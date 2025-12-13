¡Ú¥¹¥¿¥ÐºÇ¿·¡¦2026¡Û¹¬±¿¤ò¾·¤¯±ïµ¯Êª¥Á¥ã¡¼¥à¤Ë¡¢´³»Ù¡Ê¤¦¤Þ¡Ë¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¡ª¡Ö±ïµ¯Êª¥Á¥ã¡¼¥àÊº¸áºÐ ´³»ÙÅÚÎë¡×¤ò2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éµþÅÔÉÜÆâ3Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä
JIMOTO Made¡Ö±ïµ¯Êª¥Á¥ã¡¼¥à¡×¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¡©
JIMOTO Made ¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤¬¤½¤ÎÅÚÃÏ¡¢»º¶È¡¢¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î»º¶È¡¢ÁÇºà¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎÃÏ¸µ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Î¤ß¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎµþÅÔ»ÔÅì»³¶è¤Ë¤¢¤ë3Å¹ÊÞ¡ÊµþÅÔµÀ±à¥Û¥Æ¥ëÅ¹¡¢µþºåµÀ±à»Í¾ò±ØÅ¹¡¢µþÅÔÆóÇ«ºä¥ä¥µ¥«Ãã²°Å¹¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2020Ç¯2·î¤«¤éJIMOTO Made¡Ö±ïµ¯Êª¥Á¥ã¡¼¥à¡×¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤È¾¦ÉÊ¤ò¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°ÂÀ¯Ï»Ç¯¡Ê1859¡ËÁÏ¶È¡¢¸æ½ê¿Í·Á¤ÎÏ·ÊÞ¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¿Í·Á¤òÁÏ¤ê¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅçÅÄ¹Ì±à¿Í·Á¹©Ë¼¡×¡£µþÅÔ¡¦µÀ±à¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤·¤Æº£¤âÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¡¶Ì¤«¤éÈ¯ÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢ÅÁÅý¤¢¤ë¸æ½ê¿Í·Á¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¡Ö±ïµ¯Êª¥Á¥ã¡¼¥à¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡¶Ì¤È¤Ï¡¢¹ÈÇò¤Ç¤Ç¤¤¿´Ý¤¤¶Ì¤Ë±ïµ¯Êª¤òÆþ¤ì¡¢Ç¯¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤ªÃã²°¤ä¤Ê¤¸¤ß¤ÎµÒ¤«¤é¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î¤Í¤®¤é¤¤¤ä¤ªÇ¯¶Ì¤È¤·¤Æ¡¢·ÝÉñµ¸¤é¤¬¤â¤é¤¦ÅÁÅýÅª¤Ê¤â¤Î¡£Âç³¢Æü¤Î½üÌë¤Î¾â¤¬ÌÄ¤ê½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¤³¤ÎÊ¡¶Ì¤ò³«¤±¤ÆÃæ¿È¤Ç¿·Ç¯¤Î±¿µ¤¤òÀê¤¦É÷½¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¡Ö±ïµ¯Êª¥Á¥ã¡¼¥à¡×¤Ï¡¢¡Ö¸æ½ê¿Í·Á¥Á¥ã¡¼¥à¡×¤ÎÇç»ù¡Ê¥Ï¥¤¥³¡Ë¡¢¡Ö±ïµ¯Êª¥Á¥ã¡¼¥à¡×¤Î¶ð¸¤ÅÚÎë¡¢¾·¤ÇÅÚÎë¤Î¥¯¥í¡¢¥·¥í¡¢¥ß¥±¡Ê³ÆÅ¹¸ÂÄê¿§¡Ë¤Î5¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢Ê¡¶Ì¥«¥×¥»¥ë¤ò³«¤±¤ë¤Þ¤Ç¤É¤Î¡Ö±ïµ¯Êª¥Á¥ã¡¼¥à¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢±¿»î¤·¤ß¤¿¤¤¤ÊÍ·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯12·î13 Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¿·¤¿¤Ë¡¢2026Ç¯¤ÎÊº¸áºÐ¡Ê¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ¤É¤·¡Ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À´³»Ù¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö±ïµ¯Êª¥Á¥ã¡¼¥àÊº¸áºÐ ´³»ÙÅÚÎë¡×¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö±ïµ¯Êª¥Á¥ã¡¼¥àÊº¸áºÐ ´³»ÙÅÚÎë¡×¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¡©
¡Ö±ïµ¯Êª¥Á¥ã¡¼¥àÊº¸áºÐ ´³»ÙÅÚÎë¡×¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î´³»Ù¡¦Êº¸á¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À±ïµ¯¥Á¥ã¡¼¥à¤Ç¤¹¡£¶â¤Î¤¿¤Æ¤¬¤ß¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤·¤¿ÇòÇÏ¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥°¥ê¡¼¥ó¤Î°È¤ò¿È¤ËÃå¤±¡¢²Ú¤ä¤«¤µ¤ÈÉÊ³Ê¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊº¸á¡Ê¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢²Ð¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤ë¤¯¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ÇÁ°¸þ¤¤Êµ¤¼Á¤ò»ý¤ÄÇ¯¤È¤µ¤ì¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÎÏ¤ä¼«Í³¤ÊÀº¿À¤ò¾ÝÄ§¡£¤³¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤äÌöÆ°´¶¤ò¡¢Æü¾ï¤Ë¤½¤Ã¤ÈÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡Ö±ïµ¯Êª¥Á¥ã¡¼¥àÊº¸áºÐ ´³»ÙÅÚÎë¡×¤Ï¡¢2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éÈ¯Çä¤·¡¢2026Ç¯2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÈÎÇä½ªÎ»Í½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¦ÉÊ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î´³»Ù¥¢¥¤¥Æ¥à¤òGET¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¡ª
¤Þ¤¿Ê¡¶Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë±ïµ¯Êª¤Ï¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¼è¤ê°·¤¦±ïµ¯Êª¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÌÜÅö¤Æ¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¤¬¤¢¤ëÊý¤â¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ Çç»ù¡Ê¥Ï¥¤¥³¡Ë¤È¶ð¸¤ÅÚÎë¤Ï3Å¹ÊÞ¶¦ÄÌ¡£¾·¤ÇÅÚÎë¤Î¥¯¥í¡¢¥·¥í¡¢¥ß¥±¤¬³ÆÅ¹¸ÂÄê¿§¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£3Å¹ÊÞ¤¹¤Ù¤Æ¤ò²ó¤Ã¤Æ¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¢ö
¤É¤ì¤¬¼ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤Û¤Ã¤³¤êÏÂ¤à±ïµ¯Êª¥Á¥ã¡¼¥à¤Ð¤«¤ê¡ª Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î±¿»î¤·¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤¾¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢£JIMOTO Made¡Ö±ïµ¯Êª¥Á¥ã¡¼¥àÊº¸áºÐ ´³»ÙÅÚÎë¡×
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á2026Ç¯2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¢¨Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
ÈÎÇä¾ò·ï¡§¡Ö±ïµ¯Êª¥Á¥ã¡¼¥àÊº¸áºÐ ´³»ÙÅÚÎë¡×´°Çä¤Þ¤Ç¡¢1Ì¾¤Ë¤Ä¤°ìÅ¹ÊÞ3¸Ä¤Þ¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½
¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¡§¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥³¡¼¥Ò¡¼ µþÅÔµÀ±à¥Û¥Æ¥ëÅ¹¡¢µþºåµÀ±à»Í¾ò±ØÅ¹¡¢µþÅÔÆóÇ«ºä¥ä¥µ¥«Ãã²°Å¹
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¼è¤ê°·¤¦±ïµ¯Êª¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£