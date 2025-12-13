²ÖÅÄ¸×¾å¤ÎºÊ¡¢·ëº§17¼þÇ¯¤ò²ÈÂ²¤Ç½ËÊ¡¡Ö17Ç¯¤Ã¤Æ´ñÀ×¤À¤è¤Í¡×
ÂçÁêËÐ¤Î¸µ²£¹Ë¡¦¼ãÇµ²Ö¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²ÖÅÄ¸×¾å¤ÎºÊ¡¦ÁÒ¼Â¤µ¤ó¤¬12Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¤·¡¢17²óÌÜ¤Î·ëº§µÇ°Æü¤òÁ°½Ë¤¤¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÁÒ¼Â¤µ¤ó¤Ï¡Ö17²óÌÜ¤Î·ëº§µÇ°Æü¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¹Ô»ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê½Ð¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÇÁ°Æü¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª½Ë¤¤¡×¤·¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£Ä«¤«¤é²ÈÂ²¤Ç¡Ö¡Ø17Ç¯¤Ã¤Æ´ñÀ×¤À¤è¤Í¡Ù¡ØËÜÅö¤Ë´ñÀ×¤À¤ï¡Ù¡Ø¥Þ¥¸´ñÀ×¡Ù¤ÈÈô¤Ó¸ò¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÆ±¤¸¿Í¤È17Ç¯¤¤¤ë¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¡¼¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È½Ò¤Ù¡Ö¤Ê¤ó¤ä¤«¤ó¤ä¤È¾®¶¥¤ê¹ç¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¤âÃçÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¼¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç18Ç¯ÌÜ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È18Ç¯ÌÜ¤Ë¸þ¤±¤¿ÊúÉé¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÖÅÄ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡ÖWaka¤¬»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¼Ì¿¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£²ÈÂ²¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡Ö»Ò¤Ï¤«¤¹¤¬¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£