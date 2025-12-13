ºÆ¤Ó¤Î¿·¾±¼°ºÆÀ¸¹©¾ì¤Ê¤ë¤«¡¡¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¸µµð¿Í°éÀ®¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼K¡×26ºÐ¹äÏÓ¤Ë¥Õ¥¡¥óÇ®»ëÀþ¡Ö¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤µå¡¢Åê¤²¤ë¤«¤é¤Ê¡×¡ÖÂç²½¤±¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª¡×
µÆÃÏ¤ÏÇØÈÖ¹æ55¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡ºÆ¤Ó¤ÎÈôÌö¤Ê¤ë¤«¡£
¡¡¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Çµð¿Í¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿µÆÃÏÂçµ©¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¤¬12·î12Æü¡¢ËÜµòÃÏ¤Î¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¹äÏÓ¡ª»ÙÇÛ²¼¤ËÉüµ¢¤·¤¿µÆÃÏ¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê4Ï¢Â³»°¿¶¤Î°µ´¬¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°
¡¡²ñ¸«¤ÇµÆÃÏ¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¡¢°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡µÆÃÏ¤Ïµð¿Í¤Ë2021Ç¯°éÀ®6°ÌÆþÃÄ¡£¿·³ã¸©º´ÅÏÅç½Ð¿È¤Î½é¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë±¦ÏÓ¤Ï22Ç¯4·î¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¤È¡¢150¥¥íÄ¶¤¨¤Îµå°Ò¤Î¤¢¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÉð´ï¤Ë23Ç¯¤Ë¤Ïµß±ç¤È¤·¤Æ50ÅÐÈÄ¤Î¼ÂÀÓ¤â»ý¤Ä¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢°éÀ®¤Î»þ´ü¤ò·Ð¤Æº£µ¨¤ÏºÆ¤Ó»ÙÇÛ²¼¤ËÉüµ¢¡£7ÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨1.80¤È°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤¤¤¨¤Ð°éÀ®Ç½ÎÏ¤Î¹â¤µ¡¢³ÍÆÀ¤·¤¿Áª¼ê¤òºÆÀ¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¿·¾±´ÆÆÄÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¡¢¥È¥ì¡¼¥É¡¢¤Þ¤¿FA¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤Ê¤É¤Ç°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬»Ø´ø´±¤Î¤¤áºÙ¤«¤¤¥±¥¢¤Ç¼¡¡¹¤È³ÐÀÃ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸½ºß¤Î¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ë¿Íºà¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè2²ó¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¿åÃ«½Ö¡¢23Ç¯¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÃæÆü¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿·´»ÊÍµÌé¡¢22Ç¯¥ª¥Õ¤Ëºå¿À¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿ºØÆ£Í§µ®ºÈ¡¢¶áÆ£·ò²ð¤ÎFA°ÜÀÒ¤ËÈ¼¤¦¿ÍÅªÊä½þ¤Ç°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿ÅÄÃæÀµµÁ¤Ê¤É¡¢°ÜÀÒ¸å¤Ë¿·Å·ÃÏ¤ÇÇ¯Êð1²¯Ä¶¤¨¤ò²Ì¤¿¤¹Áª¼ê¤âÊ£¿ô½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¿·¾±¼°ºÆÀ¸¹©¾ì¡×¤âµå³¦¤Ç¤Ï¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÆÃÏ¤Î¹çÎ®¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤âÁáÂ®¡Ö³Ú¤·¤ß¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤µå¡¢Åê¤²¤ë¤«¤é¤Ê¡×¡ÖÂç²½¤±¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª¡×¤È´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¡¡µÆÃÏ¤Ï¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î»°¿¶Î¨¤Î¹â¤µ¤â»ý¤ÁÌ£¡£º£µ¨¤â7ÅÐÈÄ¤È½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢10¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¡¢16Ã¥»°¿¶¡¢Ã¥»°¿¶Î¨14.40¤È¹â¤¤¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¡£¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÅê¼ê¤È¤·¤ÆÄêÃå¤Ç¤¤ë¤«¡£¿·¾±´ÆÆÄ¤Îµ¯ÍÑË¡¡¢Íèµ¨¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]