¡¡ÊÆ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¥µ¥Ã¥«¡¼¡Ê£Í£Ì£Ó¡Ë¤Î£Ì£Á¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë£Ä£Æ»³º¬»ëÍè¡Ê£³£±¡Ë¤Ï£±£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¯¥é¥Ö¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£Àîºê¤«¤éÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò·èÃÇ¤·¤Æ¤«¤éÌó£²Ç¯¡££×ÇÕ³«ºÅ¤Þ¤ÇÈ¾Ç¯¤òÀÚ¤Ã¤¿Æ±¹ñ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢£×ÇÕ¤Ç¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ÎÅ¸Ë¾¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£·î£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¶Æü¡Ë¤ÎÃêÁª²ñ¤Î·ë²Ì¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï£ÆÁÈ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£ÍâÆü¤Ë¤ÏÂè£±Àï¤ËÊÆ¥Æ¥¥µ¥¹½£¥À¥é¥¹¤Ç¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¡¢Âè£²Àï¤Ë¥á¥¥·¥³¡¦¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤Ç¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢ÂåÉ½¡¢Âè£³Àï¤ËºÆ¤Ó¥À¥é¥¹¤Ç²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ£ÂÁÈ¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤½¤ì¤¾¤ì·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â²¹Â¿¼¾¤Î¥À¥é¥¹¤Ï£¶·î¤ÎÊ¿¶ÑºÇ¹âµ¤²¹¤¬£³£°ÅÙÄ¶¤¨¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î²°º¬¤¬³«ÊÄ¼°¤Ç¶õÄ´¤â´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é»î¹çÅöÆü¤Î½ëÇ®ÂÐºö¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤¬¡¢»öÁ°¤ÎÄ´À°¤Ï²°³°¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤â£¶·î¤ÎÊ¿¶ÑºÇ¹âµ¤²¹¤¬£³£´ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤ê¡¢½ë¤µ¤È¤ÎÀï¤¤¤¬£±¼¡¥ê¡¼¥°¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î£±¤Ä¤È¤·¤Æµó¤¬¤ë¡£ÆüËÜ¤ÈÊÆ¹ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿»³º¬¤Ï¡¢µ¤¸õÌÌ¤Ç¤ÎÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö½ë¤¤¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÊý¤¬¤µ¤¹¤¬¤Ë½ë¤¤¡£¡Ê»î¹ç¤Î´Ö¤¬¡ËÃæ£´Æü¤È£µÆü¤¢¤ë¤«¤é²óÉü¤¹¤ë»þ´Ö¤â¤¢¤ë¡£¥¯¥é¥Ö£×ÇÕ¤Ç²¤½£¤ÎÁª¼ê¤Ï½ë¤µ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤Ï¤ß¤ó¤Ê£Ê¥ê¡¼¥°¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÍÍø¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡³«ËëÁ°¤Ë¸½ÃÏ¤Ç½àÈ÷¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÍøÅÀ¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤¬¥Æ¥¥µ¥¹½£¤Ê¤É½ë¤¤ÃÏ°è¤Ç»î¹ç¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ï£±½µ´ÖÁ°¤«¤é¥¸¥ã¡¼¥¸¤òÃå¹þ¤à¤Ê¤É¤·¤ÆÂÐºö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢£×ÇÕ¤Ç¤Ï¸½ÃÏ¤Î»öÁ°Ä´À°¤Ç½½Ê¬¤Ë½ç±þ¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËÍ¤¬¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤¤µ¤¸õ¤Î¤È¤³¤í¤«¤éÁ°Æü°ÜÆ°¤Ç¸·¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÅöÆü¤Ë¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¤Ç¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡££×ÇÕ¤Ï½àÈ÷´ü´Ö¤â¤¢¤ë¤·¡¢¡Ê¥À¥é¥¹¤È¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤Ç¡Ë»þº¹¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë°¤¯¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯ÌÀ¤±¤¯¤é¤¤¤«¤é²¹ÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢°ìÈ¯ÌÜ¤ÎÎý½¬¤ä»î¹ç¤Ï·ë¹½¤¤Ä¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤½¤³¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤¢¤È¤Ï½ç±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£½ë¤¤¤·¡¢¤¤Ä¤¤¤¬¡¢Æ°¤±¤Ê¤¤¤Û¤É¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¥×¥ì¡¼¤Ï¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥À¥é¥¹¤Î»î¹ç²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ë£Á£Ô¡õ£Ô¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¥À¥é¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ï£Î£Æ£Ì¤Î»î¹ç¤Ê¤É¤¬ÉáÃÊ¤Ï¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ýÍÆ¿Í¿ô¤â³«ºÅ£±£¶ÅÔ»Ô¤ÇºÇÂç¤Î£¹Ëü£´£°£°£°¿Í¤ò¸Ø¤ë¡££Í£Ì£Ó¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤È·óÍÑ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¡¢¡Ö¥¢¥á¥Õ¥È¤ò¤ä¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¥¥ã¥Ñ¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¡×¤È¸ì¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢·óÍÑ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÄ§¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÆüËÜ¤Ë¤Ï¥í¥Ã¥«¡¼¤Î¶á¤¯¤Ë¿Í¹©¼Ç¤ä¥¿¡¼¥¿¥ó¤Î¥¢¥Ã¥×¾ì¤¬É¬¤º¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¿Í¤ÏÉ¬¤º½àÈ÷¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ì½ê¼è¤ê¤Ï¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¾¯¤·½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ï£´Âç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ê£Î£Æ£Ì¡¢£Î£Â£Á¡¢£Í£Ì£Â¡¢£Î£È£Ì¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥ê¡¼¥°¤¬Â¿¤¯¤½¤í¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Î£Æ£×¥á¥Ã¥·¤é¤Î¤è¤¦¤Ë²¤½£¤Ç³èÌö¤·¤¿Ì¾Áª¼ê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÃæÆîÊÆ¤Î¹¥Áª¼ê¤â£Í£Ì£Ó¤Ë¤Ï¤½¤í¤¦¡£Æüº¢¤«¤é¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¤ë»³º¬¤â¡Ö¤¹¤´¤¯¸Ä¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¡£¤¼¤Ò¸«¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£Æ±Î½¤«¤é¤Ï¤È¤â¤ËÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤ë£Ä£Æ¥Þ¥¦¥ê¥·¥ª¡¦¥¯¥¨¥Ð¥¹¡Ê£²£²¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡¢¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¥¯¥í¥¹¤ÎÆÃÄ§¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÈà¤Î¥¯¥í¥¹¤Ïµå¤¬»à¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£¤¹¤´¤¤ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÁ´Â®ÎÏ¤ÇÁö¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Éâ¤«¤Ê¤¤¤Ç¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤ÇÂ®¤¤¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡£¿§¡¹¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£ÅÀ¤Î¤Ë¤ª¤¤¤¬¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤ªÁ°¤Ï¤É¤³¤ò¸«¤Æ¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£ÂÎ¤Î¸þ¤¡¢¼´Â¤Ï¤É¤Ã¤Á¤Ë¸þ¤±¤ë¡¢½³¤êÂ¤Ï¤É¤³¡¢¤É¤³¤ËÅö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤«¡¢½³¤êÊý¤â¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£Æ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¼«Ê¬¤è¤ê¤¤¤¤Êª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¡Ê¼«Ê¬¤Î¡Ë²ÝÂê¤À¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤Ã¤È±Ñ¸ì¤ò¤·¤ã¤Ù¤ì¤ì¤Ð¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤ÈºÙ¤«¤¤¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ç²ñÏÃ¤·¤¿¤¤¡×
¡¡£×ÇÕ¤Î³«Ëë¤Þ¤Ç¤¤¤è¤¤¤èÈ¾Ç¯¤òÀÚ¤Ã¤¿¡££³¥«¹ñ¤Î¶¦ºÅ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î»î¹ç¤ÏÊÆ¹ñÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¸½ÃÏ¤Ç¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Ç®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ï¹â¤¤¡£¼ã¤¤»Ò¤¬¹¥¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤¤¤ë»Ò¤â¤¤¤ë¡£¤µ¤¹¤¬¤ËÎò»Ë¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡Ê»ÍÂç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¡Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯£µÈÖÌÜ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤·¤ÆÇ÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤Î²È¤Î¶á¤¯¤Î¸ø±à¤ËÃ¯¤Ç¤â»È¤¨¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ê¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¿Æ»Ò¤È¤«¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£