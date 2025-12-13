¸µPRIDEÀï»Î¡¦Âç»³½Ô¸î¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿¡ÈºÇ¶¯¤ÎÅ¨¡É¡¡¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸ÆñÉÂ¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿±¿Ì¿¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÊý
Âç»³¤µ¤ó¤ÏÆñÉÂ¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿ºÝ¤âÆ°ÍÉ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦
¡Ö¤Þ¤µ¤«ËÍ¤¬¡©¡×ÃöÌÚ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸ÉÂ¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿Æü
¡¡Áí¹ç³ÊÆ®µ»ºÇÀ¹´ü¤Ë¡¢¥ß¥ë¥³¡¦¥¯¥í¥³¥Ã¥×¤ä¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¢¡¼¥Ä¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾¤À¤¿¤ë¶¯Å¨¤È»àÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿¸µÁí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎÂç»³½Ô¸î¤µ¤ó¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï¡¢·ãÆ®¤ÎËö¤ËÌÖËìÇíÎ¥¤ä¹üÀÞ¤È¤¤¤Ã¤¿Áª¼êÀ¸Ì¿¤ò¶¼¤«¤¹¤è¤¦¤ÊÂç²ø²æ¤ò²¿ÅÙ¤âÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÅÙ¤Ë¥ê¥ó¥°¤ËÉñ¤¤Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿ÉÔ¶þ¤Î³ÊÆ®²È¤À¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡ÛÄ«ÁÒÌ¤Íè¡¦³¤¤é¤òÈ¯·¡¤·¤¿Á°ÅÄÆüÌÀ¤¬Àâ¤¯¿ÍÀ¸¤ÎËÜ¼Á¡¢Á°ÅÄÆüÌÀ¡ßÂç»³½Ô¸î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ1
¡¡°úÂà¸å¤Ï¼«¿È¤¬È¯°Æ¤·¤¿³ÊÆ®µ»¤È¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤òÍ»¹ç¤·¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¥Í¥¹¡×¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÉáµÚ¤ä¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Ë¶Ð¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÂç»³¤µ¤ó¤¬¸½ºßÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤¬¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê»ØÄê¤ÎÆñÉÂ¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥µ¥¤¥ì¥Á¥ó·¿¿´¥¢¥ß¥í¥¤¥É¡¼¥·¥¹¡×¡£´ñ¤·¤¯¤â¡¢Âç»³¤µ¤ó¤¬Æ´¤ì¤¿¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¤¬ÈÕÇ¯¤ËÀï¤Ã¤¿ÉÂ¤ÈÆ±¤¸·ÏÅý¤Î¼À´µ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡51ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤ÇÆñÉÂ¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥ª¡¼¥é¤òÊü¤ÄÂç»³¤µ¤ó¡£¡ÖÆñÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¥®¥Õ¥È¡×¤È¸þ¤¹ç¤¦¡¢º£¤Î¿´¾ð¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¤Þ¤º¤Ï¡¢Âç»³¤µ¤ó¤¬¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥µ¥¤¥ì¥Á¥ó·¿¿´¥¢¥ß¥í¥¤¥É¡¼¥·¥¹¡×¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡¥¢¥ß¥í¥¤¥É¡¼¥·¥¹¤Ï¿Ê¹ÔÀ¤ÎÉÂµ¤¤Ç¡¢¥¢¥ß¥í¥¤¥É¤È¤¤¤¦°Û¾ï¤Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬Á´¿È¤ÎÂ¡´ï¤ËÄÀÃå¤·¤Æµ¡Ç½¾ã³²¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£¼êÂ¤Îáã¤ì¡¢Æ°Ø©¡¢ÉÔÀ°Ì®¡¢¤½¤·¤Æ¿´ÉÔÁ´¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ½é¤Ë°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Äº¢¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡3Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤éº¸¼ê¤Ëáã¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¤À¤ó¤À¤ó¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÌë¤âÌ²¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤¬¤Æ±¦¼ê¤Ë¤âáã¤ì¤¬½Ð¤Æ¡¢¼¡¤ÏÉÔÀ°Ì®¡£¿´Ë¼ºÙÆ°¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾É¾õ¤Ï²þÁ±¤»¤º¡Ä¡£¤½¤Î»þ¡¢Ã´Åö¤ÎÀèÀ¸¤¬ËÍ¤Îáã¤ì¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÆñÉÂ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀìÌç°å¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¸«»ö¤Ë°ìÃ×¤·¤Æ¡£2025Ç¯¤Î½Õ¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¿ÇÃÇÌ¾¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢Î¨Ä¾¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿´¶¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡¡¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿»þ¤Ëµ»ö¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÉÂÌ¾¤Ïµ²±¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¾Á°¤À¤Ê¡×¤È°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤½¤ÎÉÂÌ¾¤ò¼«Ê¬¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«ËÍ¤¬¡©¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÈÆ°¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç³ÊÆ®µ»¤Ç»¶¡¹¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿À®¸ùÂÎ¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÖÂç»³¤µ¤óÆñÉÂ¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤â¿´¤¬Æ°¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¿ÍÀ¸¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÀµÄ¾¤Ê´¶ÁÛ¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½´ñ¤·¤¯¤â¡¢ÃöÌÚ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸·ÏÅý¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃöÌÚ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡¢ÉÂµ¤¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÃöÌÚ¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£ÉÂµ¤¤Î¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¡¢¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤»¤º¤ËÆ®¤¦»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ËÍ¤â¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËÍ¤é¤·¤¯¤ª¤â¤·¤í¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÆÍ§¤Î»à¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ö¿ÍÀ¸¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¡×
¡½¡½ÆñÉÂ¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¸å¡¢À¸³è¤ä¿´¶¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡¡¤Þ¤ºÆñÉÂ¿½ÀÁ¤ò¤·¤Æ¡¢Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤È¿Ê¹Ô¤òÃÙ¤é¤»¤ëÌô¤¬»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿½ÀÁ¤Ë¿ô¤«·î¤«¤«¤ê¡¢¤½¤Î´Ö¤â¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£¤¿¤À¡¢Èá´Ñ¤·¤Æ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½Á°¸þ¤¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢Ìô¤À¤±¤ÇÇ¯´Ö²¿ÀéËü±ß¤â¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¿½ÀÁ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ°åÎÅ½õÀ®¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½ÉÂµ¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¿ÍÀ¸´Ñ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡¡¿ÍÀ¸¤Ã¤Æ¡È´ü´Ö¸ÂÄê¡É¤À¤È¡¢¤è¤ê¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ÎÇ¯Îð¤À¤ÈË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãç´Ö¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ß¿Ô¤¯¤µ¤Ê¤¤¤È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£ËÍ¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¾®ºØÉð»Ö¤È¤¤¤¦¡¢¿´¤âÂÎ¤â¤È¤Æ¤â¶¯¤¤½ÀÆ»²È¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¯¤µ¤Î¾ÝÄ§¤Î¤è¤¦¤ÊÃË¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢32ºÐ¤Î»þ¤ËÉÂµ¤¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ó¤Ê¤Ë¶¯¤¯¤Æ¡¢À¸Ì¿ÎÏ¤Î¸¢²½¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤¬ÆÍÁ³Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¾×·â¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ä¤«»à¤Ì¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°¤¤°ÕÌ£¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¡¢ÃúÇ«¤ËÀ¸¤¤ë¡£¼þ¤ê¤Î¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢´¶¼Õ¤¹¤ë¡£¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë¡£¤½¤ì¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¯Ë¤«¤µ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½Âç»³¤µ¤ó¤Î¸½Ìò»þÂå¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë²ø²æ¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¼ºÌÀ¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ëÌÖËìÇíÎ¥¤ò2ÅÙ¤â·Ð¸³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡PRIDE»þÂå¡¢¥ô¥¡¥ê¥Ã¥¸¡¦¥¤¥º¥Þ¥¤¥¦¤ÈÂÐÀïÄ¾¸å¤Ë±¦ÌÜ¤ÎÌÖËìÇíÎ¥¤òÈ¯¾É¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àï¤¦¤³¤È¤ÇÍ¦µ¤¤ä´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Íî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ìó1Ç¯¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤Æ¡¢Éüµ¢Àï¤Ç¥Ø¥ó¥¾¡¦¥°¥ì¥¤¥·¡¼¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤¬¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢¾¡¤Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤¢¤Þ¤ê¾Ã¶ËÅª¤Ê»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÌÔÎõ¤Ê¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î»þ¤Ï²ø²æ¤ÎÄË¤ß°Ê¾å¤Ë¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¸å¤â¹üÀÞ¤ä¡¢º¸ÌÜ¤ÎÌÖËìÇíÎ¥¤â·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ç¤â¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¡¢2005Ç¯¤ÎÂç³¢Æü¤Ë¤Ï¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¢¡¼¥ÄÁª¼ê¤Ë¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¢¡¼¥Ä¤ÈÂÐÀïÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬Ä¾Á°¤Ç²ø²æ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÍ¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¢¡¼¥Ä¤Ë¾¡¤Æ¤Ð¡¢²áµî¤Î¤Ä¤é¤¤·Ð¸³¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤»¤ë¡£¤½¤¦¿®¤¸¤Æ½àÈ÷¤·¡¢·ë²Ì1¥é¥¦¥ó¥É30ÉÃ¤Ç°ìËÜ¾¡¤Á¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤È»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¶½Ê³¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¿ÍÀ¸¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¸½Ìò»þÂå¤Î·Ð¸³¡¢ÄË¤ß¤ä¶ì¤·¤ß¤¬¡¢º£¤Î¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼ã¤¤º¢¤ÏÎôÅù´¶¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£»×¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Î¤Ä¤é¤¤·Ð¸³¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬ËÍ¤Îºâ»º¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¿´¤Î¶ÚÆù¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¶ÚÆù¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤ÎÆñÉÂ¤â¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî¤Î¼«Ê¬¤¬À¸¤¤Æ¤¤¿°ÕÌ£¤ä¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¸¤Êý¤ò²þ¤á¤Æ¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÆñÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î¥®¥Õ¥È¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁÔÀä¤Ê·Ð¸³¤òÎÈ¤ËÆñÉÂ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÂç»³¤µ¤ó¡£Âè2²ó¤Ç¤Ï¡¢¸½Ìò°úÂà¸å¤âÂ³¤¯¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î·Ð¸³¤ä¡¢ÆñÉÂ¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿¿·¤·¤¤Ä©Àï¡¢¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿Å¯³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£
Âç»³½Ô¸î¡Ê¤ª¤ª¤ä¤Þ¡¦¤·¤å¤ó¤´¡Ë
1974Ç¯4·î11ÆüÀ¸¡£5ºÐ¤Ç½ÀÆ»¤ò»Ï¤á¡¢Á´ÆüËÜ³ØÀ¸ÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢½àÍ¥¾¡¡¢À¤³¦³ØÀ¸Áª¼ê¸¢½Ð¾ì¡¢Á´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄ¸Ä¿ÍÁª¼ê¸¢Í¥¾¡¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£2001Ç¯¡¢¥×¥í¤ÎÁí¹ç³ÊÆ®²È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯¡¢PRIDE¤Ë¡¢2004Ç¯¤Ë¤ÏK-1¡¦HERO¡ÆS¤Ë¤â»²Àï¡£2012Ç¯¥í¡¼¥ÉFC½éÂå¥ß¥É¥ëµé²¦ºÂ³ÍÆÀ¡£°úÂà¸å¤Ï¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤«¤éÆÀ¤¿³Ø¤Ó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¹Ö±é¤ä¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¡¢É½¸½³èÆ°¤Ê¤É¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò¹¤²¡¢¿Í¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°³èÆ°¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£2025Ç¯12·î¤Ë¸ÄÅ¸¡ÖÂç»³½Ô¸î¤ÎÀ¤³¦¡×¤ò³«ºÅ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤´±ï¤Ä¤Ê¤®¤ÎË¡Â§¡Ù¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥ô¥©¥¤¥¹¡Ë¡£