¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬¡¢Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¡Ê£Â£Â£×£Á£Á¡Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÙÉô¤¬£±£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£³Æü¡Ë¤Þ¤Ç¤ËÈ¯É½¤·¤¿º£Ç¯¤Î¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÙÉô¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Ç¡¢¡Ö¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¾Þ¡Ø¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó£Í£Ö£Ð¡Ù¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ï½éÁª½Ð¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËèÇ¯£±·î¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆ±¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÙÉô¼çºÅ¤ÎÈÕ¤µ¤ó²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢£Í£Ö£Ð¤ä¿·¿Í²¦¤Ê¤ÉÁ°Ç¯¤ËÉ½¾´¤ò¼õ¤±¤¿Áª¼ê¤Ê¤É¤¬¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»³ËÜ¤é¤Î¼ø¾Þ¼°¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼£²Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥«¥Ö¥¹¤È¤Î³«ËëÀï¤ÎÀèÈ¯¤òÂ÷¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤ÇÍ£°ì£±Ç¯´Ö¥í¡¼¥Æ¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤Æ£³£°ÅÐÈÄ¤Ç£±£²¾¡£¸ÇÔ¡¢¥ê¡¼¥°£²°Ì¤ÎËÉ¸æÎ¨£²¡¦£´£¹¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞÅêÉ¼¤Ç¤â£³°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÈïÂÇÎ¨£±³ä£¸Ê¬£³ÎÒ¤Ï¥ê¡¼¥°£±°Ì¡¢£×£È£É£Ð¤Ï£°¡¦£¹£¹¤ÇÆ±£³°Ì¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â¶þ»Ø¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï£¶ÅÐÈÄ¤Ç£²´°Åê¤ò´Þ¤à£µ¾¡¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½ªÂè£·Àï¤Ç¡¢Á°Æü¤ÎÂè£¶Àï¤Ç£¶²ó¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢£¹²ó¤«¤éÅÐÈÄ¡££±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î±äÄ¹£±£±²ó¤Ë¤Ï¡¢£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¥«¡¼¥¯¤òÍ·¥´¥íÊ»»¦¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ¡ÈÆ¹¾å¤²Åê¼ê¡É¤Ë¡££×£Ó£³¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢¥·¥ê¡¼¥º£Í£Ö£Ð¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£