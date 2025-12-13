¡Ú40¡¦50Âå¡Û5Ç¯´ÖÆ±¤¸¥Ü¥Ö ¢ª ¤½¤ì¡¢¡Ö¥ì¥¤¥äー¥«¥Ã¥È¡×¤ÇÂ®¹¶¤³¤Ê¤ì¤ë¤«¤â¨¡¨¡¡ª¡©
¥Ü¥Ö¤Ê¤é»þÂå¤òÁª¤Ð¤º°Â¿´¡¢¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¥È¥ì¥ó¥É¤ÏÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£½Ü¤Î¥ì¥¤¥äー¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢¤³¤Ê¤ìÅÙUP¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡© ¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÉ÷¤ËÍÉ¤ì¤ë·Ú¤µ¤Ï¡¢°õ¾ÝÊÑ²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Âç¿ÍÀ¤Âå¤ÎÈ±¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤âÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥ì¥¤¥äー¤òÆþ¤ì¤ë°ÌÃÖ¤ä¥«¥éー¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ì¤Ð¡¢º£¤è¤ê¹¤È´¤±¤¿¼«Ê¬¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¤«¤â¡£
¥ì¥¤¥äー¤Î°ÌÃÖ¤ÏÄã¤á¤¬¥Ù¥¿ー
Âç¿Í¤¬¥ì¥¤¥äー¤òÆþ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÄã¤á¤Î°ÌÃÖ¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£¥Î¥ó¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¥Ùー¥¹¤è¤ê¤â2～5cmÄøÅÙÃ»¤±¤ì¤ÐOK¡£¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯·Ú¤µ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÌÓÀè¤ò´¬¤¯¤È¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£¥ï¥ó¥«ー¥ë¤Ç·è¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤Ë¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤â¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤ê´¶¥¢¥Ã¥×
@mabashi_hair¤µ¤ó¤¬¡ÖÂç¿Í½÷À¤ËÂç¿Íµ¤¡×¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ì¥¤¥äー¥Ü¥Ö¤ËÇòÈ±¤Ü¤«¤·¤ò²Ã¤¨¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¡£É½ÌÌ¤ËÆþ¤ì¤¿¥ì¥¤¥äー¤ÎÆ°¤¤Ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê±¢±Æ¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Î©ÂÎÅª¤Ë±Ç¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÀ¤ë¤á¤Î¥Ùー¥¸¥å·Ï¤ÏÇòÈ±¤ÈÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢È±¤ò½À¤é¤«¤¯¤Õ¤ï¤Ã¤È¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
½Å¤á¤Î¥Ùー¥¹¤Ç¤¹¤ë¤ó¤È¤Þ¤È¤Þ¤ë
¤×¤Ä¤Ã¤ÈÂ·¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¼ý¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢@yussy3¤µ¤óÄó°Æ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡£É½ÌÌ¤È´é¤Þ¤ï¤ê¤Ï¡¢¶õµ¤¤ò´Þ¤ó¤ÀÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ë¼Á´¶¡£¥Ùー¥¹¤Ë½Å¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤â¤¦°ì¤Ä¥È¥Ã¥×¤Ë¥ì¥¤¥äー¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡×¤¤¤ë¤«¤é¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤··Á¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇÆ´¤ì¤Î¾®´é¤Ë
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¥ì¥¤¥äー¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿²£Éý¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë´¬¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡£¥ì¥¤¥äー¤ÎÌÓÀè¤òÆâÂ¦¤Ë¸þ¤±¤ì¤Ð¡¢¼ó¸µ¤¬¥¥å¥Ã¤È¤¯¤Ó¤ì¤Æ¡¢Èþ¤·¤¤¤Ò¤··Á¤Ë¡£¥È¥Ã¥×¤È¥µ¥¤¥É¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¤¬À°¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ë³Ð¸ú²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾®´é¤Ë±Ç¤ê¤½¤¦¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@mabashi_hairÍÍ¡¢@yussy3ÍÍ¡¢@end.kazumaÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Nae.S