ÀÐ°æ°ÉÆà¡õ¾åÅÄÎµÌé¡¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë´¶¤¢¤ë²Ö²Ç¡õ²ÖÌ»¤Ë¡¡¡ØÀ»¥é¥Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¥º¡Ù¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¥¥ã¥¹¥È¸ø³«
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀÐ°æ°ÉÆà¤¬¼ç±é¡¢¾åÅÄÎµÌé¤¬¶¦±é¤¹¤ëÍèÇ¯1·î7Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Æ¥ìÅì¥É¥é¥ÞNEXT¡ØÀ»¥é¥Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¥º¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¿¼0¡§30¡Ë¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬´°À®¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2¿Í¤ò¼è¤ê´¬¤¯¥¥ã¥¹¥È¤â°ìµó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ØÀ»¥é¥Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¥º¡Ù¥¥ã¥¹¥È
¡¡¸¶ºî¤Ï¡Ø¥Û¥¿¥ë¥Î¥Ò¥«¥ê¡Ù¡ØÀ¾±à»û¤µ¤ó¤Ï²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¡²è²È¡¦¤Ò¤¦¤é¤µ¤È¤ë»á¤Ë¤è¤ë¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£¥¢¥é¥µ¡¼ÃË½÷¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¤ä³ëÆ£¡¢ÍßË¾¤Ë¿¿¤Ã¸þ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¡¢¼«Ê¬¤ËÀµÄ¾¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ø¤Î°ÕµÁ¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿¡¢·ëº§¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡È¥¨¥ó¥É¡É¤Î¤½¤ÎÀè¤Î¡¢¡È°¦¡É¤È¡ÈÀ¡É¤ÎËÁ¸±ëý¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡»¨»ï¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦²¦»ÒÏÂ¹°¡Ê¾åÅÄ¡Ë¤ËÎø¤ò¤·¤¿Áêß·¥Ï¥ë¡ÊÀÐ°æ¡Ë¤Ï¡Ö²¦»Ò¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤À¤±¤ò¶»¤Ë¡¢°ÂÄê´ë¶È¤Î»Å»ö¤ò¼¤á¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£Ç°´ê¤¬¤«¤Ê¤Ã¤Æ²¦»Ò¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«²¦»Ò¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤Î¤ªÀ¤ÏÃ·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤òµ¡¤Ë²¦»Ò¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤É¥Ï¥ë¤ÎÍ§¿Í¤Ç´ûº§¡¦»Ò»ý¤Á¤Î¥Ø¥¢¥á¡¼¥¯¾¾²¬Åß¼Â¡Ê¤Þ¤Ä¤ª¤«¡¦¤Õ¤æ¤ß¡ËÌò¤Ëº´ÄÅÀî°¦Èþ¡£¥Ï¥ë¤ÎÍ§¿Í¤Ç³°»ñ·Ï´ë¶È¶ÐÌ³¤Î¶Í»³½©ºÚ¡Ê¤¤ê¤ä¤Þ¡¦¤¢¤¤Ê¡ËÌò¤Ë»³Ã«²Ö½ã¤¬·èÄê¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¹¬¤»¤Ê·ëº§¼°¤Î¥·¡¼¥ó¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢Á´°÷¤Î´é¤Ë¤¹¤¹¤ÎÀ×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¤ä³ëÆ£¡¢ÍßË¾¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤Î¤½¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë´¶¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£½é¡¹¤·¤¯¤â¹¬¤»¤ËËþ¤Á¤¿¿·º§»Ñ¤Î¥Ï¥ë¤È²¦»Ò¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ï¥ë¡¦Åß¼Â¡¦½©ºÚ¤Î½÷À¥È¥ê¥ª¤Î·ëÂ«´¶¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀÉ÷Â¯¤Î¸µ¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Ç¸½ºß¤Ï¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼ÇÛÃ£°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¼¿¸¶²ÆÀ¸¡Ê¤¦¤ë¤·¤Ð¤é¡¦¤Ê¤Ä¤ª¡ËÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖGENIC¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Áý»ÒÆØµ®¡£Åß¼Â¤ÎÉ×¡¦¾¾²¬½Ó¼ù¡Ê¤Þ¤Ä¤ª¤«¡¦¤È¤·¤¡ËÌò¤ËÉÍÃæÊ¸°ì¡£¤½¤·¤ÆÉ÷Â¯Å¹¡Ö·ÃÈæ¼÷¥Ü¡¼¥¤¥º¶æ³ÚÉô¡×¤Î¥»¥é¥Ô¥¹¥È¡¦¥Ê¥ª¥Ìò¤Ëº´ÇìÂçÃÏ¡£¥Ï¥ë¤Î»Å»öÃç´Ö¤Ç¤¢¤ë½ÂÃ«·¼ÅÍ¡Ê¤·¤Ö¤ä¡¦¤±¤¤¤È¡ËÌò¤ËÆ£Æ²Æü¸þ¡£
¡¡Åß¼Â¤¬¥á¡¼¥¯¤òÃ´Åö¤¹¤ëÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë2.5¼¡¸µÇÐÍ¥¡¦É÷ÁáæÆÂÀ¡Ê¤«¤¶¤Ï¤ä¡¦¤·¤ç¤¦¤¿¡ËÌò¤Ë±§º´Âî¿¿¡£¸µ¥â¥Ç¥ë¤Ç¸½ºß¤Ï¥Þ¥Þ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡¢²¦»Ò¤Î¸µ¥«¥Î¡¦¾®Ã«·Å»Ò¡Ê¤³¤¿¤Ë¡¦¤±¤¤¤³¡ËÌò¤òÃæÊÌÉÜ°ª¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²¦»Ò¤¬½êÂ°¤¹¤ë¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¡Ö¥µ¥Õ¥é¥¸¥§¥Ã¥È¥·¥Æ¥£¡×¤Î¥®¥¿¡¼¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦ÎëÌÚÍÎ°ì¡Ê¤¹¤º¤¡¦¤è¤¦¤¤¤Á¡ËÌò¤Ë??½á¡¢Æ±¥Ð¥ó¥É¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦ÅÄÃæÎ¦¡Ê¤¿¤Ê¤«¡¦¤ê¤¯¡ËÌò¤ËÎëÇ·½õ¡£½©ºÚ¤Î¥»¥Õ¥ì¤«¤é¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ê¤ë¶áÆ£ÀµÂ§¡Ê¤³¤ó¤É¤¦¡¦¤Þ¤µ¤Î¤ê¡ËÌò¤Ë²£»³ÎÃ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È
¢§º´ÄÅÀî°¦Èþ
ÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØ¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅß¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤ËÜ²»¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤¿¤Á¤¬»ý¤ÄÇº¤ß¤äÍßË¾¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬Ìò¤òÄÌ¤·¤Æ¤Þ¤Ã¤¹¤°¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÉ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤à»Ñ¤¬¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¡Ö¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡×ÁÛ¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»×¤ï¤º²èÌÌ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤â¤¿¤¯¤µ¤óÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§»³Ã«²Ö½ã
¶Í»³½©ºÚÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±À¤«¤é¤ß¤Æ¤È¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤¥µ¥Ã¥Ñ¥ê¤È¤·¤¿½÷À¤Ç¤¹¡£¿´¤ÈÂÎ¤ò¤´¤Á¤ãº®¤¼¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤È¤¤¤¦Èà½÷¤¬½÷É÷¤Ç¥Ê¥ª¥¤È½Ð²ñ¤¤ËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¿·¤·¤¯²êÀ¸¤¨¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤È¸þ¤¹ç¤¤À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢§Áý»ÒÆØµ®
Â¯¤Ë¤¤¤¦"°¤¤ÃË"¤È¤¤¤¦Ì¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£¥Ï¥ë¤¬ÍÞÀ©¤·¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤òÁß¤Íð¤·¡¢»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ·×¤Î¿Ë¤¬Æ°¤½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤òÃ´¤¦½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡ªÈà¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§ÉÍÃæÊ¸°ì
¾¾²¬Åß¼Â¤ÎÉ×¡¢¾¾²¬½Ó¼ù¤ò±é¤¸¤Þ¤¹ÉÍÃæÊ¸°ì¤Ç¤¹¡£¥â¥é¥ë¤¬¤Ê¤¤É×¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£É×ÉØ´Ø·¸¤È¤ÏÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¾¾²¬²È¤ÎÆü¾ï¤òÃúÇ«¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢§º´ÇìÂçÃÏ
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Ê¥ª¥¤È¤¤¤¦Ìò¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÌòÊÁ¤Ç¡¢»£±Æ¤Ë¶ìÀï¤·¤Ê¤¬¤éÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÎáÏÂ¤Î¸½Âå¤Î¶¦´¶¤È¡¢¿´¤ÎÌþ¤ä¤·¤ËÉ¬¤º¤ä¤Ê¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À»¥é¥Ð¤ÎÀ¤³¦¤ò³§ÍÍ¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§Æ£Æ²Æü¸þ
¤³¤ÎÅÙ¡¢½ÂÃ«·¼ÅÍ¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐ¾ì¤¹¤ë¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ï³§¡¢½ã¿è¤Ç¡¢Çº¤ßÍÉ¤ì¤Ê¤¬¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£½ÂÃ«¤â¤Þ¤¿¤½¤Î1¿Í¤Ç¤¹¡£Èà¤Î¿´¤ÎÍÉ¤ì¤Ë¼«Ê¬¤â¤Ê¤ë¤Ù¤¯±è¤¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤ËÈà¤ÎÁÛ¤¤¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¿¿¿´¹þ¤á¤Æ±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾³§ÍÍ¡¢À»¥é¥Ð¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢§±§º´Âî¿¿
É÷ÁáæÆÂÀÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢±§º´Âî¿¿¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¤ÎÄ©Àï¤Ë¤Ê¤ëºîÉÊ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆñ¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ã¿è¤ÊÉ÷ÁáæÆÂÀ·¯¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤ÈÎø¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¯æÆÂÀ¤ÎÁÛ¤¤¤ò¡¢¤¼¤Ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢§ÃæÊÌÉÜ°ª
15Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤Ò¤¦¤éÀèÀ¸¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£²óÄº¤¤¤¿¾®Ã«·Å»ÒÌò¤Ï¸µ¥â¥Ç¥ë¤ÇÃË»ù¤ÎÊì¤È¡¢¼«Ê¬¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤¬Â¿¤¯¾¡¼ê¤Ë±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÆâÍÆ¤Ï»É·ãÅª¤Ç»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¤¤Î¤Ç¡¢¿²ÀÅ¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¤³¤Ã¤½¤ê³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ØÀ»¥é¥Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¥º¡Ù¥¥ã¥¹¥È
¡¡¸¶ºî¤Ï¡Ø¥Û¥¿¥ë¥Î¥Ò¥«¥ê¡Ù¡ØÀ¾±à»û¤µ¤ó¤Ï²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¡²è²È¡¦¤Ò¤¦¤é¤µ¤È¤ë»á¤Ë¤è¤ë¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£¥¢¥é¥µ¡¼ÃË½÷¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¤ä³ëÆ£¡¢ÍßË¾¤Ë¿¿¤Ã¸þ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¡¢¼«Ê¬¤ËÀµÄ¾¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ø¤Î°ÕµÁ¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿¡¢·ëº§¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡È¥¨¥ó¥É¡É¤Î¤½¤ÎÀè¤Î¡¢¡È°¦¡É¤È¡ÈÀ¡É¤ÎËÁ¸±ëý¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤É¥Ï¥ë¤ÎÍ§¿Í¤Ç´ûº§¡¦»Ò»ý¤Á¤Î¥Ø¥¢¥á¡¼¥¯¾¾²¬Åß¼Â¡Ê¤Þ¤Ä¤ª¤«¡¦¤Õ¤æ¤ß¡ËÌò¤Ëº´ÄÅÀî°¦Èþ¡£¥Ï¥ë¤ÎÍ§¿Í¤Ç³°»ñ·Ï´ë¶È¶ÐÌ³¤Î¶Í»³½©ºÚ¡Ê¤¤ê¤ä¤Þ¡¦¤¢¤¤Ê¡ËÌò¤Ë»³Ã«²Ö½ã¤¬·èÄê¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¹¬¤»¤Ê·ëº§¼°¤Î¥·¡¼¥ó¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢Á´°÷¤Î´é¤Ë¤¹¤¹¤ÎÀ×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¤ä³ëÆ£¡¢ÍßË¾¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤Î¤½¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë´¶¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£½é¡¹¤·¤¯¤â¹¬¤»¤ËËþ¤Á¤¿¿·º§»Ñ¤Î¥Ï¥ë¤È²¦»Ò¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ï¥ë¡¦Åß¼Â¡¦½©ºÚ¤Î½÷À¥È¥ê¥ª¤Î·ëÂ«´¶¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀÉ÷Â¯¤Î¸µ¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Ç¸½ºß¤Ï¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼ÇÛÃ£°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¼¿¸¶²ÆÀ¸¡Ê¤¦¤ë¤·¤Ð¤é¡¦¤Ê¤Ä¤ª¡ËÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖGENIC¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Áý»ÒÆØµ®¡£Åß¼Â¤ÎÉ×¡¦¾¾²¬½Ó¼ù¡Ê¤Þ¤Ä¤ª¤«¡¦¤È¤·¤¡ËÌò¤ËÉÍÃæÊ¸°ì¡£¤½¤·¤ÆÉ÷Â¯Å¹¡Ö·ÃÈæ¼÷¥Ü¡¼¥¤¥º¶æ³ÚÉô¡×¤Î¥»¥é¥Ô¥¹¥È¡¦¥Ê¥ª¥Ìò¤Ëº´ÇìÂçÃÏ¡£¥Ï¥ë¤Î»Å»öÃç´Ö¤Ç¤¢¤ë½ÂÃ«·¼ÅÍ¡Ê¤·¤Ö¤ä¡¦¤±¤¤¤È¡ËÌò¤ËÆ£Æ²Æü¸þ¡£
¡¡Åß¼Â¤¬¥á¡¼¥¯¤òÃ´Åö¤¹¤ëÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë2.5¼¡¸µÇÐÍ¥¡¦É÷ÁáæÆÂÀ¡Ê¤«¤¶¤Ï¤ä¡¦¤·¤ç¤¦¤¿¡ËÌò¤Ë±§º´Âî¿¿¡£¸µ¥â¥Ç¥ë¤Ç¸½ºß¤Ï¥Þ¥Þ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡¢²¦»Ò¤Î¸µ¥«¥Î¡¦¾®Ã«·Å»Ò¡Ê¤³¤¿¤Ë¡¦¤±¤¤¤³¡ËÌò¤òÃæÊÌÉÜ°ª¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²¦»Ò¤¬½êÂ°¤¹¤ë¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¡Ö¥µ¥Õ¥é¥¸¥§¥Ã¥È¥·¥Æ¥£¡×¤Î¥®¥¿¡¼¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦ÎëÌÚÍÎ°ì¡Ê¤¹¤º¤¡¦¤è¤¦¤¤¤Á¡ËÌò¤Ë??½á¡¢Æ±¥Ð¥ó¥É¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦ÅÄÃæÎ¦¡Ê¤¿¤Ê¤«¡¦¤ê¤¯¡ËÌò¤ËÎëÇ·½õ¡£½©ºÚ¤Î¥»¥Õ¥ì¤«¤é¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ê¤ë¶áÆ£ÀµÂ§¡Ê¤³¤ó¤É¤¦¡¦¤Þ¤µ¤Î¤ê¡ËÌò¤Ë²£»³ÎÃ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È
¢§º´ÄÅÀî°¦Èþ
ÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØ¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅß¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤ËÜ²»¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤¿¤Á¤¬»ý¤ÄÇº¤ß¤äÍßË¾¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬Ìò¤òÄÌ¤·¤Æ¤Þ¤Ã¤¹¤°¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÉ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤à»Ñ¤¬¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¡Ö¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡×ÁÛ¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»×¤ï¤º²èÌÌ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤â¤¿¤¯¤µ¤óÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§»³Ã«²Ö½ã
¶Í»³½©ºÚÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±À¤«¤é¤ß¤Æ¤È¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤¥µ¥Ã¥Ñ¥ê¤È¤·¤¿½÷À¤Ç¤¹¡£¿´¤ÈÂÎ¤ò¤´¤Á¤ãº®¤¼¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤È¤¤¤¦Èà½÷¤¬½÷É÷¤Ç¥Ê¥ª¥¤È½Ð²ñ¤¤ËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¿·¤·¤¯²êÀ¸¤¨¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤È¸þ¤¹ç¤¤À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢§Áý»ÒÆØµ®
Â¯¤Ë¤¤¤¦"°¤¤ÃË"¤È¤¤¤¦Ì¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£¥Ï¥ë¤¬ÍÞÀ©¤·¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤òÁß¤Íð¤·¡¢»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ·×¤Î¿Ë¤¬Æ°¤½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤òÃ´¤¦½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡ªÈà¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§ÉÍÃæÊ¸°ì
¾¾²¬Åß¼Â¤ÎÉ×¡¢¾¾²¬½Ó¼ù¤ò±é¤¸¤Þ¤¹ÉÍÃæÊ¸°ì¤Ç¤¹¡£¥â¥é¥ë¤¬¤Ê¤¤É×¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£É×ÉØ´Ø·¸¤È¤ÏÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¾¾²¬²È¤ÎÆü¾ï¤òÃúÇ«¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢§º´ÇìÂçÃÏ
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Ê¥ª¥¤È¤¤¤¦Ìò¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÌòÊÁ¤Ç¡¢»£±Æ¤Ë¶ìÀï¤·¤Ê¤¬¤éÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÎáÏÂ¤Î¸½Âå¤Î¶¦´¶¤È¡¢¿´¤ÎÌþ¤ä¤·¤ËÉ¬¤º¤ä¤Ê¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À»¥é¥Ð¤ÎÀ¤³¦¤ò³§ÍÍ¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§Æ£Æ²Æü¸þ
¤³¤ÎÅÙ¡¢½ÂÃ«·¼ÅÍ¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐ¾ì¤¹¤ë¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ï³§¡¢½ã¿è¤Ç¡¢Çº¤ßÍÉ¤ì¤Ê¤¬¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£½ÂÃ«¤â¤Þ¤¿¤½¤Î1¿Í¤Ç¤¹¡£Èà¤Î¿´¤ÎÍÉ¤ì¤Ë¼«Ê¬¤â¤Ê¤ë¤Ù¤¯±è¤¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤ËÈà¤ÎÁÛ¤¤¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¿¿¿´¹þ¤á¤Æ±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾³§ÍÍ¡¢À»¥é¥Ð¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢§±§º´Âî¿¿
É÷ÁáæÆÂÀÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢±§º´Âî¿¿¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¤ÎÄ©Àï¤Ë¤Ê¤ëºîÉÊ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆñ¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ã¿è¤ÊÉ÷ÁáæÆÂÀ·¯¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤ÈÎø¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¯æÆÂÀ¤ÎÁÛ¤¤¤ò¡¢¤¼¤Ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢§ÃæÊÌÉÜ°ª
15Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤Ò¤¦¤éÀèÀ¸¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£²óÄº¤¤¤¿¾®Ã«·Å»ÒÌò¤Ï¸µ¥â¥Ç¥ë¤ÇÃË»ù¤ÎÊì¤È¡¢¼«Ê¬¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤¬Â¿¤¯¾¡¼ê¤Ë±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÆâÍÆ¤Ï»É·ãÅª¤Ç»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¤¤Î¤Ç¡¢¿²ÀÅ¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¤³¤Ã¤½¤ê³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª