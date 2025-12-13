Ì¾Å´Ì¾¸Å²°±Ø¤ÎºÆ³«È¯¤¬³«¶È»þ´üÌ¤Äê¤Ë¡¢»ñºàÈñ¹âÆ¤äºî¶È°÷ÉÔÂ¤ÇºÆ¸¡¾Ú¤Ø
¡¡Ì¾¸Å²°Å´Æ»¤ÏÌ¾¸Å²°»Ô¤ÎÌ¾¸Å²°±ØºùÄÌ¸ý¤Ç·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿ºÆ³«È¯¡ÊÃæÂ¼¶èÌ¾±Ø¡Ë¤ò³«¶È»þ´üÌ¤Äê¤È¤·¡¢ºÆ¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£·úÃÛ¹©»ö¤Î»ñºàÈñ¹âÆ¤ä·úÃÛºî¶È°÷ÉÔÂ¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢¹âºêÍµ¼ù¼ÒÄ¹¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Ì¾Å´É´²ßÅ¹ËÜÅ¹¤Î2026Ç¯2·îËö±Ä¶È½ªÎ»¤À¤±¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡ÛÆÁÅç¸©¤Î¿·¥Û¡¼¥ë»ö¶È¼ÔºÆ¸øÊç¡¢±þÊç¤Ê¤¯Ãæ»ß¤Ë¡¡»ö¶ÈÈñÍÞÀ©¤¬±Æ¶Á¤«
¡¡·×²è¾ì½ê¤ÏÌ¾Å´¡¢¶áÅ´¤ÎÌ¾¸Å²°±Ø¤äÌ¾Å´É´²ßÅ¹ËÜÅ¹¤¬¤¢¤ëÌó3Ëü3,000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡£·úÊª¤ò²òÂÎ¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥Ó¥ë¤ò·úÃÛ¡¢ÊÆ¥Û¥Æ¥ëÂç¼ê¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È¤Î¹âµé¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥¢¥ó¥À¡¼¥º¡×¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ì¾Å´Ì¾¸Å²°±Ø¤ÎÀþÏ©¤ò¸½ºß¤Î2ËÜ¤«¤é4ËÜ¤ËÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2026Ç¯ÅÙÃæ¤ËºÆ³«È¯¥¨¥ê¥¢Æâ¤Î´ûÂ¸»ÜÀß²òÂÎ¤ò»Ï¤á¡¢2027Ç¯ÅÙ¤«¤é·úÀß¹©»ö¤ËÃå¼ê¡¢2033Ç¯ÅÙ¤ËÂè1´ü¹©»ö¡¢2040Ç¯ÂåÁ°È¾¤ËÂè2´ü¹©»ö¤ò´°Î»¤¹¤ë·×²è¤À¤Ã¤¿¡£ÁíÅê»ñ³Û¤Ï8,800²¯±ß¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡Ì¾Å´É´²ßÅ¹ËÜÅ¹¤Î±Ä¶È½ªÎ»°Ê³°¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î·×²è¤¬´ûÂ¸»ÜÀß¤Î²òÂÎ»þ´ü¤«¤éÌ¤Äê¤È¤Ê¤ê¡¢Ì¾Å´¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¤äÌ¾Å´¥Ð¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¥¹¥«¥¤¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¤Î±Ä¶È½ªÎ»¤âÇò»æ¤ËÌá¤·¤ÆºÆ¸¡¾Ú¤¹¤ë¡£
¡¡Ì¾Å´¤Ï²òÂÎ¡¦¿·ÃÛ¹©»ö¤Î»Ü¹©Í½Äê¼ÔÁªÄê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢±þÊç»²²Ã¼Ô¤«¤éºî¶È°÷¤Î¿Íºà³ÎÊÝ¤¬º¤Æñ¤È¤·¤ÆÆþ»¥¼ÂàÆÏ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢³µ»»¹©»öÈñ¤ä¹©»ö´ü´Ö¤¬Åö½é¤ÎÁÛÄê¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ö¶È¿ä¿Ê¤ÎÁ°Äó¤¬Êø¤ì¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡»ñºàÈñ¤Î¹âÆ¤äºî¶È°÷ÉÔÂ¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÆ³«È¯·×²è¤ä¸ø¶¦»ÜÀßÀ°È÷¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¤ÎÃæÌî¥µ¥ó¥×¥é¥¶·úÂØ·×²è¤¬Çò»æ¤ËÌá¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Ê¡²¬¸©ÇîÂ¿¶è¤ÎÇîÂ¿±Ø¤ËÊ£¹ç¥Ó¥ë¤òÀ°È÷¤¹¤ë·×²è¤¬Ãæ»ß¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÀéÍÕ¸©½¬»ÖÌî»Ô¤ÎJRÄÅÅÄ¾Â±ØÁ°ºÆ³«È¯¤¬°ì»þÃæÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ë²Ã¤¨¡¢Âçºå¥á¥È¥í¤ÈÂçºå¸øÎ©Âç¤¬Âçºå»Ô¾ëÅì¶è¤Ç·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¤È¿·¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹À°È÷¹©»ö¡¢ÆÁÅç¸©¤¬ÆÁÅç»Ô¤ÎJRÆÁÅç±ØÁ°¤Ç·×²è¤¹¤ëÊ¸²½·Ý½Ñ¥Û¡¼¥ë¤ÎÆþ»¥¤Ë±þÊç¼Ô¤¬¤Ê¤¯¡¢ÉÔÄ´¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£