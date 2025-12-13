¾®ÀôÂç¿Ã¡ÖÃæ¹ñ¤«¤é±é½¬¤Î»öÁ°ÄÌ¹ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¢«¥Ê¥¼ÌäÂê¡© É³²ò¤¯¥«¥®¤Ï¡È³¤¤Î¥ë¡¼¥ë¡É¤Ë¥¢¥ê
¾®ÀôËÉ±ÒÂç¿Ã¤¬Î×»þ²ñ¸«¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡Ö¿·»ö¼Â¡×
¡¡¾®ÀôËÉ±ÒÂç¿Ã¤Ï2025Ç¯12·î10Æü¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤Ë¤ª¤¤¤ÆÎ×»þ²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼çÂê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢12·î6Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡¢Ãæ¹ñ³¤·³¤Î¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×½êÂ°¤Î´ÏºÜÀïÆ®µ¡J-15¤Ë¤è¤ë¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ÎF-15ÀïÆ®µ¡¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í»ö°Æ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¾®ÀôÂç¿Ã¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÃ°Û¹ÔÆ°¤Ç¤·¤¿¡Û¼«±ÒÂâ¤¬Âª¤¨¤¿Ãæ¹ñ³¤·³´ÏÄú¤ò¼Ì¿¿¤Ç¡Ê²èÁü¡Ë
¡Ö¶õÊì¡ØÎËÇ«¡Ù¤Î´ÏºÜµ¡¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ¬ÌÏ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶è°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ·±Îý¤ò¹Ô¤¦¤Î¤«¤È¤¤¤¦¶ñÂÎÅª¤Ê¾ðÊó¤Ï¼«±ÒÂâ¤Ë¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤Þ¤¿¡¢·±Îý¤ò¹Ô¤¦»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤Î°ÞÅÙ¡¦·ÐÅÙ¤ò¼¨¤¹¥Î¡¼¥¿¥à¡Ê¹Ò¶õ¾ðÊó¡Ë¤â¤Ê¤¯¡¢Á¥ÇõÅù¤Ë¼¨¤¹¹Ò¹Ô·ÙÊó¤â»öÁ°¤ËÄÌÊó¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢Ãæ¹ñ·³¤¬ÆüËÜÂ¦¤Ë·±Îý³¤°è¤ò»öÁ°¤ËÄÌ¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼«±ÒÂâµ¡¤¬·±Îý¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¿ÊÆþ¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦Ãæ¹ñÂ¦¤Î¼çÄ¥¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢¾®ÀôÂç¿Ã¤«¤é¤ÎÈ¿ÏÀ¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿12·î6ÆüÅö»þ¡¢¡ÖÎËÇ«¡×¤Ï²ÆìËÜÅç¤È²ÂçÅìÅç¤Î´Ö¤Î³¤°è¤ò¹Ò¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤ÏÆüËÜ¤ÎEEZ¡ÊÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°è¡Ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¾®ÀôÂç¿Ã¤ÎÀâÌÀ¤¬»ö¼Â¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ·³¤Ï»öÁ°ÄÌ¹ð¤Ê¤·¤ËÆüËÜ¤ÎEEZÆâ¤Ç·³»ö±é½¬¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÌäÂê¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¶¦ÄÌ¤ÎË¡µ¬ÈÏ¤Ç¤¢¤ë¹ñºÝË¡¤Ë¾È¤é¤·¤Æ¡¢ÌäÂê¤ÎÍÌµ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤â¤½¤âEEZ¤È¤Ï¡¢ÎÎ³¤¤Ê¤É¤ÎÉý¤òÂ¬¤ëºÝ¤Î´ð½àÀþ¤Ç¤¢¤ë´ðÀþ¤«¤é200³¤Î¤¡ÊÌó370km¡Ë¤ÎÈÏ°Ï¤ÇÀßÄê¤Ç¤¤ë³¤°è¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£³¤ÍÎ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄê¤á¤ë¡Ö¹ñÏ¢³¤ÍÎË¡¾òÌó¡ÊUNCLOS¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±è´ß¹ñ¤Î¼ç¸¢¤¬µÚ¤ÖÎÎ³¤¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢EEZ¤Ë¤ª¤¤¤Æ±è´ß¹ñ¡Ê¤³¤Î¾ì¹ç¤ÏÆüËÜ¡Ë¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢µû²ðÎà¤ä¹ÛÊª¤Ê¤É¤ò´Þ¤àÅ·Á³»ñ¸»¤ÎÃµºº¡¢³«È¯¡¢ÊÝÂ¸¤ª¤è¤Ó´ÉÍý¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ç¸¢Åª¸¢Íø¤È¡¢¿Í¹©Åç¡¢»ÜÀß¤ª¤è¤Ó¹½ÃÛÊª¤ÎÀßÃÖ¤äÍøÍÑ¡¢³¤ÍÎ´Ä¶¤ÎÊÝ¸î¤ª¤è¤ÓÊÝÁ´¡¢³¤ÍÎ¤Î²Ê³ØÅªÄ´ºº¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë´É³í¸¢¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎEEZ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢±è´ß¹ñ°Ê³°¤Î¹ñ¤Ë¤â¹Ò¹Ô¤Î¼«Í³¤ä¾å¶õÈô¹Ô¤Î¼«Í³¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡ÊUNCLOS 58¾ò1¹à¡Ë¡¢°ìÈÌÅª¤ËÂ¾¹ñ·³¤Ë¤è¤ë·³´Ï¤Î¹Ò¹Ô¤ä·³ÍÑµ¡¤ÎÈô¹Ô¡¢¤µ¤é¤Ë·³»ö±é½¬¤Î¼Â»Ü¤âµö¤µ¤ì¤ë¤È²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¹ñ³¤·³¤Î´ÏÄú¤¬ÆüËÜ¤ÎEEZÆâ¤Ç±é½¬¤ò¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¡¢¹ñºÝË¡¾å¤Ê¤ó¤éÌäÂê¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¾¹ñ¤ÎEEZÆâ¤Ç±é½¬¤ÏOK¡ª ¤Ç¤â¡È¤¢¤ë¾ò·ï¡É¤¬
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤¤¤¯¤é±é½¬¤Î¼Â»Ü¤¬µö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¹¥¤¾¡¼ê¤Ë²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Â¾¹ñ¤ÎEEZÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë³èÆ°¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢UNCLOS¤Î58¾ò3¹à¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Êµ¬Äê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
ËÉ±Ò¾Ê¡¦Åý¹çËëÎ½´ÆÉô¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖÎËÇ«¡×¤Û¤«¤Î12·î6Æü¤«¤é7Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¹ÔÆ°³µÍ×¡Ê²èÁü¡§ËÉ±Ò¾Ê¡¦Åý¹çËëÎ½´ÆÉô¡Ë¡£
¡Ö¤¤¤º¤ì¤Î¹ñ¤â¡¢ÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤³¤Î¾òÌó¤Ë¤è¤ê¼«¹ñ¤Î¸¢Íø¤ò¹Ô»È¤·µÚ¤Ó¼«¹ñ¤ÎµÁÌ³¤òÍú¹Ô¤¹¤ë¤ËÅö¤¿¤ê¡¢±è´ß¹ñ¤Î¸¢ÍøµÚ¤ÓµÁÌ³¤ËÂÅÅö¤Ê¹ÍÎ¸¤òÊ§¤¦¤â¤Î¤È¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÉô¤Îµ¬Äê¤ËÈ¿¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤³¤Î¾òÌóµÚ¤Ó¹ñºÝË¡¤ÎÂ¾¤Îµ¬Â§¤Ë½¾¤Ã¤Æ±è´ß¹ñ¤¬À©Äê¤¹¤ëË¡Îá¤ò½å¼é¤¹¤ë¡×
¡¡¤³¤Î±è´ß¹ñ¤Î¸¢ÍøµÚ¤ÓµÁÌ³¤Ë´Ø¤¹¤ë¡ÖÂÅÅö¤Ê¹ÍÎ¸¡×¤È¤Ï¡¢EEZ¤ÎË¡ÅªÀ¼Á¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐµùÁ¥¤ò´Þ¤àÁ¥Çõ¤Î¹Ò¹Ô¤ä¹Ò¶õµ¡¤Ë¤è¤ë¾å¶õÄÌ²á¤òË¸¤²¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï³¤¾å¤Îºâ»º¤ä¿ÍÌ¿¤ò´í¸±¤Ë¤µ¤é¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Åö³º¹ñ¤¬±è´ß¹ñ¡Ê¤ª¤è¤ÓEEZ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÄê¤ÎÇÛÎ¸¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò»Ø¤¹¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢·³»ö±é½¬¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð±é½¬¼Â»Ü¶è°è¤ò»öÁ°¤Ë±è´ß¹ñ¤Ê¤É¤ØÄÌÊó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ÎÂÅÅö¤Ê¹ÍÎ¸¤Î°ìÎã¤Ë¤¢¤¿¤êÆÀ¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ë¿¨¤ì¤¿¾®ÀôÂç¿Ã¤ÎÈ¯¸À¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ï±é½¬¼Â»Ü¤ËÀèÎ©¤Á¹Ò¶õµ¡¤Ø¤Î·Ù²ü¤òÂ¥¤¹¡ÖNotice to Airmen (NOTAM¡§¥Î¡¼¥¿¥à)¡×¤ä¡¢Á¥Çõ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Ò¹Ô·ÙÊó¤òÈ¯½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¡ÖÂÅÅö¤Ê¹ÍÎ¸¡×¤òÊ§¤¦¤È¤¤¤¦¾òÌó¾å¤ÎµÁÌ³¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¼ÂÃÆ¼Í·â¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤¡¢´ÏºÜµ¡¤ÎÈ¯Ãå´Ï¤Î¤ß¤Î±é½¬¤Ê¤é¤ÐÁ¥Çõ¤Î¹Ò¹Ô¤ä¹Ò¶õµ¡¤ÎÈô¹Ô¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»öÁ°ÄÌ¹ð¤ÏÉÔÍ×¤È¤ÎÈ¿ÏÀ¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢±é½¬³¤°è¤¬±è´ß¤«¤éÁêÅöµ÷Î¥¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ê¤é¤Ð¤¤¤¶ÃÎ¤é¤º¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢12·î6Æü¤«¤é7Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¡ÖÎËÇ«¡×¤Ï²ÆìËÜÅç¤È²ÂçÅìÅç¤Î´Ö¤Î³¤°è¤òÈ´¤±¡¢¼¯»ùÅç¸©´î³¦Åç¤ÎÅìÌó190km¤Î³¤°è¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Á¥Çõ¤Î¹Ò¹Ô¤äÌ±´Ö¹Ò¶õµ¡¤ÎÈô¹Ô¤Ë±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤ä¤Ï¤ê»öÁ°ÄÌ¹ð¤ÏÉ¬Í×¤À¤ÈÉ®¼Ô¡Ê°ðÍÕµÁÂÙ¡§·³»ö¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò´Õ¤ß¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ³¤·³¤Ë¤è¤ë±é½¬¼Â»Ü¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²áµî¤Ë¤Ï»öÁ°ÄÌ¹ð¤·¤¿¤±¤É¡Ö¤½¤ì¥À¥á¡×¤ÊÎã¤â
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Ãæ¹ñ·³¤Ë¤è¤ë·³»ö±é½¬¤ÈÆüËÜ¤ÎEEZ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢£³Ç¯Á°¤Î2022Ç¯¤Ë¤âÂç¤¤ÊÌäÂê¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯8·î4Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ú¥í¥·²¼±¡µÄÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬ÂæÏÑ¤òË¬Ìä¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤«¤Í¤Æ¤«¤éÂæÏÑ¤ËÂÐ¤·¤Æ·³»öÅª°Ò°µ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¤¬¡¢ÂæÏÑ¤òÊñ°Ï¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¼þÊÕ³¤°è¤ËÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÈ¯¼Í¡¦ÃåÃÆ¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÉ±Ò¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿2022Ç¯8·î4Æü¤ËÃæ¹ñ·³¤¬È¯¼Í¤·¤¿ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÃÆÃå³¤°è¿Þ¡Ê²èÁü¡§ËÉ±Ò¾Ê¡Ë¡£
¡¡¤³¤Î¤È¤¡¢Ãæ¹ñ¤Ï»öÁ°¤Ë·³»ö±é½¬¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë³¤°è¤ò¿Þ¼¨¤·¤Æ¡¢Á¥Çõ¤ä¹Ò¶õµ¡¤Î¿ÊÆþ¤ò¶Ø¤¸¤ë»Ý¤Î¸ø¼¨¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤ËÆüËÜ¤ÎÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°è¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ·³¤¬È¯¼Í¤·¤¿ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë9È¯¤Î¤¦¤Á¡¢5È¯¤¬¼ÂºÝ¤ËÍ¿Æá¹ñÅçÆîÊý²¤Ë¹¤¬¤ëÆüËÜ¤ÎEEZÆâ¤ËÃÆÃå¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤Ë¤è¤ê³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Åö»þ¤Î´ßËÉ±ÒÂç¿Ã¤ÏÎ×»þ²ñ¸«¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹Ô°Ù¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ï¤¬¹ñEEZ¤ò´Þ¤à¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Î¶á³¤¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿·±Îý³¤°è¤ËÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤¬Íî²¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãµÚ¤Ó¹ñÌ±¤Î°ÂÁ´¤Ë´Ø¤ï¤ë½ÅÂç¤ÊÌäÂê¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶¯¤¯ÈóÆñ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ³°¸ò¥ë¡¼¥È¤òÄÌ¤¸¹³µÄ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÏÃæ¹ñÂ¦¤Î±é½¬¼Â»Ü¤ò¶¯¤¯ÈóÆñ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¤È¤Ãæ¹ñ¤Ï»öÁ°¤Ë·±Îý¼Â»Ü³¤°è¤ò¸ø¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÂÅÅö¤Ê¹ÍÎ¸¡×¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð·³´Ï¤Ë¤è¤ë¼ÂÃÆ¼Í·â¤Ê¤é¤Ð¡¢²¾¤Ë¸í¤Ã¤ÆÌ±´ÖÁ¥Çõ¤¬±é½¬¶è°èÆâ¤Ë¿ÊÆþ¤·¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¡¢Â¨ºÂ¤Ë±é½¬¤òÃæÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¾ì¹ç¤Ï°ìÅÙÈ¯¼Í¤¹¤ì¤Ð¤³¤ì¤ò¸Æ¤ÓÌá¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤«¡¢¤½¤â¤½¤âÃåÃÆ³¤°è¼þÊÕ¤Ë¤ª¤±¤ëÌ±´ÖÁ¥Çõ¤ÎÍÌµ¤òÀµ³Î¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤âÆñ¤·¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡»öÁ°¤ËÄÌ¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë³¤°è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÊý¤¬°¤¤¡¢¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âEEZÆâ¤Î¹Ò¹Ô¤Ï¼«Í³¤Ç¤¢¤ê¡¢±é½¬³¤°è¤òÂ¾¹ñ¤ÎÁ¥Çõ¤¬¹Ò¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤¿ÍýÍ³¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤ÏÃæ¹ñ¤Ë¤è¤ë¡ÖÂÅÅö¤Ê¹ÍÎ¸¡×¤¬Ê§¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¹³µÄ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£