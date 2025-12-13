Æ£¤¢¤ä»Ò¡Ê64¡Ë¡¢¡È¹ëÅ¡¡É¤ÈÏÃÂê¤Î¼«Âð¤Ç°¦Ç3É¤¤È¡Èº£Ç¯¤Î´Á»ú¡É¤òÈäÏª¡Ö7Ç¯Ï¢Â³7²óÌÜ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡±é²Î²Î¼ê¤ÎÆ£¤¢¤ä»Ò¡Ê64¡Ë¤¬12Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¹¡¹¤È¤·¤¿¼«Âð¤Çº£Ç¯¤Î´Á»ú¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ£¤¢¤ä»Ò¡¢¡È¹ëÅ¡¡É¤ÈÏÃÂê¤Î¼«Âð¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇSNS¤Ç¡¢¼«Âð¤Î¥è¥¬¥ë¡¼¥à¤ä°¦Ç¤¬¼Ì¤ëÂçÍýÀÐ¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿Æ£¡£2025Ç¯10·î20Æü¤Ë¤Ï¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿¢Êª¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Äí¤ä¥ê¥Ó¥ó¥°¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¹ëÅ¡¤Ç¤¹¤Í ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¡Á¡×¡Öµ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ£¤¢¤ä»Ò¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿¼«Âð¤Çº£Ç¯¤Î´Á»ú¤òÈäÏª
¡¡12·î12Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿Instagram¤Ç¤Ï¡¢3É¤¤Î°¦Ç¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«Âð¤Ç¼«¿È¤Îº£Ç¯¤Î´Á»ú¤òÈ¯É½¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡ØÇ¡Ù¤Ë·èÄê¤Ã¤Ã¤Ã!!7Ç¯Ï¢Â³7²óÌÜ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¿·Æþ¤ê¤Î¤¸¤ã¤³Å··¯¤â»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤·¤«¤·¥Þ¥ë¥ª¥ì¤Î¥â¥Ç¥ëÎÏ¤Ë¤ÏËèÅÙÃ¦Ë¹¤Ç¤¹ ¤¸¤ã¤³Å·¤âÍèÇ¯¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥ê¥Þ¥ë¥ª¥ì¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥«¥á¥éÌÜÀþ¥¥á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤ï¤¡¡Á¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê¡×¡Ö²Ä°¦¤¤»Ò¤¿¤Á!!¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë