤ÇÊ£¿ô¤ÎÅê»ñ°ìÇ¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÊ»ÍÑ¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤Î¥³¡¼¥¹¤â·î1²ó¤ÎÅê»ñÇÛÊ¬¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¡¼¥¹¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë±¿ÍÑÀïÎ¬¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
AIÅê»ñ¥³¡¼¥¹¤ÏAIÍ½Â¬¤ò³èÍÑ¤·¤¿Åê»ñÇÛÊ¬ÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤¦»ÅÁÈ¤ß¡£¾¢¤Î±¿ÍÑ¥³¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÌîÂ¼¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÀïÎ¬¤È¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿±¿ÍÑ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸±¿ÍÑ¤Î2¥³¡¼¥¹¤Ï¡¢ÂçÏÂ¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬Àß·×¤·¤¿¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ñ»º¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤òÁÀ¤¦Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê»ñ°ìÇ¤¼ê¿ôÎÁ¤Ï¡¢AIÅê»ñ¥³¡¼¥¹¤¬Ç¯Î¨0.66¡ó¡¢¾¢¤Î±¿ÍÑ¥³¡¼¥¹¤ª¤è¤Ó¥ì¥Ð¥Ê¥Ó¥³¡¼¥¹¤¬0.77¡ó¡¢¥ì¥Ð¥Á¥ç¥¤¥¹¥³¡¼¥¹¤¬0.715¡ó¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¡¢¤³¤ì¤ËÅê»ñÂÐ¾Ý¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¿®Â÷Êó½·¤Ê¤É¤¬²Ã¤ï¤ë¡£
¡ûÂÐÌÌ·¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â´Þ¤á»Ä¹â³ÈÂç
ÂÐÌÌ¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖSBI¥é¥Ã¥×¡ßSBI¿·À¸¶ä¹Ô¡×¡ÖSBI¥é¥Ã¥×¡ßÅê»ñ¿®Â÷ÁêÃÌ¥×¥é¥¶¡×¡ÖSBI¥é¥Ã¥×¡ß¤Ò¤í¤®¤ó¥é¥¤¥Õ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡×¤òÅ¸³«¡£5¤Ä¤Î±¿ÍÑ¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¡¢Ã´Åö¼Ô¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
SBI¾Ú·ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ê£¿ô¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ç¤ÎÄó¶¡¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¡¢2025Ç¯7·î¤Ë»Ä¹â1,500²¯±ß¤òÆÍÇË¡£¤½¤Î¸å¡¢Ìó5¥«·î¤Ç2,000²¯±ß¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Æ±¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³È½¼¤òÄÌ¤¸¤ÆÅê»ñ°ìÇ¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
