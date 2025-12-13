±Ñ¹ñ¤¬ÆüËÜ¼Ö¤ÎÍ¢Æþ³ÈÂç¤òÁË»ß¤·¤¿»þ¤ÎÏÃ¡¡1970Ç¯Âå¤ÎËÇ°×Ëà»¤¡¡Îò»Ë¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö
ÆüËÜ¼Ö¤¬¶²¤ì¤é¤ì¤¿»þÂå
±Ñ¹ñ¤Î¿·¼Ö»Ô¾ì¤Ç¤ÏºÇ¶á¡¢Ãæ¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ìÅÍß¤Ë¥·¥§¥¢¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢5¡ó¤«¤é¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï8¡ó¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Ûº£¤âÂç¿Íµ¤¡ª ±Ñ¹ñ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¦¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¡ÚºÇ¿·À¤Âå¤ÎÆü»º¥¥ã¥·¥å¥«¥¤¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¡Û¡¡Á´37Ëç
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ï±Ñ¹ñ¤ÇÂç¤¤ÊÉÔ°Â¤ÈÈ¿È¯¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶È¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ©¸ÂÁ¼ÃÖ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1970Ç¯Âå¤Î±Ñ¹ñ¤ª¤è¤Ó²¤½£¤Ç¤Ï¡¢µÞÁý¤¹¤ëÆüËÜ¼Ö¤ÎÍ¢Æþ¤ËÂÐ¤·¤Æ´íµ¡´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Ìö¿Ê¤·¡¢±Ñ¹ñ¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤ò¶ì¤·¤á¤Æ¤¤¤¿1970Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Î¾õ¶·¤È¶Ã¤¯¤Û¤É»÷¤Æ¤¤¤ë¡£
1973Ç¯8·î¡¢¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥ì¥¤¥é¥ó¥É¡ÊBL¡Ë¤Î¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥¹¥È¡¼¥¯¥¹¼ÒÄ¹¤Ï¡¢Åö»þ·ÐºÑÅª¤Ë¶ì¶¤Ë¤¢¤Ã¤¿±Ñ¹ñ¤¬¡Ö¿ÈÊÕ¤òÀ°¤¨¤ë¡×¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢³°¹ñÀ½¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ä¥Æ¥ì¥Ó¡¢ÅÅ»ÒÀ½ÉÊ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀöÂõµ¡¤ÎÍ¢Æþ¤â¶Ø»ß¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£Èà¤Ï¡Ö¹ñ¤¬±©¤ò¤à¤·¤é¤ì¤ë¥¬¥Á¥ç¥¦¤Î¤è¤¦¤ËËµ´Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤Î¤À¡£
Í¢Æþ¼Ö¤ÏÆ±·î¡¢²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤ë32¡ó¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Ç¯´ÖÁíÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï32Ëü8000Âæ¤ËÃ£¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á6Ëü2000Âæ¤¬ÆüËÜ¼Ö¤À¤Ã¤¿¡£
ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢¹ñÆâ¤Î¼«Æ°¼ÖÍ¢Æþ¶È¼Ô¤Ï·ãÅÜ¤·¤¿¡£¥À¥Ã¥È¥µ¥ó¡ÊÆü»º¡ËUK¤Ï¡Ö¥¹¥È¡¼¥¯¥¹»á¤ÎÈ¯¸À¤Ï·ÐºÑÅª¤Ë°ÕÌ£¤ò¤Ê¤µ¤Ê¤¤¾å¡¢¹ñÌ±¤ò¸í²ò¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡ÖÈà¤Ï»ö¼Â¤ò¤Û¤È¤ó¤É°úÍÑ¤»¤º¡¢Âç¤²¤µ¤Ê¼çÄ¥¤Ë½ª»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¤½£¤Ë½õ¸À¤¹¤ëÁ°¤Ë¼«¤é¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤Î¤³¤È¤ò¸«Ä¾¤¹¤Ù¤¤À¡£±Ñ¹ñ¤Î¤è¤¦¤ÊËÇ°×¹ñ²È¤¬Â¿ÍÍ¤ÊÍ¢ÆþÉÊ¤ò¶Ø»ß¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤ò¡¢¿¿·õ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¼Ô¤Ê¤É¤¤¤Ê¤¤¡×
³Î¤«¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¼«Æ°¼ÖÍ¢ÆþÀ©¸Â¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¿¿·õ¤Ë¸¡Æ¤¤µ¤ì¡¢±Ñ¹ñ¼«Æ°¼ÖÀ½Â¤ÈÎÇä¼Ô¶¨²ñ¡ÊSMMT¡¢ÆüËÜ¤Î¼«¹©²ñ¤ËÁêÅö¡Ë¤Î¥®¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ï¥ó¥È²ñÄ¹¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤¿¡£¤½¤Îº¬µò¤Ï¡Ö¸½ºß¡¢ËÇ°×¤Ë¿¼¹ï¤ÊÉÔ¶Ñ¹Õ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öµ®ÅÂ¤é¤ÎÆ°ÍÉ¤ÏÍý²ò¤Ë¶ì¤·¤à¡×¤È¥À¥Ã¥È¥µ¥óUK¤Ï¸ø³«½ñ´Ê¤Ç²óÅú¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¼Ö¤ËÀ©¸Â¤ò²Ý¤·¤Æ¤â±Ñ¹ñ»º¶È¤Î½õ¤±¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥ë¥Î¡¼¤ä¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¡¢¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¤ÎÈÎÇä¤¬Áý¤¨¤ë¤À¤±¤À¡£¤à¤·¤í±Ñ¹ñ»º¶È¤òÁË³²¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¹¤é¤¢¤ë¡£¹âÉÊ¼Á¤Ê¶¥ÁèÁê¼ê¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«¹ñ¤Î½¾¶È°÷¤Î°ÕÍß¤ò¹â¤á¤ë¾å¤Ç·è¤·¤ÆÎÉ¤¤ºö¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×
±Ñ¹ñ¤Ç¤â°Õ¸«¤¬³ä¤ì¤¿Í¢ÆþÀ©¸Â
¿ôÀé¿Í¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤±¤¿¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥àÁª½Ð¤ÎÏ«Æ¯ÅÞµÄ°÷¥ì¥¤¡¦¥«¡¼¥¿¡¼»á¤Ï¡¢1975Ç¯1·î¤ËµÄ²ñ¤Ç¤³¤ÎÌäÂê¤òÄÉµÚ¤·¤¿¡£
Èà¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼ÖÍ¢½ÐÎÌ¤¬Í¢Æþ¤ÎÌó62ÇÜ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·¤¬µá¤á¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¼Ö¤ÎÍ¢Æþ¶Ø»ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£±Ñ¹ñ»º¶È¤¬¸øÀµ¤Ê¼è°ú´ðÈ×¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤À¡£ÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤¬±Ñ¹ñ¤Ø¼«Í³¤ËÍ¢½Ð¤Ç¤¤ë¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢±Ñ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤âÆüËÜ¤Ø¼«Í³¤ËÍ¢½Ð¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òºî¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Æü»º¡Ø¥¥ã¥·¥å¥«¥¤¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¼Ö¤¬±Ñ¹ñ¤ÇÀ¸»º¡¦ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤È¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ï¡¢¥³¥¹¥Èºï¸º¤ò±Þ¤ï¤º¤Ë±Ñ¹ñ»Ô¾ì¤Ø¿¼¤¯¿»Æ©¤·¡¢±Ñ¹ñ¼Ö¤Î¹ØÆþ¤ËÉ¬Í×¤Ê¶âÍø¡ÊHP¡¢Ê¬³äÊ§¤¤¡Ë¤ÎÌó3Ê¬¤Î1¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï±Ñ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ¸øÀµ¤Ê¼è°ú´·¹Ô¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
ÂÐ¤¹¤ëËÇ°×Âç¿Ã¤Î±þÅú¤Ï¤³¤¦¤À¡£¡Ö¤³¤¦¤·¤¿Í×µá¤òÀ¸¤à·üÇ°¤Ë¤ÏÆ±¾ð¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤òÀµÅö²½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÏÀÍý¤ò¡ÊÏ«Æ¯ÅÞ¡ËÀ¯¸¢¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¤·¤«¤·¡¢Æ±Ç¯12·î¡¢SMMT¤ÏÆüËÜ¼«Æ°¼Ö¹©¶È²ñ¡ÊJAMA¡Ë¤È²ñÃÌ¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¶ì¾ð¡×¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈJAMA¤Ï¡Ö1975Ç¯¸åÈ¾¤ÎÇä¾å¿å½à¤ò¡¢1976Ç¯ºÇ½é¤Î3¤«·î´Ö¤Ï°Ý»ý¤¹¤ë¡×¤È¤·¡¢²ÃÌÁ´ë¶È¤Î¥·¥§¥¢¤òÌó10¡ó¤ËÊÝ¤Ä¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌóÂ«¤ò¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡© ¤³¤ì¤Ï¿äÂ¬¤Î°è¤ò½Ð¤Ê¤¤¤¬¡¢SMMT¤¬1969Ç¯´ØÀÇË¡¡Ê¥À¥ó¥Ô¥ó¥°¤ª¤è¤ÓÊä½õ¶â¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤¿¤¿¤á¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
4·î¡¢Î¾ÃÄÂÎ¤ÏºÆ¤ÓÂÐÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£SMMT¤ÏÆüËÜ´ë¶È¤¬¡Ö¼«¼ç¶¨Äê¡×¤ò½ç¼é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤¬¡¢JAMA¤Ï¶¯¤¯ÈÝÄê¤·¡¢¡Ö²æ¡¹¤Ø¤Î¼«À©Í×ÀÁ¤Ï¡¢Ã±¤ËÂ¾¤Î³°¹ñ¼Ö¤Ë¤è¤ëÂåÂØ¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¤³¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢10¡ó¤È¤¤¤¦¡Ö¥ë¡¼¥ë¡×¤ÎÈó¸ø¼°À¤¬¡¢1977Ç¯½éÆ¬¤Ë¿·¤¿¤ÊÆ¬ÄË¤Î¼ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ð¥ë¤¬¿·¤¿¤Ë±Ñ¹ñ¿Ê½Ð¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤À¡£¥À¥Ã¥È¥µ¥ó¡¢¥È¥è¥¿¡¢¥Þ¥Ä¥À¡¢¥Û¥ó¥À¡¢¥³¥ë¥È¡Ê»°É©¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢¤É¤³¤¬ÀÊ¤ò¾ù¤ë¤Ù¤¤«¡©
¥È¥è¥¿¤ÎÄó¼¨¤·¤¿Åú¤¨¤Ï¥À¥Ã¥È¥µ¥ó¤À¤Ã¤¿¡£±Ñ¹ñ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¼Ö¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£¡Ö²æ¡¹¤ÏÂ»¤ò¤¹¤ëÎ©¾ì¤À¡×¤È»°É©¤âÆ±°Õ¤·¤¿¡£¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¥À¥Ã¥È¥µ¥óUK¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©¸Â¤Ï¹ç°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢³Î¤«¤Ë¹ç°Õ¤ÏÂ¸ºß¤·¤¿¡£JAMA¤Ï²¿ÅÙ¤â¤½¤ÎÌóÂ«¤ò¹¹¿·¤·¡¢1999Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¥·¥§¥¢À©¸Â¤ò¼é¤êÂ³¤±¤¿¡£¤½¤Îº¢¤Ë¤Ï¡¢BL¤ÏÈá»´¤ÊËöÏ©¤ò¤¿¤É¤ê¡¢¤È¤Ã¤¯¤Ë¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£