¹Åç»ÔÈË²Ú³¹¤Î»¨µï¥Ó¥ë¤Ç²Ð»ö ¥«¥é¥ª¥±¥Ñ¥Ö¤«¤é60ÂåÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ë
¤¤Î¤¦Ìë¡¢¹Åç»ÔÃæ¿´Éô¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢Å¹ÊÞ¤ÎµÒ¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ1¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹Åç»ÔÃæ¶è¸ÕÄ®¤Ë¤¢¤ë6³¬·ú¤Æ¤Î»¨µï¥Ó¥ë¤Ç¤¹¡£¾ÃËÉ¤È·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å10»þ20Ê¬¤´¤í¡¢¡Ö5³¬¤«¤é¹õ±ì¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¼Ö17Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½6»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ó¥ë¤Î5³¬¤Ë¤¢¤ë¥«¥é¥ª¥±¥Ñ¥Ö¤«¤é60Âå¤ÎÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸¥Ó¥ë¤ÇÆ¯¤¯ÃËÀ
¡ÖµÒ¤òÈòÆñ¤µ¤»¤Æ¡Ê¼«Ê¬¤â¡Ë³°¤ËÈòÆñ¤·¤¿¡£¡Ê¥Ó¥ë¤Ï¡Ë³¬ÃÊ¤·¤«»È¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¹²¤Æ¤¿¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÅ¹¤ÇÆ¯¤¯50Âå¤ÎÃËÀ¤¬±ì¤òµÛ¤¦¤Ê¤É¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°äÂÎ¤ÏÅ¹¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿µÒ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¿È¸µ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾Ü¤·¤¤½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
