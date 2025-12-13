¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤¯Æî°ËÆ¦¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¡£¥é¥Õ¥©¡¼¥ì°ËÅì²¹Àô Åò¤ÎÄí¤Ç¹ë²Ú³¤Á¯¡Ö¾·³Æé¡×¤ò³Ú¤·¤à½ÉÇñ¥×¥é¥ó
¥é¥Õ¥©¡¼¥ì°ËÅì²¹Àô Åò¤ÎÄí(ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô)¤Ï12·î1Æü¤«¤é¡¢½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡Ö³¤Á¯¶Ë¾·³Æé¥×¥é¥ó¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£´ü´Ö¤Ï2026Ç¯2·î28Æü¤Þ¤Ç¡£
¡Ö³¤Á¯¶Ë¾·³Æé¥×¥é¥ó¡×¥¤¥á¡¼¥¸
Æ±¥×¥é¥ó¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¡¦½½»ÍÂå¾·³ÆÁÀî²ÈÌÐ¸ø¤¬¾åÍì¤Î¤¿¤á¡¢Æî°ËÆ¦¤ËÆþ¹Á¤·¤¿ºÝ¡¢¾·³¤ò¤â¤Æ¤Ê¤¹¤¿¤á¤Ë¸¥¾å¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤¿Æî°ËÆ¦¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡Ö¾·³Æé¡×¤ò¥Û¥Æ¥ëÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤â¤Î¡£ºòÇ¯¤Î¹¥É¾¤ò¼õ¤±¤Æº£Ç¯¤âÈÎÇä¤¹¤ë¡£
Í¼¿©¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö³¤Á¯¶Ë¾·³Æé¡×¤Ï¡¢¥¤¥»¥¨¥Ó¡¢¥È¥²¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¡¢òº¡¢Ëî¤Î¥¿¥¿¥¤Î¤Ä¤ß¤ì¡¢ÃÏµû¤È¤¤¤Ã¤¿³¤Á¯¤Ë²Ã¤¨¡¢°ËÆ¦»Ô»º¤Î¡ÖÅ·¾ë·³·Ü¡×¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍýÄ¹ÆÃÀ½¤ÎÇòÅò¥¹¡¼¥×¤ò½Ð½Á¤ËºÎÍÑ¤·¤¿¡£¶ñºà¤Ë¤ÏÅ·¾ë·³·ÜÃÄ»Ò¤â²Ã¤ï¤ê¡¢³¤Á¯¤È·³·Ü¤Î»Ý¤ß¤òÆ±»þ¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¡£
Æé½Ð½Á¤ÏÇòÅò¤Î¤Û¤«¡¢Æ¦Æý¥¹¡¼¥×¤ä´ó¤»Æé¥¹¡¼¥×¤«¤é¤âÁªÂò²ÄÇ½¡£¡º¤âÃÏ¸µÀ½ÌÍ½ê¤ÎÙÇÌÍ¡¢»¨¿æ¡¢¤¦¤É¤ó¤«¤éÁª¤Ù¤ë¡£
¡º¤ÏÃÏ¸µ¡ÖÅÄÃæ²°À½ÌÍ¡×¤ÎÙÇÌÍ¡¢¤¦¤É¤ó¡¢»¨¿æ¡ÊÍñ¡¢ÀÄÇ¬¡Ë¤«¤éÁª¤Ù¤ë
°û¤ßÊª¤Ï¡¢Ç®ßó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»Ý¤µ¤¬°ú¤Î©¤Ä¡ÖÇò±£Àµ½¡ Ãæ°ËÆ¦»º»³ÅÄ¶Ó½ãÊÆ¼ò(¹âÅè¼òÂ¤)¡×¡¢Îä¼ò¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡Ö»ÖÂÀÀô ½ãÊÆ¼ò(»ÖÂÀÀô¼òÂ¤)¡×¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¤ÏÃÏ¼ò¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë
¡Ö³¤Á¯¶Ë¾·³Æé²ñÀÊ¡×¤ÎÍ¼¿©¡¢Í¼¿©»þ¤Î¥É¥ê¥ó¥¯(ÃÏ¼ò°û¤ßÈæ¤Ù)¡¢Ä«¿©ÉÕ¤¤Ç¡¢ÎÁ¶â¤Ï1Ì¾¤¢¤¿¤ê3Ëü3,000±ß¡Á((2Ì¾1¼¼ÍøÍÑ»þ)¡£Éô²°¤Ï¡¢²¹ÀôÉÕ¥×¥ì¥ß¥¢¥ë¡¼¥à¡¢ÏÂ¼¼¥Ù¥Ã¥É¥¹¥¿¥¤¥ë(¤¤¤º¤ì¤â32Ö°Ê¾å)¤Ê¤É¤«¤éÁªÂò¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö³¤Á¯¶Ë¾·³Æé¥×¥é¥ó¡×¥¤¥á¡¼¥¸
Æ±¥×¥é¥ó¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¡¦½½»ÍÂå¾·³ÆÁÀî²ÈÌÐ¸ø¤¬¾åÍì¤Î¤¿¤á¡¢Æî°ËÆ¦¤ËÆþ¹Á¤·¤¿ºÝ¡¢¾·³¤ò¤â¤Æ¤Ê¤¹¤¿¤á¤Ë¸¥¾å¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤¿Æî°ËÆ¦¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡Ö¾·³Æé¡×¤ò¥Û¥Æ¥ëÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤â¤Î¡£ºòÇ¯¤Î¹¥É¾¤ò¼õ¤±¤Æº£Ç¯¤âÈÎÇä¤¹¤ë¡£
Æé½Ð½Á¤ÏÇòÅò¤Î¤Û¤«¡¢Æ¦Æý¥¹¡¼¥×¤ä´ó¤»Æé¥¹¡¼¥×¤«¤é¤âÁªÂò²ÄÇ½¡£¡º¤âÃÏ¸µÀ½ÌÍ½ê¤ÎÙÇÌÍ¡¢»¨¿æ¡¢¤¦¤É¤ó¤«¤éÁª¤Ù¤ë¡£
¡º¤ÏÃÏ¸µ¡ÖÅÄÃæ²°À½ÌÍ¡×¤ÎÙÇÌÍ¡¢¤¦¤É¤ó¡¢»¨¿æ¡ÊÍñ¡¢ÀÄÇ¬¡Ë¤«¤éÁª¤Ù¤ë
°û¤ßÊª¤Ï¡¢Ç®ßó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»Ý¤µ¤¬°ú¤Î©¤Ä¡ÖÇò±£Àµ½¡ Ãæ°ËÆ¦»º»³ÅÄ¶Ó½ãÊÆ¼ò(¹âÅè¼òÂ¤)¡×¡¢Îä¼ò¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡Ö»ÖÂÀÀô ½ãÊÆ¼ò(»ÖÂÀÀô¼òÂ¤)¡×¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¤ÏÃÏ¼ò¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë
¡Ö³¤Á¯¶Ë¾·³Æé²ñÀÊ¡×¤ÎÍ¼¿©¡¢Í¼¿©»þ¤Î¥É¥ê¥ó¥¯(ÃÏ¼ò°û¤ßÈæ¤Ù)¡¢Ä«¿©ÉÕ¤¤Ç¡¢ÎÁ¶â¤Ï1Ì¾¤¢¤¿¤ê3Ëü3,000±ß¡Á((2Ì¾1¼¼ÍøÍÑ»þ)¡£Éô²°¤Ï¡¢²¹ÀôÉÕ¥×¥ì¥ß¥¢¥ë¡¼¥à¡¢ÏÂ¼¼¥Ù¥Ã¥É¥¹¥¿¥¤¥ë(¤¤¤º¤ì¤â32Ö°Ê¾å)¤Ê¤É¤«¤éÁªÂò¤Ç¤¤ë¡£