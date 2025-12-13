マーベル映画で長年ウルヴァリン役を演じてきたヒュー・ジャックマンが、ふたたび再演の可能性を示唆した。

20世紀フォックス製作『X-MEN』シリーズでウルヴァリン役を演じ、『LOGAN／ローガン』（2017）で一時は役柄を卒業したジャックマン。ところが、盟友ライアン・レイノルズとのタッグにより、『デッドプール＆ウルヴァリン』（2023）で堂々の復活＆（MCU）入りを果たした。

このたび、『ウィキッド』シリーズでエルファバ役を演じるシンシア・エリヴォと米にて対談したジャックマンは、「ウルヴァリン役は終わりですか？」というエリヴォの問いかけに対して「終わった気はしていません」と発言。2025年11月、「またウルヴァリンを演じる？」と尋ねられて「たぶん」とのに続き、再びの復帰を匂わせた。

もっとも、現時点でジャックマンがウルヴァリンを再演する計画は公に発表されていない。もっとも『デッドプール＆ウルヴァリン』を経て、『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』にデッドプールとウルヴァリンが登場する説はファンの間でにわかにささやかれているもの。マーベル・スタジオのケヴィン・ファイギ社長も、今後のMCUに両者が再登場する方針であることを。

ウルヴァリン役について「終わった気はしていない」と語ったウルヴァリンだが、「『LOGAN／ローガン』を撮ったあとは、本当に終わりだと思った」とも話している。「当時は“これで終わり”と言い切る必要がありました。あの映画には自分が求めていたものがあったし、そのために戦ったから、そう言うしかなかった」と。

もっともその後、ジャックマンは『デッドプール』（2016）を観て気持ちを揺らがせ、のちにレイノルズの打診を受けて正式に卒業を撤回した。その頃を振り返って、「“気が変わったんだ、大したことじゃない。謝るようなことじゃない”と思えた。本当に素晴らしかったです」とも話している。

映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は2026年12月18日（金）に日米同時公開。果たして、ジャックマン演じるウルヴァリンはその姿を見せるだろうか？

