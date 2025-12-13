¥½¥·¥¨¥À¤¬ºÆ¤Ó´ÆÆÄ²òÇ¤¤ò¸¡Æ¤¤«¡Ä16»î¹ç¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö16¡×¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Þ¤Ç¤Î2»î¹ç¤¬Ê¬¿åÎæ¤Ë
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Î¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤½¤ÎÎ©¾ì¤¬ºÆ¤Ó¿¼¹ï¤Ê´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£12Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè16Àá¤Ç¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï¥¸¥í¡¼¥Ê¤ÈÂÐÀï¡£ÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤âÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï1¡Ý2¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤Æ¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£16»î¹ç¤Ç4¾¡4Ê¬8ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ¡Ö16¡×¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¹ß³Ê·÷¤È¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ö2¡×¤Î14°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÌ¤ë¤³¤È2018Ç¯¡¢Åö»þ¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¢¥·¥¨¥ë¡¦¥¬¥ê¥¿¡¼¥Î¸µ´ÆÆÄ¤Ï¡¢Âè17Àá¤Ç¥ê¡¼¥°Àï4Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¤³¤È¤Ç²òÇ¤¤ÎÍ«¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤¿¡£¥¬¥ê¥¿¡¼¥ÎÀ¯¸¢¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¡Ö19¡×¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³À¯¸¢¤ÏËÜµòÃÏ¡Ø¥¢¥Î¥¨¥¿¡Ù¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¥¯¥é¥Ö´´Éô¤¬´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿À®ÀÓ¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÆü¤Î³ô¼çÁí²ñ¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥ÄÌÌ¤Ç¤Î·Ð±Ä¿Ø¤ä¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Î¾õ¶·¤ËÂÐ¤¹¤ëÅÜ¤ê¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¥¸¥í¡¼¥ÊÀï¤Ç¤ÎÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Þ¤Ç»Ä¤ê2»î¹ç¡£¡È¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¡É¤Ï16Æü¤Ë¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤3²óÀï¤Ç¥¨¥ë¥Ç¥ó¥»¡Ê3Éô¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢20Æü¤Ï¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè17Àá¤ÇºÇ²¼°Ì¥ì¥Ð¥ó¥Æ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤Ï¡Ö²ñÄ¹¤¬¤Þ¤À·èÃÇ¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î2»î¹ç¤¬¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³´ÆÆÄ¤Î¹ÔÊý¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ß³Ê·÷¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿10·î¤Ë¤â²òÇ¤¤Î±½¤¬Éâ¾å¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³´ÆÆÄ¤À¤¬¡¢¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤È¤Î¡È¥Ð¥¹¥¯¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¤Ê¤É¤òÀ©¤·¤¿¤³¤È¤Ç±äÌ¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºÆ¤Ó´íµ¡Åª¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¿ÊÂà¤ò·ü¤±¤Æ¼¡¤ÎÏ¢Àï¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè16Àá¤Ç¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï¥¸¥í¡¼¥Ê¤ÈÂÐÀï¡£ÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤âÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï1¡Ý2¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤Æ¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£16»î¹ç¤Ç4¾¡4Ê¬8ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ¡Ö16¡×¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¹ß³Ê·÷¤È¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ö2¡×¤Î14°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Þ¤Ç»Ä¤ê2»î¹ç¡£¡È¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¡É¤Ï16Æü¤Ë¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤3²óÀï¤Ç¥¨¥ë¥Ç¥ó¥»¡Ê3Éô¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢20Æü¤Ï¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè17Àá¤ÇºÇ²¼°Ì¥ì¥Ð¥ó¥Æ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤Ï¡Ö²ñÄ¹¤¬¤Þ¤À·èÃÇ¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î2»î¹ç¤¬¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³´ÆÆÄ¤Î¹ÔÊý¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ß³Ê·÷¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿10·î¤Ë¤â²òÇ¤¤Î±½¤¬Éâ¾å¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³´ÆÆÄ¤À¤¬¡¢¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤È¤Î¡È¥Ð¥¹¥¯¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¤Ê¤É¤òÀ©¤·¤¿¤³¤È¤Ç±äÌ¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºÆ¤Ó´íµ¡Åª¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¿ÊÂà¤ò·ü¤±¤Æ¼¡¤ÎÏ¢Àï¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£