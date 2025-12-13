¾èÍÑ¼Ö¤ËÃËÀ¤¬¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¡ÖÃËÀ¤¬Æ»Ï©¤Ë¿²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¡¡Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è
13ÆüÄ«Áá¤¯¡¢Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¤ÇÃËÀ¤¬¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢13Æü¸áÁ°6»þ¤´¤í¡¢Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èº£Àô¤Ç¡Ö¼ÖÎ¾¤ÈÃËÀ¤Î»ö¸Î¡£ÃËÀ¤¬Æ»Ï©¤Ë¿²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡×¤Ê¤É¤È¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤«¤é¡¢110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾èÍÑ¼Ö¤Ï¡¢ÄÌ¾Î¡¦¹ñÂÎÆ»Ï©ÉÕ¶á¤ÇÃËÀ¤ò¤Ï¤Í¡¢¸½¾ì¤Ë¤ÏÃËÀ¤ò°ú¤¤º¤Ã¤¿À×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿ÃËÀ¤ÏÀ®¿Í¤È¤ß¤é¤ì¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÊ¡²¬»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìó1»þ´Ö¸å¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢»àË´¤·¤¿ÃËÀ¤Î¿È¸µ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£