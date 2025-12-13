¡Ö¤½¤Î»Ñ¤Ïº£¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¥Î¥Ã¥³¥ó»ûÅÄ¤Î²Ç »à»º¤È5ÅÙ¤ÎÎ®»º¤ò¾è¤ê±Û¤¨6¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÊì¤Ë¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç´ñÀ×¡×
¸µ¥é¥°¥ÓーÁª¼ê¤Î¥Î¥Ã¥³¥ó»ûÅÄ¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¡¢YouTuber¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëºÊ¤Î¡Ö²Ç¥³¥ó¡×¤µ¤ó¡£6¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤éËèÆüÆø¤ä¤«¤Ë²á¤´¤¹²Ç¥³¥ó¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢Î®»º¡¦»à»º¤È¤¤¤¦ÁÔÀä¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÁÐ»Ò¤¬2ÁÈ¤â!?¡×6¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²Ç¥³¥ó¤µ¤ó¤Î¸½ºß¡ÊÁ´13Ëç¡Ë
Ç¥¿±¤ÎÆñ¤·¤µ¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É
¨¡¨¡ ¸½ºß¡¢6¿Í·»Äï¤ÎÊì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ç¥³¥ó¤µ¤ó¡§13ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¢10ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¢8ºÐ¤ÎÁÐ»Ò¡¢6ºÐ¤ÎÁÐ»Ò¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£25ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¥Î¥Ã¥³¥ó»ûÅÄ¤È·ëº§¤·¤Æ¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç6¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£É×¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ã»Ò¤Ç¡¢»ä¤Ï·»¤È¤Î2¿Í·»Ëå¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤âÉ×¤â·»Äï»ÐËå¤¬Â¿¤¤²ÈÄí¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤¯¤ËÉ×¤Ï·ëº§Åö½é¤«¤é¡Ö»Ò¤É¤â¤Ï5¡¢6¿Í¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â¡Ö·»Äï¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤é¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ É×ÉØ¤ÎÍýÁÛ¤É¤ª¤ê¤Î²ÈÄí¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
²Ç¥³¥ó¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Ä¹ÃË¤ò½Ð»º¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ëº§¤·¤ÆÁá¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÇ¥¿±¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢7½µÌÜ¤ÇÎ®»º¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ç¥¿±¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤ÏÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÉÂ±¡¤Ç»öÌ³¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡ÖÇ¥¿±¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¡×¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Ç¥¿±¤·¤Æ¤â½Ð»º¤Þ¤Ç¤¿¤É¤ê¤Ä¤¯¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¡¢¤½¤Î¤È¤½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤È¤Æ¤â¤Ä¤é¤¯¤Æ¶ì¤·¤¤·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ç¥¿±Ãæ¤Ï¤Ä¤Í¤Ë¥È¥¤¥ì¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¤¤¤¿
¨¡¨¡ µ¤»ý¤Á¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£
²Ç¥³¥ó¤µ¤ó¡§¤Ï¤¤¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢Ç¥¿±¤·¤Æ¤ÏÎ®»º¤·¤Æ¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬4²ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ä¹ÃË¤òÇ¥¿±¤·¤¿¤È¤¤Ï¡Ö²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢Ç¥¿±Ãæ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤ï¤ê¤â¤Ò¤É¤¤¤¦¤¨¤ËËèÆü¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¤è¤¯µã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ç¥¿±Ãæ¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤ÏËÜÅö¤Ë¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ìµ»ö¤ËÍ½ÄêÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª»º¼«ÂÎ¤Ï¤È¤Æ¤â¥¹¥àー¥º¤Ç°Â»º¡£Ä¹ÃË¤Ï¸µµ¤¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤â¤¹¤¯¤¹¤¯¤È°é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
²Ç¥³¥ó¤µ¤ó¡§¤½¤³¤«¤é2Ç¯¸å¤Ë¡¢ºÆ¤ÓÇ¥¿±¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÂÄê´ü¤Ë¤âÆþ¤Ã¤ÆÀÊÌ¤¬½÷¤Î»Ò¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤¢¤ëÆü¡¢ÌëÃæ¤ËµÞ¤ËÇË¿å¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢É×¤ÏÅ´Æ»²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ìë¶Ð¤ÇÉÔºß¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤ÎÊì¤Ë¤Ä¤Åº¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¹²¤Æ¤ÆÉÂ±¡¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÂ±¡¤ËÃå¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë°å»Õ¤«¤é¡Ö´í¤Ê¤¤¾õ¶·¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢É×¤¬ÉÂ±¡¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Ç»¡Âæ¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤í¤Ë¤Ï¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Î»Ò¤Ï¤¹¤Ç¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÊ¬ÊÚ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»à»º¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤¬»Ò¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤Ä¤é¤¯¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¸½¼Â¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢É×¤È¡Ö¤³¤Î»Ò¤ò¡¢2¿Í¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê·Þ¤¨¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ê¬ÊÚ¤·¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÈÂÐÌÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â¾®¤µ¤ÊÂÎ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»Ø¤Î·Á¤¬5ËÜ¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ªÊ¢¤ÎÁ°¤Ç¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤Ïº£¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²ÈÂ²¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÌÀ¤ë¤¯¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤ì¤É
¨¡¨¡ ¤½¤Î¸å¡¢¤É¤¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²Ç¥³¥ó¤µ¤ó¡§¤½¤Î¸å¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Æþ±¡¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·¤Ç¤â»×¤¤½Ð¤¹¤Èµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ÉÂ¼¼¤Ç¤Ï²¿¤â¹Í¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É×¤ÏËèÆüÉÂ±¡¤ËÍè¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¤ÏÃ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÉÂ±¡¤Ë¤âÄÌ¤¤¡¢Ä¹ÃË¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ Âà±¡¸å¤ÎÀ¸³è¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
²Ç¥³¥ó¤µ¤ó¡§Âà±¡¤·¤Æ¤«¤é4¡¢5¤«·î¤¯¤é¤¤·Ð¤Ã¤¿¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£É×¤¬»ä¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö²ÈÂ²3¿Í¤Ç¥°¥¢¥àÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤³¤¦¡ª¡×¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤Ç¹Ô¤¯½é¤á¤Æ¤Î³¤³°Î¹¹Ô¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£É×¤ÎÍ¥¤·¤µ¤äÌÀ¤ë¤µ¤Ëµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹ÃË¤ÎÂ¸ºß¤â¤¹¤´¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ä¹ÃË¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤Î»Ù¤¨¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÁ°¤ò¸þ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢º£¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤³¤í¡¢É×¤¬»ä¤ÎÆ¬ÄºÉô¤ÎÌÓ¤¬¤´¤Ã¤½¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÈ±¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¡£¹²¤Æ¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¤é¡¢Æ¬ÄºÉô¤ÎÈ±¤¬´Ý¤¯È´¤±¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÌÀ¤ë¤¯¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿´¤Î±ü¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤È¤Ä¤é¤¯¤Æ¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡ »þ´Ö¤¬¤É¤ì¤À¤±·Ð¤Ã¤Æ¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
²Ç¥³¥ó¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤«¤é3Ç¯¸å¤Ë¡¢Ä¹½÷¤òÇ¥¿±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤êÇ¥¿±Ãæ¤Ï¤º¤Ã¤Èµ¤¤¬È´¤±¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Ä¹½÷¤Î¤È¤¤âÂç¤¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ìµ»ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹ÃË¤ÈÄ¹½÷¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¶õ¤Î¾å¤Ë¡¢¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê·»Äï¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»Ò¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤â¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤È¡£¿À¼Ò¤ä¤ª»û¤Ë¤ª»²¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤½¤Î»Ò¤Î¹¬¤»¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»×¤¤½Ð¤¹¤È¶»¤Î±ü¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢º£¤Ç¤âÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢·è¤·¤ÆËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Ç¤½¤Î»Ò¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÐ»Ò¤òÇ¥¿±¤â7¤«·îÌÜ¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î½Ð»º¤Ë
¨¡¨¡ ¤½¤Î¸å¡¢ÁÐ»Ò¤ò2ÅÙ½Ð»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
²Ç¥³¥ó¤µ¤ó¡§Ä¹½÷¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ2Ç¯¸å¤Ë¡¢ÃË¤Î»Ò¤È½÷¤Î»Ò¤ÎÁÐ»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤Þ¤·¤¿¡£É×¤Ï¡Ö1ÅÙ¤Ë2¿Í¤â»Ò¤É¤â¤¬Áý¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Í¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¥¿±7¤«·îÌÜ¤Þ¤Ç¤Ï½çÄ´¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢7¤«·î¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤í¡¢°ÊÁ°¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÇË¿å¤·¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¹²¤Æ¤ÆÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤¯¤È¡¢Â¨Æþ±¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¿ØÄË¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ç¥¿±7¤«·îÌÜ¤ÇÁÐ»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í½Äê¤è¤ê3¤«·îÁá¤¤Áá»º¤Ç¡¢ÂÎ½Å¤Ï1000g¤È1100g¤È¤¤¤¦¡¢¤È¤Æ¤â¾®¤µ¤ÊÁÐ»Ò¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¤½¤Î¸å¤Î·Ð²á¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²Ç¥³¥ó¤µ¤ó¡§»ä¼«¿È¤Ï»º¸å1¤«·î¤ÇÂà±¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÁÐ»Ò¤Ï½Ð»ºÍ½ÄêÆü¤Þ¤Ç¤Î3¤«·î´Ö¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆþ±¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Âà±¡¸å¤Ï¡¢¹Ê¤Ã¤¿ÊìÆý¤òËèÆüÉÂ±¡¤ØÆÏ¤±¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·À¸»ù½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¤Ç¡¢¾®¤µ¤ÊÂÎ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´É¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÁÐ»Ò¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¥Î¥Ã¥³¥ó»ûÅÄ¤µ¤ó¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²Ç¥³¥ó¤µ¤ó¡§É×¤Ï¤¤¤Ä¤â¡ÖÂç¾æÉ×¡ª¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»ä¤ÎÉÔ°Â¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÉÂ±¡¤ÎÀèÀ¸¤â¡Ö¾®¤µ¤¯À¸¤Þ¤ì¤Æ¤â¡¢·ò¹¯¤Ë°é¤Á¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£É×¤ÈÀèÀ¸¤Î¸ÀÍÕ¤ËËèÆüµß¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Ì¤½Ï»ù¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¿·À¸»ù½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÁÐ»Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤¹¤¯¤¹¤¯¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¸µµ¤¤ËÁö¤ê²ó¤ë¾®³Ø3Ç¯À¸¤Ç¤¹¡£ËèÆü¡¢Í§Ã£¤È³Ú¤·¤½¤¦¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î¤È¤¤Î¤³¤È¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¤Þ¤ë¤Ç±³¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Ì¿¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤
¨¡¨¡ ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
²Ç¥³¥ó¤µ¤ó¡§¾å¤ÎÁÐ»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤«¤é2Ç¯¸å¤Ë¡¢ºÆ¤ÓÁÐ»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¤âÍ½Äê¤è¤ê¾¯¤·Áá¤á¤Î½Ð»º¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÌäÂê¤Ê¤¯¤¹¤¯¤¹¤¯°é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²¼¤ÎÁÐ»Ò¤¿¤Á¤Ï¸½ºß¡¢¾®³Ø1Ç¯À¸¤Ç¤¹¡£
ÁÐ»Ò¤ò2²óÇ¥¿±¤·¤¿¤È¤¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢É×¤Ï¡ÖÁÐ»Ò¤ò2²ó»º¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¬5¡¢6¿Í¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤¬°ìµ¤¤Ë³ð¤Ã¤¿¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê·Á¤Ç³ð¤¦¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥é¥Ã¥ー¤À¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ½Ð»º¤òÄÌ¤·¤Æ¹Í¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
²Ç¥³¥ó¤µ¤ó¡§¤³¤ì¤«¤é»Ò¤É¤â¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢À¸³èÈñ¤ä¶µ°éÈñ¤Ê¤É¤ª¶â¤Î¿´ÇÛ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¤Þ¤À¾®¤µ¤¤¤«¤éÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©Èñ¤â¤¹¤´¤¯¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë²ÈÂ²¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â²ÈÂ²¤ÇÃç¤è¤¯Êë¤é¤»¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¤â¤È¤â¤È¤¢¤ì¤³¤ì¹Í¤¨¹þ¤àÀ³Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¡Ö¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤è¤·¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Ì¿¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ä
Î®»º¡¢»à»º¡¢Áá»º¤È¤¤¤¦ÁÔÀä¤Ê·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢6¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÆø¤ä¤«¤ÊËèÆü¤òÁ÷¤ë²Ç¥³¥ó¤µ¤ó¡£²¼¤ÎÁÐ»Ò¤¬0ºÐ¡¢¾å¤ÎÁÐ»Ò¤¬4ºÐ¤Î¤È¤¤ÏÄ¹½÷¤ÎÍÄÃÕ±à¤Ø¤Î¤ª·Þ¤¨¤Ë4¿Í¤ÎÁÐ»Ò¤¿¤Á¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¸½ºß¤Ï¾¯¤·À®Ä¹¤·¤¿¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¿¤Á¤È²ÈÂ²8¿Í¡¢¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Ê¤¬¤é¤âËèÆü³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Âç²Æ¤¨¤¤¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿²Ç¥³¥ó