ÆüÂÎÂç¡¢È¢º¬Ï©¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¤Ø½øÈ×¤Ë£³ËÜÃì¡Ä¶Ì¾ëÎÉÆó´ÆÆÄ¡Ö±ýÏ©¤Ç³Î¼Â¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÉüÏ©¤ÇÇ´¤ë¡×
¡¡ÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡áÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¶¦ºÅ¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏºÇ½ªÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åìµþ¡¦Âç¼êÄ®¤ÎÆÉÇä¿·Ê¹¼ÒÁ°¤«¤é¿ÀÆàÀî¡¦°²¥Î¸Ð¤Þ¤Ç¤Î±ýÉü£±£°¶è´Ö£²£±£·¡¦£±¥¥í¤Ç¤¿¤¹¤¤ò¤Ä¤Ê¤°£²£±¥Á¡¼¥à¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
ÄãÌÂÃ¦½ÐÁÀ¤¦£·£¸²óÏ¢Â³½Ð¾ì¤ÎÌ¾Ìç
¡¡ÆüÂÎÂç¤ÏÁ°²ó¡¢±ýÏ©£±£°°Ì¡¢ÉüÏ©£¹°Ì¤ÇÁí¹ç£±£²°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢£²£°£±£¸Ç¯°ÊÍè¤Î¥·¡¼¥É¸¢³ÍÆÀ¤Ë£±Ê¬£²£´ÉÃº¹¤Þ¤Ç¶á¤Å¤¤¤¿¡££µ¶è£±£±°Ì¤ÈÎÏÁö¤·¤¿±º¾åÏÂ¼ù¼ç¾¡Ê£´Ç¯¡Ë¤Ï¡ÖÆþ³ØÅö½é¤Ï¥·¡¼¥É¸¢Áè¤¤¤ËÍí¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£´Ç¯´Ö¤ÎÃæ¤ÇÃå¼Â¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤È¤Ë¤é¤à¡£
¡¡ÉâÄÀ¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¡¢²¼µéÀ¸¤Îº¢¤«¤é¼çÎÏ¤òÃ´¤¦£´Ç¯À¸¤ÎÊ¿ÅçÎ¶ÅÍ¡¢»³ºê¾ç¡Ê¤¿¤¹¤¯¡Ë¡¢ÅÄÅç½Ù²ð¤Î¡Ö£³ËÜÃì¡×¤À¡£
¡¡Í½Áª²ñ¤ÇÆüËÜ¿Í£²°Ì¤Î¸Ä¿Í£¸°Ì¤ÈÊ³Æ®¤·¤¿Ê¿Åç¤Ï¡¢£±£±·î¤Ë£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÆüÂÎÂç¿·µÏ¿¤Î£²£·Ê¬£µ£¶ÉÃ£¸£´¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£È¢º¬¤ÏÁ°²ó£±¶è£³°Ì¤È¹¥Áö¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£²¶è¤Ë¹Ô¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡×¤È¥¨¡¼¥¹¶è´ÖÄ©Àï¤Î·è°Õ¤ò¼¨¤·¡¢Æ±£²¶è£±£¹°Ì¤ÎÀã¿«¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤¿»³ºê¤â¡Ö¤É¤³¤Î¶è´Ö¤â¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿´¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¶Ì¾ëÎÉÆó´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¦¥Á¤Ï£²ÆüÌÜ¤Ç¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¥Á¡¼¥àÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£±ýÏ©¤Ç³Î¼Â¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÉüÏ©¤ÇÇ´¤ë¡×¤È¡¢Æ±£´¶è£µ°Ì¤ÎÅÄÅç¤ò´Þ¤à£³ËÜÃì¤ò½øÈ×¤Ë¤Ä¤®¹þ¤à¹½¤¨¤À¡££·£¸²óÏ¢Â³½Ð¾ì¤ÎÌ¾Ìç¤¬¡¢ÄãÌÂÃ¦½Ð¤Ø¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤òÁÀ¤¦¡£¡ÊÀ¾¸ýÂçÃÏ¡Ë