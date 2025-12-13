¤¢¤ì¡©Ç×¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¥È¥é¥Ö¥ë¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿¿Íµ¤½÷Î®¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤Æ°¤£÷¡×¡Ö³§¤½¤ï¤½¤ï¤·¤Æ¤Æ¤ª¤â¤í¤¤¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡ÉÔ°Õ¤ËË¬¤ì¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬´î¤Ö¤«¤ï¤¤¤¤¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¾·¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×12·î12Æü¤ÎÂè2»î¹ç¤Ç¡¢Æî2¶É¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢Âî¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬À¸¤¸¡¢EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦Æó³¬Æ²°¡¼ù¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¶Ã¤¡¢ÃíÌÜ¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÈþ½÷¿ý»Î¡¢Âî¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¥Ó¥¯¥Ã¤È¤Ê¤ë½Ö´Ö
¡¡Æî2¶É¡¢°¡¼ù¤Ïâ¤¡¦ÀÖ2¡¦¥É¥é2¤ÎËþ´Ó8000ÅÀ¤ò¥Ä¥â¥¢¥¬¤ê¡£µ¤Ê¬¤è¤¯¡¢¼¡¶É¤ËÄ©¤â¤¦¤È¤·¤¿ÌðÀè¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÇÛÇ×¤ò³«¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿½Ö´Ö¡¢Âî¤«¤é°Û²»¤¬È¯À¸¡£¤·¤«¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤ÎÇ×¤¬¤¦¤Þ¤¯Ãæ¤«¤é¤»¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ÛÊÑ¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤Î¤¬°¡¼ù¤À¤Ã¤¿¡£Î¾¼ê¤ò¤¹¤°¤Ë°ú¤Ã¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤È¤Ê¤ê¡¢°Û²»¤È¤È¤â¤Ë¥Ó¥¯¥Ã¡¢¥Ó¥¯¥Ã¡£²¿¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¤È¿´ÇÛ¤½¤¦¤Ê»ëÀþ¤òÂî¤Ø¤ÈÁ÷¤Ã¤¿¡£¼þ°Ï¤Î3¿Í¤â¡¢Âî¤ÏÊ¿µ¤¤Ê¤Î¤«¤È¿ÀÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢°¡¼ù¤¬²¿¤«ÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÂÐ¶É¼Ô¤Î´Ö¤ËÏÂ¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢°¡¼ù¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö³§¤½¤ï¤½¤ï¤·¤Æ¤Æ¤ª¤â¤í¤¤¡×¡Ö°¡¼ù¤µ¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÂî¤¬²õ¤ì¤¿¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤Æ°¤£÷¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤òÁ÷¤ê¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
