¶¦±é¼Ô¤ÏÁ´¥«¥Ã¥È¤â¡Äµ¿ÏÇ¤ò¼áÌÀ¤·¤Ê¤¤SHINee¡¦¥¡¼¡¢Â³¤¯¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Î°Õ¸«Ê¬¤«¤ì¤ë
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤ÎÁûÆ°¤ÎÍ¾ÇÈ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×SHINee¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¡¼¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢È¿±þ¤¬¸òºø¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¡¼¡¢¡È°ãË¡°åÎÅµ¿ÏÇ¡É¤ÎÅÀÅ©»Õ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡©
ºÇ¶á¡¢¥¡¼¤Ï¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤Î¡ÖÃí¼Í¤ª¤Ð¤µ¤ó¡×ÁûÆ°¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤¬¡ÖÃí¼Í¤ª¤Ð¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëA»á¤È°ãË¡°åÎÅµ¿ÏÇ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢A»á¤Î²áµî¤ÎSNSÅê¹Æ¤Ë¥¡¼¤ÎÆ°²è¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤À¡£
Æ°²è¤ÇA»á¤Ï¡¢¥¡¼¤Î²È¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¥¡¼¤Î°¦¸¤¤ò¿Æ¤·¤²¤Ë¸Æ¤Ó¡¢10Ç¯°Ê¾å¤Î±ï¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
ÁûÆ°¤Î¤Ê¤«¡¢A»á¤¬Åê¹Æ¤òºï½ü¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥¡¼¤ËÀâÌÀ¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ë¸ø¼°¥³¥á¥ó¥È¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥¡¼¤ÎÊüÁ÷Ê¬¤¬ÅÅÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£µî¤ë12·î12Æü¡¢´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿MBC¡Ø»ä¤Ï1¿Í¤ÇÊë¤é¤¹¡Á¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥é¥¤¥Õ¡Á¡Ù¤Î¼¡²óÍ½¹ð¤Ë¤Ï¡¢¥¡¼¤¬¿ÆÍ§¤Ç¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¥«¥Ë¤È¥¥à¥Á¤òÄÒ¤±¤ë»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤ÏÁ´¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¤Ê¤«¡¢¥¡¼¤Î»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤¿»£±ÆÊ¬¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î°Õ¸«¤Ï¤ï¤«¤ì¤¿¡£
°ìÉô¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ï¡¢¡Ö½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Þ¤À³Î¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×¡Ö¤Þ¤À¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤³¤È¤ÏÍ½ÁÛ¤Ë²á¤®¤º¡¢³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤ò¸«¤»¡¢¥¡¼¤Î½Ð±é¤ÏÌäÂê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢°ìÉô¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ï¡ÖÁá¤¯Î©¾ì¤ÎÉ½ÌÀ¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¾¯¤·¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤ò¸«¤»¡¢¥¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÎÈ¯É½¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤È°ãË¡°åÎÅ¹Ô°Ù¤Îµ¿ÏÇ¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤Ï¡¢³èÆ°µÙ»ßÃæ¤À¡£¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤³¤È¤¬¤¤ì¤¤¤Ë²ò·è¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÈÖÁÈ³èÆ°¤òÃæÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¿´¤·¤¿¡£»ä¤ò¿®¤¸¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤ËºÆÅÙ¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥¡¼ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1991Ç¯9·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥¥Ü¥à¡£15ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¼õ¤±¤¿SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¡¢8000¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¹ç³Ê¡£Âçî¹¡Ê¥Æ¥°¡Ë»Ô½Ð¿È¤ÇÃÏ¸µ¤Î¹â¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Ëè½µËö200km°Ê¾åÎ¥¤ì¤¿¥½¥¦¥ë¤Î»öÌ³½ê¤Þ¤ÇÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤éÎý½¬À¸»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¡£²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±éµ»¤äMC¤Ç¤âºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¤âÆÀ°Õ¡£SHINee¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë°áÁõ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Ê¤É¡¢²»³Ú¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤Â¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£