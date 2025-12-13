¡Ö2ÁÈ¤ÎÁÐ»Ò¤òÏ¢¤ì¤Æ±«¤ÎÆü¤âÄ¹½÷¤Î·Þ¤¨¤Ë¡×6»ù¤ÎÊì¡¦¥Î¥Ã¥³¥ó»ûÅÄ¤Î²Ç¤ÎÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ëÆü¾ï¡Ö¤´ÈÓ¤ò¿©¤ÙËº¤ì¤ë¤³¤È¤â¡×
¸µ¥é¥°¥ÓーÁª¼ê¤Î¥Î¥Ã¥³¥ó»ûÅÄ¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¡¢YouTuber¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë²Ç¥³¥ó¤µ¤ó¡£¸½ºß¡¢3ÃË3½÷¡¦6¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÊì¤È¤·¤Æ¡¢Æü¡¹»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÐ»Ò¤¬2ÁÈ¤¤¤ëÂç²ÈÂ²¤ÎÊì¤ÎÆü¾ï¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¸«¤ë¤À¤±¤Ç¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë¡×¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê8¿ÍÂç²ÈÂ²¤ÎÆü¾ï¡ÊÁ´13Ëç¡Ë
3ÃË3½÷¡¦Âç²ÈÂ²¤ÎÊì¤ÏÄ«¤«¤éÂçË»¤·¡ª
¨¡¨¡ ¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬6¿Í¤¤¤ë¤È¡¢ËèÆü¤«¤Ê¤êË»¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤É¤ó¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
²Ç¥³¥ó¤µ¤ó¡§Ä¹ÃË¤ÏÃæ³Ø2Ç¯À¸¡¢Ä¹½÷¤Ï¾®³Ø5Ç¯À¸¡¢¾å¤ÎÁÐ»Ò¤Ï¾®³Ø3Ç¯À¸¡¢²¼¤ÎÁÐ»Ò¤Ï¾®³Ø1Ç¯À¸¤Ç¤¹¡£Ä¹ÃË¤ÏÉô³è¤ÎÄ«Îý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢6»þ¤Ëµ¯¤³¤·¤ÆÄ«¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢7»þ¤Ë»Ä¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òµ¯¤³¤·¤ÆÄ«¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Þ¤¹¡£Ä«¤´¤Ï¤ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¼«Ê¬¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£¤ª¤«¤º¤ÏÁ´°÷Ê¬Æ±¤¸¤â¤Î¤òºî¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ç¿©¤Ï¼«Ê¬¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë»Ò¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¤´ÈÓ¤ËÇ¼Æ¦¤ò¤«¤±¤ë»Ò¤â¤¤¤ë¤·¡¢¥³ー¥ó¥Õ¥ìー¥¯¤ò¿©¤Ù¤ë»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ¼«Ê¬¤Ç¿©»ö¤ÎÍÑ°Õ¤ò¤·¤Æ¤¨¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
²Ç¥³¥ó¤µ¤ó¡§¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤Þ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¿È»ÙÅÙ¤ò¤µ¤»¤Æ¡¢8»þ¤ËÁ´°÷¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¤é¡¢»ä¤Ï²È¤Î¤³¤È¤ò°ìµ¤¤ËÊÒ¤Å¤±¤Þ¤¹¡£ÁÝ½ü¡¢ÀöÂõ¡¢¸¤¤Î»¶Êâ¡¢Çã¤¤½Ð¤·¤Ê¤É¤Ç¤¹¤Í¡£15»þ¤Ë¤Ï1Ç¯À¸¤Î²¼¤ÎÁÐ»Ò¤¬µ¢Âð¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²È»ö¤äÍÑ»ö¤ò½ª¤ï¤é¤»¡¢Í¼¿©¤Î½àÈ÷¤âºÑ¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£
15»þ°Ê¹ß¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬½çÈÖ¤Ëµ¢Âð¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢½ÉÂê¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½¬¤¤»ö¤ÎÁ÷·Þ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£Á÷·Þ¤Î¹ç´Ö¤Ë¼«Âð¤ØÌá¤ê¡¢½¬¤¤»ö¤¬¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤ò¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢Í¼¿©¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É×¤Ï»Å»ö¤¬½ª¤ï¤ê¼¡Âè¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä²È¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
2ÁÈ¤ÎÁÐ»Ò¤òÊú¤¨¤Æ¡¢Ä¹½÷¤ÎÍÄÃÕ±à¤ÎÁ÷·Þ¤Ë¤â
¨¡¨¡ 6¿ÍÊ¬¤Î½¬¤¤»ö¤ÎÁ÷·Þ¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤¢¤ï¤¿¤À¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
²Ç¥³¥ó¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢21»þ¤Ë¤ÏÃæ2¤ÎÄ¹ÃË°Ê³°¤¬¿²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü¥Ïー¥É¤Ê¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÐ»Ò¤¬2ÁÈ¤È¤â¾®³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤Æ¡¢Á°¤è¤ê¤Ï¤À¤¤¤Ö³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍÄÃÕ±à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡ ¤É¤ó¤ÊÀ¸³è¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²Ç¥³¥ó¤µ¤ó¡§²¼¤ÎÁÐ»Ò¤¬0ºÐ¡¢¾å¤ÎÁÐ»Ò¤¬2ºÐ¤Î¤³¤í¤Ï4¿ÍÁ´°÷¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤º¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£Ä¹½÷¤ÏÍÄÃÕ±à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢É×¤ÏÌë¶Ð¤Ç¤ª·Þ¤¨¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢Á÷·Þ¤Ï¤Û¤Ü»ä¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹½÷¤Î¤ª·Þ¤¨¤Ë4¿Í¤ÎÁÐ»Ò¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÂçÊÑ¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ä¡£
²Ç¥³¥ó¤µ¤ó¡§¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÆÃ¤Ë±«¤ÎÆü¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤â²ÙÊª¤âÇ¨¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢Á´°÷¤òÏ¢¤ì¤ÆÊâ¤¯¤À¤±¤Ç¤âÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£²¼¤ÎÁÐ»Ò¤¬1ºÐ¡¢¾å¤ÎÁÐ»Ò¤¬3ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ê¡¢°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£É×¤¬Ìë¶Ð¤ÎÆü¤ÏÆüÃæ¥ï¥ó¥ª¥Ú¤Ç¡¢¤´ÈÓ¤ò¿©¤ÙËº¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²¼¤ÎÁÐ»Ò¤¬¾®³Ø¹»¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¿©»ö¤Î»þ´Ö¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤º¡¢ÂÎ½Å¤âÂç¤¤¯¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¡¢º£¤Ï¤À¤¤¤Ö³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥Î¥Ã¥³¥ó»ûÅÄ¤Ë¡Ö²ñ¼Ò°÷¤ò¼¤á¤¿¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì
¨¡¨¡ ¥Î¥Ã¥³¥ó»ûÅÄ¤µ¤ó¤Ï²ñ¼Ò°÷¤ò·Ð¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆ°²è¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
²Ç¥³¥ó¤µ¤ó¡§É×¤Ï¤â¤È¤â¤È²ñ¼Ò°÷¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ñÌ£¤â·ó¤Í¤ÆYouTube¤ÎÀ©ºî¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Æ°²èºî¤ê¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¤â¤Ã¤È»£¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢»þ´Ö¤¬¤¿¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë³ëÆ£¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ìë¶Ð¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬¥º¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÇº¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢É×¤«¤é¡Ö²ñ¼Ò°÷¤ò¼¤á¤ÆYouTuber¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢²Ç¥³¥ó¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
²Ç¥³¥ó¤µ¤ó¡§ºÇ½é¤ÏÈ¿ÂÐ¤·¤Þ¤·¤¿¡£6¿Í¤â»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢É×¤Ï¥é¥°¥ÓーÁª¼ê¤È¤·¤Æ²ñ¼Ò¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¥±¥¬¤Ç¥×¥ìー¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¶ÈÌ³¤À¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ²ñ¼Ò°÷¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï¤Ä¤é¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÉ×¤ò¸«¤Æ¤¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ê¤éÀ®²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éÅÓÃæ¤«¤é¡Ö¤³¤³¤Ç»ä¤¬»Å»ö¤ò¼¤á¤Ê¤¤¤Ç¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢É×¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ Âç³ØÀ¸¤Î¤È¤¤«¤é¤Ä¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
²Ç¥³¥ó¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À»Ò¤É¤â¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤«¤Ê¤êÌÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤«¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£È¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ï¡Ö¤É¤¦¤»¸À¤Ã¤Æ¤âÊ¹¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤¤¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¡ª¡×¤ÎÀº¿À¤Ç
¨¡¨¡ ¤½¤Î¸å¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¤Ë¤â½Ð¾ì¤µ¤ì¤Æ¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
²Ç¥³¥ó¤µ¤ó¡§¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¤Î¤È¤¤Ï¡¢É×¤Ï½Ð¾ì¤ò¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»öÁ°¤ÎÁêÃÌ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£»î¹çÅöÆü¤Ï¡Ö¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤ë¤«¤é¸«¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÉ×¤¬¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Ï»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¥Ü¥Ö¡¦¥µ¥Ã¥×Àï¤Ï¸«¤¿¤¯¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¼«Âð¤Ç´ÑÀï¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤Ç¼«Âð¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¡¢¾¡¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÂç´î¤Ó¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ÁÇÀ²¤é¤·¤¤³èÌö¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£
²Ç¥³¥ó¤µ¤ó¡§¤½¤Î¸å¡¢°û¿©Å¹¤Î·Ð±Ä¤Ç¤ª¶â¤ò»ý¤ÁÆ¨¤²¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÂçÊÑ¤Ê»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÂçÊÑ¤Ê¤È¤¤Ç¤â¡¢É×¤Ï²ÈÂ²¤Ë¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¤¤Ä¤âÌÀ¤ë¤¯¿¶¤ëÉñ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¿´ÇÛ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ïº£¤Þ¤Ç¤â²¿¤«¤¢¤ë¤¿¤Ó¤ËÉ¬»à¤Ë¤Ï¤¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿É×¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Àº¿ÀÅª¤Ë¤È¤Æ¤â¶¯¤¤¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤¢¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿´ÇÛ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ¥Î¥Ã¥³¥ó¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
²Ç¥³¥ó¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¶â¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢É×¤ËÌä¤¤¤¿¤À¤·¤¿¤êÊ¹¤½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï²È¤ÇÀáÌó¤·¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤È³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤¿¤ê¡¢²È¤ÎÃæ¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤òÁ°¸þ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È³Ú¤·¤¯²á¤´¤¹¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ²Ç¥³¥ó¤µ¤ó¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ³Ê¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²Ç¥³¥ó¤µ¤ó¡§¤¤¤¨¡¢»ä¤Ï¤â¤È¤â¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ³Ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢É×¤ÎÄìÈ´¤±¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÇÌÀ¤ë¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¼«Á³¤ÈÊ¨¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ì½ï¤ËÀ¸³è¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤µ¤¬¤¦¤Ä¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡¢Ä¹ÃË¤òÇ¥¿±¤¹¤ëÁ°¤Ë5²óÎ®»º¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å»à»º¤â·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â¶ì¤·¤¯¿É¤¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç´ñÀ×¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â¤¤¤Ä¤â¡Ö¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò°é¤Æ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤òË¾¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿
¨¡¨¡ ¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç´ò¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤Í¡£
²Ç¥³¥ó¤µ¤ó¡§Î®»º¤ä»à»º¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»Ò°é¤Æ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤òË¾¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤ä¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÇÃç¤è¤¯¤¤¤ë¤³¤È¡¢Í§Ã£¤È³Ú¤·¤¯¸µµ¤¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¹¥¤¤Ê¤³¤È¤µ¤¨¸«¤Ä¤«¤ì¤Ð¡¢¿ÍÀ¸¤Ï³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¹¥¤¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÅØÎÏ¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£·ù¤Ê¤³¤È¤Ã¤ÆÌµÍý¤ä¤ê¤µ¤»¤Æ¤â¿È¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£»ä¤âÉ×¤âÆ±¤¸¹Í¤¨¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌµÍý¶¯¤¤¤Ï¤»¤º¡¢¿¤Ó¿¤Ó¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Ê¤¬¤é¤â³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢¤ª¤ª¤é¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
²Ç¥³¥ó¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤âÉ×¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àº¿ÀÅª¤Ë¤â¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¸ºß¤¬¿´¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Âç²ÈÂ²¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Á´°÷¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤ÆËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»Ò°é¤Æ¤¬³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢Æ°²è¤Ê¤É¤Ç¡Ö»Ò°é¤Æ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤è¡ª¡×¤ÈÈ¯¿®¤·¤Æ¡¢»Ò°é¤Æ¤ò¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Þ¥Ñ¥Ñ¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ä
6¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢É×¤ÎÄ©Àï¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿²Ç¥³¥ó¤µ¤ó¡£¤½¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤È¡¢²ÈÂ²¤Ø¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¿®Íê¤Ç¤·¤¿¡£ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ³Ú¤·¤¯²á¤´¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥Î¥Ã¥³¥ó°ì²È¤ÎÆü¾ï¤«¤éº£¸å¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Âç²Æ¤¨¤¤¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿²Ç¥³¥ó