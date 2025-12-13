¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¼é¸î¿À¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤ò³ÍÆÀ¡¡¥á¥Ã¥Ä¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿º£µ¨¤Ï62ÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨1.63¡¦28¥»¡¼¥Ö
MLB¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡¢º£µ¨¥á¥Ã¥Ä¤Ç¥×¥ì¡¼¤·FA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹Åê¼ê¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ï3Ç¯¡¢Áí³Û6900Ëü¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß31ºÐ¤Î±¦ÏÓ¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹Åê¼ê¤Ï¡¢2016Ç¯¤Ë¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿2018Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î57¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï¥á¥Ã¥Ä¤Ø°ÜÀÒ¡£¿·Å·ÃÏ¤Ç¤âÍê¤ì¤ë¼é¸î¿À¤È¤·¤ÆÏÓ¤ò¿¶¤êÂ³¤±¡¢°ÜÀÒ7Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï62ÅÐÈÄ¤Ç6¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.63¡¢28¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë¤â3ÅÙÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥¢¥¹Åê¼ê¤Ï¡¢¸½ÌòÅê¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤â3°Ì¤ÎÄÌ»»¥»¡¼¥Ö¿ô¤òµÏ¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤âÍê¤ì¤ë¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£