Ä¹ºê¡¦Ê¿¸Í¾ë¤ËÇúÃÂ¡ªÆüËÜ½é¤Îà¾ë¥µ¥¦¥Êá¤ÇÀä·Ê¤Î³°µ¤Íá¡¡¤ªÅÂÍÍµ¤Ê¬¤Ç¤È¤È¤Î¤¤¤Þ¤¹¤è
¡¡¾ë¤Ç¡È¤È¤È¤Î¤¦¡É»þÂå¤¬Íè¤¿¡½¡½¡£Ä¹ºê¡¦Ê¿¸Í¾ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÀ¾¶å½£Æ»¡ÖÊ¿¸Í¥¤¥ó¥¿¡¼¡×¤¬£±£²·î£±£´Æü¤Ë³«ÄÌ¤·¡¢Ê¡²¬ÊýÌÌ¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬°ìµ¤¤Ë¸þ¾å¤¹¤ë¡£³¤¤òË¾¤à¹âÂæ¤ÎÊ¿¸Í¾ë¤Ç¤Ï£±£±·î£±Æü¤«¤éÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ëÊ¸²½ºâ¾ïÀß¤Î¡È¾ë¥µ¥¦¥Ê¡É¤¬ÃÂÀ¸¡£¤½¤ó¤ÊÂçÃÀ¤Ê»î¤ß¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤Î¤«¡£Ê¿¸Í´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Î¹ÊóÃ´Åö¡¦¶áÆ£¤¢¤«¤Í¤µ¤ó¡Ê£²£µ¡Ë¤È¡¢Ê¿¸Í¾ë¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÀÕÇ¤¼Ô¡¦»³ÌîµÁ¿®¤µ¤ó¡Ê£µ£¸¡Ë¤Ë¡¢¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤ÈÌ¤Íè¿Þ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡Ê¿¸Í¾ë¤Ï£±£µ£¹£¹Ç¯¤ËÃÛ¤«¤ì¡¢³¤¤ËÄ¥¤ê½Ð¤¹¹âÂæ¤Ë¹½¤¨¤ëÆÃ°Û¤Ê¾ë¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¿¡£¶áÆ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö³¤¤ÎÃ¼¤Ë¤¢¤ê¡¢Å¨½±¤¬¤¢¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¸«Ä¥¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¸ì¤ê¡¢³¤³°¸òÎ®¤ÎµòÅÀ¤À¤Ã¤¿Ê¿¸Í¹Á¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ëÎ©ÃÏ¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¾¾±º²È£²£¶Âå¡¦ÄÃ¿®¡Ê¤·¤²¤Î¤Ö¡Ë¤¬¡ÖÆü¤Î³Ù¾ë¡×¤ò¾ÆµÑ¤·¤ÆÎÎÌ±¤ò¼é¤ê¡¢£³£°Âå¡¦Åï¡Ê¤¿¤«¤·¡Ë¤¬£±£·£°£´Ç¯¤«¤éºÆÃÛ¤ò¿Ê¤á¡¢£±£·£±£¸Ç¯¤Ë¸½ºß¤ÎÊ¿¸Í¾ë¤¬´°À®¤·¤¿Îò»Ë¤Ï¡¢º£¤âÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÀ¼£¤ÎÇÑ¾ë¤ò·Ð¤Æ¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÉü¸µ¤ÈÊ¿À®¤ÎÂçµ¬ÌÏ²þ½¤¤Ë¤è¤êÅ¸¼¨¤ÏÂç¤¤¯ºþ¿·¤µ¤ì¤¿¡£±ÇÁü¤ä¥¸¥ª¥é¥Þ¤Ê¤ÉÂÎ¸³·¿¤ÎÅ¸¼¨¤¬Áý¤¨¡¢¡Ö»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤Ë¤â¾Ò²ð¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶áÆ£¤µ¤ó¡£ËÜÊª»ñÎÁ¤Î¸ø³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢´ÉÍý¤·¤Ê¤¬¤éÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¸²½ºâ¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÊ¿¸Í¾ë¤Çº£¡¢ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¾ëÇñ»ÜÀß¡ÖÊ¿¸Í¾ë¡¡²û½ÀÏ¦¡Ê¤«¤¤¤¸¤å¤¦¤ä¤°¤é¡Ë¡×¤ËÊ»Àß¤µ¤ì¤¿¡Ö£Ã£Á£Ó£Ô£Ì£Å¡¡£Ó£Á£Õ£Î£Á¡×¤À¡£Ê¸²½ºâ¤Ë¾ïÀß¤µ¤ì¤¿¥µ¥¦¥Ê¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜ½é¤Ç¡¢¥ª¡¼¥×¥óÄ¾¸å¤«¤éÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÏ·ÊÞ¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥Ï¥ë¥Ó¥¢¡×À½¤ÎÅÅµ¤¥Ò¡¼¥¿¡¼¤È¥µ¥¦¥Ê¥¹¥È¡¼¥ó¤òÆ³Æþ¤·¡¢´°Á´Âß¤·ÀÚ¤ê¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¶õ´Ö¤È¤·¤ÆÀß·×¡£ÀìÍÑ¤Î¿åÉ÷Ï¤¤âÈ÷¤¨¡¢²¹ÅÙ¡¦¼¾ÅÙ¡¦Æ°Àþ¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ËÜ³Ê»ÅÍÍ¤À¡£
¡¡»³Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Ö³°´Ñ¤Ï°ìÀÚ¤¤¤¸¤é¤º¡¢ÆâÉô¤À¤±ÌÚºàÃæ¿´¤ËÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢Ê¸²½ºâ¤Î·Ê´Ñ¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤ò½Å»ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£³°µ¤Íá¥¹¥Ú¡¼¥¹¤«¤é¤ÏÊ¿¸ÍÀ¥¸Í¤äÊ¿¸ÍÂç¶¶¡¢Å·¼é³Õ¡¢¸«ÁÕ¡Ê¤±¤ó¤½¤¦¡ËÏ¦¤Þ¤Ç°ìË¾¤Ç¤¡¢¡Ö·Ê¿§¤ÎÎÉ¤µ¤¬°ìÈÖ¤ÎÈ¿±þ¡£¥Æ¥é¥¹¤«¤é¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æµ¢¤é¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¡Ö³¤É÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¸²½ºâ¤ÎÃæ¤Ç²á¤´¤»¤ëÂÎ¸³¤Ï¤³¤³¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¿¸Í¥¤¥ó¥¿¡¼³«ÄÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶áÆ£¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊ¡²¬¤«¤éÆüµ¢¤ê¤Ç¤âÍè¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡×¤È´üÂÔ¤·¡¢»³Ìî¤µ¤ó¤â¡ÖÅþÃå¤¬Áá¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼þÍ·¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ë¡×¤È¸«¹þ¤à¡£»þ´ÖÅª¤Ê¤æ¤È¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¥¦¥ÊÍøÍÑ¤ÎÁý²Ã¤ä³¹Êâ¤¤Î¹¤¬¤ê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ê¿¸Í¾ë¤Î¼þÊÕ¤Ë¤Ï¾¾±º»ËÎÁÇîÊª´Û¤äÊ¿¸Í¥ª¥é¥ó¥À¾¦´Û¤Ê¤ÉÃ»»þ´Ö¤Ç½ä¤ì¤ë»ÜÀß¤âÂ¿¤¯¡¢¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¤Î¾èµÒ¤äÊÆ·³´Ø·¸¼Ô¤Ê¤ÉÃ»»þ´ÖÂÚºß¤Î³°¹ñ¿ÍµÒ¤Ë¤â¸þ¤¤¤¿´Ä¶¤À¡£¡ÖÊ¿¸Í¾ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´Ñ¸÷¥¨¥ê¥¢Á´ÂÎ¤Ç¤ÎÆ°¤¤Ë¤â¹¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»³Ìî¤µ¤ó¡£ºÇ¸å¤Ë¶áÆ£¤µ¤ó¤Ï¡ÖÎò»Ë¤È¼«Á³¤¬ËÉÙ¡£³¹Á´ÂÎ¤¬¤â¤Ã¤È¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥¯¥»¥¹¸þ¾å¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¡¢Îò»Ë¤â¼«Á³¤âÊ¸²½¤â¡½¡½¡Ö¾ë¡×¤È¡Ö³¹¡×¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢Ê¿¸Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£