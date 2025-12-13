¡Ú¥¸¥ã¥ó¥×WÇÕ¡Û´Ý»³´õ¤¬º£µ¨4¾¡ÌÜ¡ª¡¡¹âÍüº»Íå¤Ï4°Ì¡¡½÷»Ò¸Ä¿ÍÂè7Àï
¡¡¡þ¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼WÇÕ¡¡¥¸¥ã¥ó¥×½÷»Ò¸Ä¿ÍÂè7Àï¡Ê2025Ç¯12·î12Æü¡¡¥É¥¤¥Ä¡¦¥¯¥ê¥ó¥²¥ó¥¿¡¼¥ë¡¡¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡áHS140¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡¥¸¥ã¥ó¥×WÇÕ¤Î½÷»Ò¸Ä¿ÍÂè7Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢´Ý»³´õ¡Ê27¡áËÌÌî·úÀß¡Ë¤¬¹ç·×240¡¦5ÅÀ¤Çº£µ¨4¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£1²óÌÜ¤Ë130¥á¡¼¥È¥ë¡¢2²óÌÜ¤Ç127¥á¡¼¥È¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£WÇÕ½é¾¡Íø¤·¤¿³«ËëÀï¤«¤é¡¢º£µ¨6ÅÙÌÜ¤ÎÉ½¾´Âæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Ä¿ÍÁí¹ç2Ï¢ÇÆÃæ¤Î½÷²¦¡¢¥Ë¥«¡¦¥×¥ì¥Ö¥Ä¡Ê20¡á¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡Ë¤¬¹ç·×239¡¦5ÅÀ¤Ç2°Ì¡£¹âÍüº»Íå¡Ê29¡á¥¯¥é¥ì¡Ë¤Ï128¥á¡¼¥È¥ë¡¢125¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹ç·×226¡¦6ÅÀ¤Ç4°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£