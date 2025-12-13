Æ£°æÎ®À±¡õ¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¡Ø¤¼¤ó¤Ö¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤À¤«¤é¡Ù¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡¡¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¶¦±é¼Ô¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡WEST.¤ÎÆ£°æÎ®À±¡¢Travis Japan¤Î¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¤¬¡¢ÍèÇ¯1·î10Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥ª¥·¥É¥é¥µ¥¿¥Ç¡¼¡Ø¤¼¤ó¤Ö¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤À¤«¤é¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å11¡§00¡Ë¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ô¡¼¥¹¥Ý¡¼¥º¤ÇÁá¤¯¤âÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÆ£°æÎ®À±¡õ¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé
¡¡¹¬¤»ÀäÄº¤Î·ëº§ÈäÏª±ã¤ÎºÇÃæ¡¢²¿¼Ô¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÇ¤òÀ¹¤é¤ì¤¿¿·ÉØ¡¦º»Ìé¹á¡£·ëº§¼°¤Ë¤¤¤¿¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎºùÄí¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤ä¤é¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ËÆÇ¤¬º®Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÏÍÍ¡½¡½¤Þ¤µ¤«ÈÈ¿Í¤Ï·ëº§¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿»²Îó¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¡Ê!?¡ËÈÈ¿ÍÁÜ¤·¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¿·Ïº¡¦ÎÓÅÄÏÂ¿Ã¡ÊÆ£°æ¡Ë¤È¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦ºùÄí¡Ê¼·¸Þ»°³Ý¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëÈà½÷¤Î¿ÆÍ§¤äÊì¤Îµ¶Á±¤Ö¤ê¤¬¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¡Ä¡£¤µ¤é¤Ëº»Ìé¹á¤Î¤É¤¹¹õ¤¤²áµî¤â¸«¤¨±£¤ì¤·¤Æ¤¤Æ¡Ä¡£
¡¡»£±Æ¤Ï2¿Í¤Î¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£½éÆü¤«¤é¡Ö¥¨¥ó¥¸¥óÁ´³«¤Î¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÆ£°æ¤¬¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢Âè1ÏÃ¤Î»³¾ì¤È¤Ê¤ë¡ÈÏÂ¿Ã¤Îµã¤¤Î¥·¡¼¥ó¡É¤â¤¢¤ê¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤À¤Ã¤¿1Æü¤Ë¡£¥É¥é¥Þ½é¶¦±é¤È¤Ê¤ëÆ£°æ¤È¼·¸Þ»°³Ý¤À¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÂ©¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢2¿Í¤Ç³Ý¤±¹ç¤¤¤ò¸«¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤âÈ´·²¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢¼·¸Þ»°³Ý±é¤¸¤ë¥«¥á¥é¥Þ¥óºùÄí¤Î¥¢¥È¥ê¥¨·ó¼«Âð¤Î¥»¥Ã¥È¡£¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¡¢¼·¸Þ»°³Ý¤â¡ÖºùÄí¤È¤¤¤¦Ìò¤Ë¤¹¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡×¤È¹¥´¶¿¨¤ò¸«¤»¤ë¡£¤½¤·¤ÆºùÄí¤¬»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹õÇ¤Î¹¬»Ò¤âÆ±»þ¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£½ª»ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Î¹¬»Ò¤À¤¬¡¢»£±ÆÃæ¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â¡Ä!?
¡¡¤½¤Î»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö2¿Í¤Î¿¿·õ¤Ê¥·¡¼¥ó¤ÎºÇÃæ¤Ë¥Ë¥ã¡¼¤Ã¤ÆÌÄ¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¾Ð¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ1²ó¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤¹Æ£°æ¤â¡¢²Ä°¦¤¤¹õÇ¤Î¹¬»Ò¤Ë¥á¥í¥á¥í¡£¤½¤í¤Ã¤Æ3¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¤ò¤¹¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¼·¸Þ»°³Ý¤Ë²û¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤â¸«¤»¡¢¸½¾ì¤òÏÂ¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤ÇÊñ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡½é¤á¤Æ2¿Í¤Ç¼Çµï¤ò¤·¤¿´¶¿¨¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁÇ¼Á¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡×¡ÊÆ£°æ¡Ë¡¢¡Ö¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥Ï¥Þ¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ê¼·¸Þ»°³Ý¡Ë¤ÈÁêÀ¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¢£Æ£°æÎ®À±¡ÊÎÓÅÄÏÂ¿Ã¡¦Ìò¡Ë
¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥óÁ´³«¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡£ÏÂ¿Ã¤¬ÎÞ¤òÎ®¤¹¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢Âè1ÏÃ¤Î»³¤È¤Ê¤ë½ÅÍ×¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢ºîÉÊ¤òÄÏ¤á¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Ã¤¡¢ÏÂ¿Ã¤ÈºùÄí¤Î¶ÛÇ÷¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤ò»£±Æ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¥»¥ê¥Õ¤Î¹ç´Ö¤Ë¡Ê¹õÇ¤Î¡Ë¹¬»Ò¤¬ÌÄ¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¡Ö¥Ë¥ã¡¼¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤é¡¢ËÍ¤é¤â¾Ð¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë1²ó¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Æ°Êª¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¹¬»Ò¤Ï¤À¤¤¤Ö¸½¾ì¤ÎÌþ¤ä¤·¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥É¥é¥Þ½é¶¦±é¤Î¤ª2¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Î´¶¿¨¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡2¿Í¤ÎÀ³Ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¡ÖÀÅ¤ÈÆ°¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÌòÊÁ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ÎÉ¤¤ÁêÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁÇ¼Á¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºùÄí¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÀÅ¡×¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤ó¤·¤á¤Á¤ã¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¡¼¥ë¤ÊÉôÊ¬¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Æ£°æÎ®À±¤È¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¤È¤·¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢ÇÈÄ¹¤¬¹ç¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡ª¡¡²ñÏÃ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤»þ¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂçÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¤ª¸ß¤¤¤æ¤Ã¤¯¤ê¡¢°ìÄê¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤Û¤Î¤Ü¤Î¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Á´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ø·¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½½Ð¤ë¤³¤Î2¿Í¤Î¥Ð¥Ç¥£´¶¤ÏÀäÂÐ¤Ë½Ð¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¡ÊºùÄíÁó¶Ì¡¦Ìò¡Ë
¤µ¤Ã¤½¤¯ºùÄí¤Î¥¢¥È¥ê¥¨·ó¼«Âð¤Î¥»¥Ã¥È¤ËÍè¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¼ÂºÝ¤ËÍè¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤êÁÛÁü¤¬¹¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ºùÄí¤È¤¤¤¦Ìò¤Ë¤¹¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºùÄí¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤³¤Î²È¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¤«¡Ê¹õÇ¤Î¡Ë¹¬»Ò¤È¤«¡Ä¡£¹¬»Ò¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡¢¤â¤¦²û¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£ËÜÅö¤Ë¸½¾ì¤ÎÌþ¤ä¤·¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥É¥é¥Þ½é¶¦±é¤Î¤ª£²¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Î´¶¿¨¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
Ìò¤Ç¸À¤¦¤È¤±¤Ã¤³¤¦¿¿µÕ¤Ê2¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥Ï¥Þ¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âµÙ·Æ»þ´Ö¤Ë¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÁÇ¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÏÏÃ¤¹¥¹¥Ô¡¼¥É¤ä¥È¡¼¥ó¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤¿¤Á¤¬£µÊ¬¤Ç¤¹¤ë²ñÏÃ¤Ï²ñÏÃ¤¬Áá¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤é£²ÉÃ¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡¡¤Ç¤â¤½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï2¿Í¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î´Ø·¸À¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤Æ¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ô¡¼¥¹¥Ý¡¼¥º¤ÇÁá¤¯¤âÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÆ£°æÎ®À±¡õ¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé
¡¡¹¬¤»ÀäÄº¤Î·ëº§ÈäÏª±ã¤ÎºÇÃæ¡¢²¿¼Ô¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÇ¤òÀ¹¤é¤ì¤¿¿·ÉØ¡¦º»Ìé¹á¡£·ëº§¼°¤Ë¤¤¤¿¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎºùÄí¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤ä¤é¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ËÆÇ¤¬º®Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÏÍÍ¡½¡½¤Þ¤µ¤«ÈÈ¿Í¤Ï·ëº§¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿»²Îó¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¡Ê!?¡ËÈÈ¿ÍÁÜ¤·¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¿·Ïº¡¦ÎÓÅÄÏÂ¿Ã¡ÊÆ£°æ¡Ë¤È¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦ºùÄí¡Ê¼·¸Þ»°³Ý¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëÈà½÷¤Î¿ÆÍ§¤äÊì¤Îµ¶Á±¤Ö¤ê¤¬¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¡Ä¡£¤µ¤é¤Ëº»Ìé¹á¤Î¤É¤¹¹õ¤¤²áµî¤â¸«¤¨±£¤ì¤·¤Æ¤¤Æ¡Ä¡£
¡¡¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢¼·¸Þ»°³Ý±é¤¸¤ë¥«¥á¥é¥Þ¥óºùÄí¤Î¥¢¥È¥ê¥¨·ó¼«Âð¤Î¥»¥Ã¥È¡£¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¡¢¼·¸Þ»°³Ý¤â¡ÖºùÄí¤È¤¤¤¦Ìò¤Ë¤¹¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡×¤È¹¥´¶¿¨¤ò¸«¤»¤ë¡£¤½¤·¤ÆºùÄí¤¬»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹õÇ¤Î¹¬»Ò¤âÆ±»þ¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£½ª»ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Î¹¬»Ò¤À¤¬¡¢»£±ÆÃæ¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â¡Ä!?
¡¡¤½¤Î»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö2¿Í¤Î¿¿·õ¤Ê¥·¡¼¥ó¤ÎºÇÃæ¤Ë¥Ë¥ã¡¼¤Ã¤ÆÌÄ¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¾Ð¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ1²ó¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤¹Æ£°æ¤â¡¢²Ä°¦¤¤¹õÇ¤Î¹¬»Ò¤Ë¥á¥í¥á¥í¡£¤½¤í¤Ã¤Æ3¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¤ò¤¹¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¼·¸Þ»°³Ý¤Ë²û¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤â¸«¤»¡¢¸½¾ì¤òÏÂ¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤ÇÊñ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡½é¤á¤Æ2¿Í¤Ç¼Çµï¤ò¤·¤¿´¶¿¨¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁÇ¼Á¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡×¡ÊÆ£°æ¡Ë¡¢¡Ö¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥Ï¥Þ¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ê¼·¸Þ»°³Ý¡Ë¤ÈÁêÀ¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¢£Æ£°æÎ®À±¡ÊÎÓÅÄÏÂ¿Ã¡¦Ìò¡Ë
¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥óÁ´³«¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡£ÏÂ¿Ã¤¬ÎÞ¤òÎ®¤¹¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢Âè1ÏÃ¤Î»³¤È¤Ê¤ë½ÅÍ×¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢ºîÉÊ¤òÄÏ¤á¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Ã¤¡¢ÏÂ¿Ã¤ÈºùÄí¤Î¶ÛÇ÷¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤ò»£±Æ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¥»¥ê¥Õ¤Î¹ç´Ö¤Ë¡Ê¹õÇ¤Î¡Ë¹¬»Ò¤¬ÌÄ¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¡Ö¥Ë¥ã¡¼¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤é¡¢ËÍ¤é¤â¾Ð¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë1²ó¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Æ°Êª¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¹¬»Ò¤Ï¤À¤¤¤Ö¸½¾ì¤ÎÌþ¤ä¤·¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥É¥é¥Þ½é¶¦±é¤Î¤ª2¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Î´¶¿¨¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡2¿Í¤ÎÀ³Ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¡ÖÀÅ¤ÈÆ°¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÌòÊÁ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ÎÉ¤¤ÁêÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁÇ¼Á¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºùÄí¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÀÅ¡×¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤ó¤·¤á¤Á¤ã¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¡¼¥ë¤ÊÉôÊ¬¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Æ£°æÎ®À±¤È¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¤È¤·¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢ÇÈÄ¹¤¬¹ç¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡ª¡¡²ñÏÃ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤»þ¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂçÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¤ª¸ß¤¤¤æ¤Ã¤¯¤ê¡¢°ìÄê¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤Û¤Î¤Ü¤Î¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Á´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ø·¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½½Ð¤ë¤³¤Î2¿Í¤Î¥Ð¥Ç¥£´¶¤ÏÀäÂÐ¤Ë½Ð¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¡ÊºùÄíÁó¶Ì¡¦Ìò¡Ë
¤µ¤Ã¤½¤¯ºùÄí¤Î¥¢¥È¥ê¥¨·ó¼«Âð¤Î¥»¥Ã¥È¤ËÍè¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¼ÂºÝ¤ËÍè¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤êÁÛÁü¤¬¹¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ºùÄí¤È¤¤¤¦Ìò¤Ë¤¹¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºùÄí¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤³¤Î²È¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¤«¡Ê¹õÇ¤Î¡Ë¹¬»Ò¤È¤«¡Ä¡£¹¬»Ò¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡¢¤â¤¦²û¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£ËÜÅö¤Ë¸½¾ì¤ÎÌþ¤ä¤·¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥É¥é¥Þ½é¶¦±é¤Î¤ª£²¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Î´¶¿¨¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
Ìò¤Ç¸À¤¦¤È¤±¤Ã¤³¤¦¿¿µÕ¤Ê2¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥Ï¥Þ¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âµÙ·Æ»þ´Ö¤Ë¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÁÇ¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÏÏÃ¤¹¥¹¥Ô¡¼¥É¤ä¥È¡¼¥ó¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤¿¤Á¤¬£µÊ¬¤Ç¤¹¤ë²ñÏÃ¤Ï²ñÏÃ¤¬Áá¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤é£²ÉÃ¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡¡¤Ç¤â¤½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï2¿Í¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î´Ø·¸À¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤Æ¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£