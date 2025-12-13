¡Ø¥¥ß¥×¥ê¡Ù¥Ó¥Ã¥°¥¥é¥¥é¥ê¥Ü¥óÉü³è¡ª°ÕÌ£¿¼¤ÊÉ½¾ð¡Ä¡¡MOMO¤Ë¾è¤ê½ÐÈ¯¡Ö¥¥é¥¥é¥ó¥É¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡ª¡×Âè44ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¡Ê¥¥ß¥×¥ê¡¡ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï Ëè½µÆüÍË¡¡Á°8¡§30¡ËÂè44ÏÃ¡Ö¥¥é¥¥é¥ó¥É¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡ª¡×¤ÎÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡õ¤¢¤é¤¹¤¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤¨¤Ã¡Ä°ÕÌ£¿¼¤ÊÉ½¾ð¤Î¥¥å¥¢¥º¥¥å¡¼¥ó¡¡¿·Å¸³«¤Î¡Ø¥¥ß¥×¥ê¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡14ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè44ÏÃ¤Ï¡¢¤¦¤¿¡ÊÀ¼¡§¾¾²¬ÈþÎ¤¡Ë¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤Ë¥Ô¥«¥ê¡¼¥Í¤«¤éµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÏ¢Íí¤¬Æþ¤ë¡£¥¥é¥ë¥ó¥ê¥Ü¥ó¤¬¤¹¤Ù¤Æ½¸¤Þ¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥¥é¥¥é¥ê¥Ü¥ó¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡´ò¤·¤¤ÃÎ¤é¤»¤Ë´î¤Ö°ìÆ±¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥Ô¥«¥ê¡¼¥Í¤Î¾·ÂÔ¤ò¼õ¤±¡¢¥¿¥Ê¥«¡¼¥ó(ÅÄÃæ)¡¢¥¶¥Ã¥¯¥ê¥ó¤ä¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¤â°ì½ï¤Ë¥¥é¥¥é¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤¦¤¿¤¿¤Á¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¤ËÊÑ¿È¤·¤ÆMOMO¡Ê¥¨¥à¥ª¡¼¥¨¥à¥ª¡¼¡§ÄÌ¾Î¥â¥â¡Ë¤Ë¾è¤ê¡¢¥¥é¥¥é¥ó¥É¤Ø¤È½ÐÈ¯¤¹¤ë¡£
¡¡¥¥é¥¥é¥ó¥É¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¡£¥¥å¥¢¥º¥¥å¡¼¥ó¤¬¥Ó¥Ã¥°¥¥é¥¥é¥ê¥Ü¥ó¤ÎÁ°¤Ç¥¥é¥ë¥ó¥ê¥Ü¥ó¥Ö¥Ã¥¯¤ò³«¤¯¤È¡Ä¡£
¡¡¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¡¢²Î¤¦¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤ÊºéÎÉ¤¦¤¿¤¬¡¢ÅÁÀâ¤ÎµßÀ¤¼ç¡Ú¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¡Û¤òÃµ¤·¤Ë¤¤¿ÍÅÀº¡Ú¥×¥ê¥ë¥ó¡Û¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¥¥é¥¥é¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¿Í¡¹¤òµß¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¡Ö¡È¥¥ß¡É¤¬¤¤¤ë¤«¤éµ±¤±¤ë¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡ª¡×¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥×¥ê¥¥å¥¢¤¿¤Á¤¬¡È²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥µ¤·¤Æ¡É¡¢Å¨¤Ç¤¢¤ë¡Ú¥Á¥ç¥Ã¥¥êÃÄ¡Û¤Î¥Ü¥¹¡Ú¥À¡¼¥¯¥¤¡¼¥Í¡Û¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤¨¤Ã¡Ä°ÕÌ£¿¼¤ÊÉ½¾ð¤Î¥¥å¥¢¥º¥¥å¡¼¥ó¡¡¿·Å¸³«¤Î¡Ø¥¥ß¥×¥ê¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡14ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè44ÏÃ¤Ï¡¢¤¦¤¿¡ÊÀ¼¡§¾¾²¬ÈþÎ¤¡Ë¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤Ë¥Ô¥«¥ê¡¼¥Í¤«¤éµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÏ¢Íí¤¬Æþ¤ë¡£¥¥é¥ë¥ó¥ê¥Ü¥ó¤¬¤¹¤Ù¤Æ½¸¤Þ¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥¥é¥¥é¥ê¥Ü¥ó¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡´ò¤·¤¤ÃÎ¤é¤»¤Ë´î¤Ö°ìÆ±¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥Ô¥«¥ê¡¼¥Í¤Î¾·ÂÔ¤ò¼õ¤±¡¢¥¿¥Ê¥«¡¼¥ó(ÅÄÃæ)¡¢¥¶¥Ã¥¯¥ê¥ó¤ä¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¤â°ì½ï¤Ë¥¥é¥¥é¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤¦¤¿¤¿¤Á¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¤ËÊÑ¿È¤·¤ÆMOMO¡Ê¥¨¥à¥ª¡¼¥¨¥à¥ª¡¼¡§ÄÌ¾Î¥â¥â¡Ë¤Ë¾è¤ê¡¢¥¥é¥¥é¥ó¥É¤Ø¤È½ÐÈ¯¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¡¢²Î¤¦¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤ÊºéÎÉ¤¦¤¿¤¬¡¢ÅÁÀâ¤ÎµßÀ¤¼ç¡Ú¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¡Û¤òÃµ¤·¤Ë¤¤¿ÍÅÀº¡Ú¥×¥ê¥ë¥ó¡Û¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¥¥é¥¥é¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¿Í¡¹¤òµß¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¡Ö¡È¥¥ß¡É¤¬¤¤¤ë¤«¤éµ±¤±¤ë¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡ª¡×¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥×¥ê¥¥å¥¢¤¿¤Á¤¬¡È²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥µ¤·¤Æ¡É¡¢Å¨¤Ç¤¢¤ë¡Ú¥Á¥ç¥Ã¥¥êÃÄ¡Û¤Î¥Ü¥¹¡Ú¥À¡¼¥¯¥¤¡¼¥Í¡Û¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£