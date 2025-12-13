¡Ø¥­¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥­¥å¥¢¢ö¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È ¡ÊC¡ËABC-A¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¥­¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥­¥å¥¢¢ö¡Ù¡Ê¥­¥ß¥×¥ê¡¡ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï Ëè½µÆüÍË¡¡Á°8¡§30¡ËÂè44ÏÃ¡Ö¥­¥é¥­¥é¥ó¥É¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡ª¡×¤ÎÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡õ¤¢¤é¤¹¤¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£

¡Ú²èÁü¡Û¤¨¤Ã¡Ä°ÕÌ£¿¼¤ÊÉ½¾ð¤Î¥­¥å¥¢¥º¥­¥å¡¼¥ó¡¡¿·Å¸³«¤Î¡Ø¥­¥ß¥×¥ê¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È

¡¡14ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè44ÏÃ¤Ï¡¢¤¦¤¿¡ÊÀ¼¡§¾¾²¬ÈþÎ¤¡Ë¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤Ë¥Ô¥«¥ê¡¼¥Í¤«¤éµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÏ¢Íí¤¬Æþ¤ë¡£¥­¥é¥ë¥ó¥ê¥Ü¥ó¤¬¤¹¤Ù¤Æ½¸¤Þ¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥­¥é¥­¥é¥ê¥Ü¥ó¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¡¡´ò¤·¤¤ÃÎ¤é¤»¤Ë´î¤Ö°ìÆ±¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥Ô¥«¥ê¡¼¥Í¤Î¾·ÂÔ¤ò¼õ¤±¡¢¥¿¥Ê¥«¡¼¥ó(ÅÄÃæ)¡¢¥¶¥Ã¥¯¥ê¥ó¤ä¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¤â°ì½ï¤Ë¥­¥é¥­¥é¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤¦¤¿¤¿¤Á¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥­¥å¥¢¤ËÊÑ¿È¤·¤ÆMOMO¡Ê¥¨¥à¥ª¡¼¥¨¥à¥ª¡¼¡§ÄÌ¾Î¥â¥â¡Ë¤Ë¾è¤ê¡¢¥­¥é¥­¥é¥ó¥É¤Ø¤È½ÐÈ¯¤¹¤ë¡£

¡¡¥­¥é¥­¥é¥ó¥É¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥­¥å¥¢¡£¥­¥å¥¢¥º¥­¥å¡¼¥ó¤¬¥Ó¥Ã¥°¥­¥é¥­¥é¥ê¥Ü¥ó¤ÎÁ°¤Ç¥­¥é¥ë¥ó¥ê¥Ü¥ó¥Ö¥Ã¥¯¤ò³«¤¯¤È¡Ä¡£

¡¡¡Ø¥­¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥­¥å¥¢¢ö¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¡¢²Î¤¦¤³¤È¤¬Âç¹¥¤­¤ÊºéÎÉ¤¦¤¿¤¬¡¢ÅÁÀâ¤ÎµßÀ¤¼ç¡Ú¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥­¥å¥¢¡Û¤òÃµ¤·¤Ë¤­¤¿ÍÅÀº¡Ú¥×¥ê¥ë¥ó¡Û¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¥­¥é¥­¥é¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¿Í¡¹¤òµß¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¡Ö¡È¥­¥ß¡É¤¬¤¤¤ë¤«¤éµ±¤±¤ë¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡ª¡×¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥×¥ê¥­¥å¥¢¤¿¤Á¤¬¡È²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥µ¤·¤Æ¡É¡¢Å¨¤Ç¤¢¤ë¡Ú¥Á¥ç¥Ã¥­¥êÃÄ¡Û¤Î¥Ü¥¹¡Ú¥À¡¼¥¯¥¤¡¼¥Í¡Û¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£