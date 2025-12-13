¥¢¥á¥Õ¥È¡¢¾¾Âô´²À¯¤ËÅÁÅý¤ÎÉ½¾´¡¡¥ª¡¼¥ë¥¢¥á¥ê¥«¥Á¡¼¥à¤ËÁª½Ð
¡¡¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶¦Æ±¡Û¥¦¥©¥ë¥¿¡¼¡¦¥¥ã¥ó¥×¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëºâÃÄ¡ÊWCFF¡Ë¤Ï12Æü¡¢º£µ¨¤ÎÊÆÂç³Ø¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤´¤È¤ËºÇ¤â³èÌö¤·¤¿Áª¼ê¤òÁª¤Ö¥ª¡¼¥ë¥¢¥á¥ê¥«¥Á¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¡¢¥Ï¥ï¥¤Âç¤Î¥¥Ã¥«¡¼¾¾Âô´²À¯¡Ê26¡Ë¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡WCFF¤Î¥ª¡¼¥ë¥¢¥á¥ê¥«¥Á¡¼¥àÁª½Ð¤Ïº£²ó¤¬136²óÌÜ¤ÇºÇ¤âÎò»Ë¤¬¤¢¤ê¡¢Âç³Ø¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë³¦¤Î¼çÍ×¤ÊÉ½¾´¤Î°ì¤Ä¡£µÏ¿Åª¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¾¾Âô¤¬³ÆÂç³Ø¤Î´ÆÆÄ¤é¤Ë¤è¤ëÁª¹Í¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾¾Âô¤ÏÁ´ÊÆÂç³ØÂÎ°é¶¨²ñ¡ÊNCAA¡Ë1Éô¾å°Ì¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎFBS¤Ç¡¢³«Ëë¤«¤é25²óÏ¢Â³FGÀ®¸ù¤ÎFBS¥¿¥¤µÏ¿¤ò¼ùÎ©¡£FG¤ÎÀ®¸ù¿ô25²ó¤Ï¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Ç¡¢À®¸ùÎ¨9³ä6Ê¬2ÎÒ¤Ï¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¡¢ÊÆÂç³Ø¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë³Æ¾Þ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ºÇ¤âÍ¥½¨¤Ê¥¥Ã¥«¡¼¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡Ö¥ë¡¼¡¦¥°¥í¡¼¥¶¾Þ¡×¤Î¼õ¾Þ¤ÏÆ¨¤·¤¿¡£ºÇ½ª¸õÊä3¿Í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶¯¹ë¥ª¥¯¥é¥Û¥ÞÂç¤ÎÁª¼ê¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¤Î¾¾Âô¤ÏÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥Áí¹ç¹â¡¢ÊÆÃ»Âç¤ò·Ð¤Æ2023Ç¯¤Ë¥Ï¥ï¥¤Âç¤ËÊÔÆþ¤·¤¿¡£ÆüËÜÁª¼êÌ¤Æ§¤ÎÊÆ¥×¥í¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëNFLÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£