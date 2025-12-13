44ºÐ¤Î²£»³Íµ¡¢·ëº§¤ËÂÐ¤¹¤ëÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤¹¡ÖÇùÁ³¤È¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¡×
12·î11Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥È¡¼¥¯¥£¡¼¥ó¥º¡Ù¤Ë¡¢SUPER EIGHT¡¦²£»³Íµ¤¬½Ð±é¡£·ëº§Áê¼ê¤Ëµá¤á¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
º£²óÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢44ºÐ¤Î²£»³¤Î·ëº§´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ÷¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡È·ëº§´êË¾¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡É¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿²£»³¤Ï¡¢¡ÖÇùÁ³¤È¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¥ê¥¢¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡×¡Ö°ì½ï¤Ë°ìÀ¸¤òÅº¤¤¿ë¤²¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Þ¤À´¶³ÐÅª¤Ë¤ï¤«¤é¤Ø¤ó¤·¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤Þ¤¿¡¢¡È¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤¿¤é·ëº§¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡É¤È»×¤¦ÍýÁÛ¤ÎÁê¼ê¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡£¤Ç¡¢ÎÁÍý¤¬¾å¼ê¤Ê¿Í¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤½¤³¤Ë¹¬¤»¤¢¤ê¤½¤¦¤ä¤ó¡£¤Ê¤ó¤«¤¢¤ó¤Þ²¶¡¢²ÈÂ²ÃÄ¤é¤ó¤Ç¤´ÈÓ¿©¤Ã¤¿µ²±¤¢¤ó¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤ÎÆ´¤ì¤¬·ë¹½¤¢¤ó¤Í¤ó¤Ê¡×¤È¡¢²ÈÂ²¤Ç¿©Âî¤ò°Ï¤à¤³¤È¤ËÆ´¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤È¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¹¥¤¡£¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤½õ¤«¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£