¡Ú¥¹¥¿¥Ð¿·ºî¡¦2025¡Û¤ª¤¦¤Á¤Ç´ÊÃ±¤Ë¡¢ËÜ³ÊËõÃã¤¬°û¤á¤ë¡ª ¹á¤ê¹â¤¯¾å¼Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¡Ö±§¼£ËõÃã&ÏÂ»°Ëß¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤¬ÅÐ¾ì
¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¡¢¾å¼Á¤ÎËõÃã¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª
ËõÃã¹¥¤¤ËÏ¯Êó¡ª ¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ì¤¤¤¿ËõÃã¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤¬¤ª¤¦¤Á¤Ç´ÊÃ±¤Ë°û¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¢ö
2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥ê¥¶¡¼¥Ö® ¥í¡¼¥¹¥¿¥ê¡¼ Åìµþ¡×¤Î¡ÖTEAVANA™ ¥Ð¡¼¡×¤È¡¢Á´¹ñ24Å¹ÊÞ¤Î¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥Æ¥£¡¼ & ¥«¥Õ¥§¡×¸ÂÄê¤Ç¡¢ËõÃã¤ò»È¤Ã¤¿¿·¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¤ª¤¦¤Á¤Ç¼ê·Ú¤ËËÜ³ÊËõÃã¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹® TEAVANA™ ±§¼£ËõÃã¡õÏÂ»°Ëß¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼«Ê¬¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê°ìÇÕ¤òÞ»¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹® TEAVANA™ ÀÐ±±ËõÃã¡Ê´ÌÆþ¤ê¡Ë¡×¡¢¤ªËõÃãÆ»¶ñ¤ä¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¤Ê¤É¡¢ËõÃãÂÎ¸³¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤³¤À¤ï¤ê¤Î¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎËõÃãÂÎ¸³¤ò¤ª¤¦¤Á¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡Ö±§¼£ËõÃã&ÏÂ»°Ëß¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¡ÖÀÐ±±ËõÃã¡×¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÌ£¡©
¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹® TEAVANA™ ±§¼£ËõÃã¡õÏÂ»°Ëß¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢µþÅÔ¤Î±§¼£ÃÏ°è¤ËÍ³Íè¤¹¤ëÀ½Ë¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Å¾å¤²¤¿¹âÉÊ¼ÁÃãÍÕ¤òÊ´ºÕ¡¦ÈÔ±±²Ã¹©¤·¤¿±§¼£ËõÃã¤Ë¡¢ÏÂ»°Ëß¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Ê´¾õ¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡£¥ß¥ë¥¯¤ò²Ã¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊËõÃã¥Æ¥£¡¼ ¥é¥Æ¤Ë¡£
Èþ¤·¤¯¿¼¤¤ÎÐ¿§¤äÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¡¢½À¤é¤«¤¯¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ý¤¢¤¿¤ê¤ÎËõÃã¤Ç¡¢¾åÉÊ¤Ê´Å¤ß¤ÈË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢Ìµ»éËÃÆý¤ò¤Ä¤«¤Ã¤Æ¥é¥Æ¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¡£ÉáÄÌ¤Î¥ß¥ë¥¯¤Ç¤â¤â¤Á¤í¤ó¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìµ»éËÃÆý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇËõÃã¤Î¤â¤Ä¥Ü¥Ç¥£¤ä¹á¤ê¤ò¤è¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£
¤ª¹¥¤ß¤Ç¡¢¥Û¥Ã¥È¤ä¥¢¥¤¥¹¡¢¥ß¥ë¥¯¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¿å¤ä¤ªÅò¤ò¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¡£
¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹® TEAVANA™ ÀÐ±±ËõÃã¡×¤Ï¡¢¡ÖTEAVANA™ ¥Ð¡¼¡×¤ÈÆ±¤¸âúÃã¤ò¡¢±§¼£¤Ë¤¢¤ë¹©¾ì¤ÎÀÐ±±¤ÇÃúÇ«¤ËÈÔ¤«¤ì¤¿±§¼£ËõÃã¤Ç¤¹¡£ËõÃã¤ÏÇ®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ÷Ì£¤ä¿§¹ç¤¤¤òÂ»¤Í¤ë¤¿¤á¡¢ÀÐ±±¤Ï²áÅÙ¤ËÇ®¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²óÅ¾¤·¡¢âúÃã¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÈÔ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾å¼Á¤ÊËõÃã¤òÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èþ¤·¤¯Á¯¤ä¤«¤ÊÎÐ¿§¡¢¶ÌÏª¤È¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ë¿¼¤¤¹á¤ê¡¢¶ì¤ß¡¦½Â¤ß¤Î¾¯¤Ê¤¤ËõÃã¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾å¼Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê´®Ç½¤Ç¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¥®¥Õ¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¢ö¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎËõÃã¤òÅÀ¤Æ¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¤âÅÐ¾ì¡ª
¤ª¤¦¤Á¤Ç¤Î¤è¤êËÜ³ÊÅª¤ÊËõÃãÂÎ¸³¤ò³ð¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¡¢TEAVANA™ ¤ÎÃãÍÕ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¤âÅÐ¾ì¡ª ¤É¤ì¤â¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î°ìÉô¤ÎÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¤Ç¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÉÊ¡¹¤Ç¤¹¢ö
¡ÖTEAVANA™ ËõÃãÏÒ Çò¡×¤Ï¡¢¼ê¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤ÈÇ¼¤Þ¤ë¾®¤Ö¤ê¤ÊËõÃãÏÒ¡£¾åÉÊ¤µ¤È²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃãä¦ È¬½½ËÜÎ©¡×¤Ï¡¢ËõÃã¤òÅÀ¤Æ¤ë¤Î¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤80ËÜÎ©¤ÎÃãä¦¡£¤ª¤¦¤Á¤Çµ¤·Ú¤Ë¤ªËõÃã¤ò»Ï¤á¤ë¤Ê¤é¡¢¡ÖTEAVANA™ ËõÃãÏÒ Çò¡×¤È¥»¥Ã¥È¹ØÆþ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹® TEAVANA™ ÀÐ±±ËõÃã ¡×¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢³¤³°¤ÎÊý¤Ø¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥®¥Õ¥È¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¡ý¡£¤¤Ã¤È´î¤Ð¤ì¤ë¤Ï¤º¡ª
¡ÖTEAVANA™ ¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼ ÀÐ±±ËõÃã ¥Æ¥£¡¼ ¥é¥Æ¡×¤Ï¡¢TEAVANA™ ¤ÎÀÐ±±ËõÃã¤ò¤Ä¤«¤Ã¤¿¡¢ËõÃã ¥Æ¥£¡¼ ¥é¥Æ¤ÎÉ÷Ì£¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¡£Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶¤ËËÜÅ¹¤ò¹½¤¨¤ëÏ·ÊÞ²Û»Ò¥á¡¼¥«¡¼¡ÖÜÆÂÀÜìåÁËÜÊß¡×¤È¶¦Æ±³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖTEAVANA™ ¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼ ¥Ô¡¼¥Á ¥È¥é¥ó¥¯¥¤¥ê¥Æ¥£¡×¤Ï¡¢TEAVANA™ ¤Î¥Ô¡¼¥Á ¥È¥é¥ó¥¯¥¤¥ê¥Æ¥£¤ÎÃãÍÕ¤òÃê½Ð¤·¡¢¥Æ¥£¡¼¤ÎÉ÷Ì£¤òÉ½¸½¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¡£¤«¤ï¤¤¤¤´ÌÆþ¤ê¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤ª¤¦¤Á¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ëTEAVANA™¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¤½¤ì¤¾¤ìÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹® TEAVANA™ ±§¼£ËõÃã¡õÏÂ»°Ëß¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ 5ËÜÆþ¤ê¡×
¡ÖTEAVANA™ ¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼ ÀÐ±±ËõÃã ¥Æ¥£¡¼ ¥é¥Æ¡×
¡ÖTEAVANA™ ¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼ ¥Ô¡¼¥Á ¥È¥é¥ó¥¯¥¤¥ê¥Æ¥£¡×
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á¡¡¢¨°ì»þÅª¤Ê·çÉÊ¤Þ¤¿¤ÏÁá´ü¤ËÈÎÇä½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼è°·Å¹ÊÞ¡§¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥ê¥¶¡¼¥Ö® ¥í¡¼¥¹¥¿¥ê¡¼ Åìµþ TEAVANA™ ¥Ð¡¼
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á´¹ñ¤Î¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥Æ¥£¡¼ & ¥«¥Õ¥§ 24Å¹ÊÞ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://store.starbucks.co.jp/?tea_cafe=1
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.starbucks.co.jp/onlinestore/
¢¨¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹® TEAVANA™ ÀÐ±±ËõÃã ¡Ê´ÌÆþ¤ê/30g¡Ë¡×
¡¡¡ÖTEAVANA™ ËõÃãÏÒ Çò¡×¡ÖÃãä¦ È¬½½ËÜÎ©¡×¤Ï²¼µ¤Î2Å¹ÊÞ¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä
¡¦¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥Æ¥£¥Ð¡¼¥Ê¥¹¥È¥¢ ¶äºÂ¥Þ¥í¥Ë¥¨ÄÌ¤ê
¡¦¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥ê¥¶¡¼¥Ö® ¥í¡¼¥¹¥¿¥ê¡¼ Åìµþ TEAVANA™ ¥Ð¡¼
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£