¡ÚÅöÁªÇÜÎ¨Ìó78ÇÜ¡Û¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤òËþµÊ¡ª¥Û¥ó¥À³ô¼çÍ¥ÂÔ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥ê¥¾¡¼¥È¤â¤Æ¤®ÂÎ¸³²ñ¡Ù
¥Û¥ó¥À¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ¡Ø¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥ê¥¾¡¼¥È¤â¤Æ¤®ÂÎ¸³²ñ¡Ù¤È¤Ï¡©
12·î6¡¢7Æü¡¢¥Û¥ó¥À¤Ï³ô¼ç¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ø¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥ê¥¾¡¼¥È¤â¤Æ¤®ÂÎ¸³²ñ¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤â¼èºà¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÅìµþ¥É¡¼¥àÌó137Ê¬¤Î¹¤µ¡ª¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥ê¥¾¡¼¥È¤â¤Æ¤®ÂÎ¸³²ñ¡¡Á´29Ëç
¥Û¥ó¥À¤Ï´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ³ô¼ç´Ô¸µ¤ò¶¯²½¤·¡¢³ô¼ç¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¶ÈÂ¾¼Ò¤è¤ê¹â¤¤ÇÛÅöÍø²ó¤ê¡¢³ô¼çÁí²ñ¤Î¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëÊý¼°¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²ÈÀâÌÀ²ñ¡¢¤½¤·¤Æ³ô¼çÍ¥ÂÔ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢2023Ç¯3·î¤Ë³ô¼çÍ¥ÂÔ¤òºþ¿·¤·¤Æ¤«¤éº£Ç¯¤Î3·î¤Þ¤Ç¡¢³ô¼ç¿ô¤ÏÌó3ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¤¿¡£
¥Û¥ó¥À¤Ï³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÎÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ø¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥ê¥¾¡¼¥È¤â¤Æ¤®¡Ù¤Ç¤Ï½é³«ºÅ¡£ ¼Ä¸¶À¯ÌÀ
Ãæ¤Ç¤â¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÎÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢1984Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¹©¾ì¸«³Ø¤ä¥ì¡¼¥¹¡õ¥é¥°¥Ó¡¼´ÑÀï¡¢¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥¹¥¯¡¼¥ë´ÑÀï²ñ¡¢¥Û¥ó¥À¥¸¥§¥Ã¥ÈÂÎ¸³²ñ¤ä¥Þ¥ê¥ó»î¾è²ñ¤Ê¤É¡¢¤¤¤º¤ì¤âÃêÁª¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤«¤Ê¤ê¤Î¹âÇÜÎ¨¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ø¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥ê¥¾¡¼¥È¤â¤Æ¤®ÂÎ¸³²ñ¡Ù¤À¡£
¥Û¥ó¥À¤¬1997Ç¯¤ËÆÊÌÚ¸©ÌÐÌÚÄ®¤Ë¡Ø¥Ä¥¤¥ó¥ê¥ó¥¯¤â¤Æ¤®¡Ù¤È¤·¤Æ³«¶È¤·¤¿¡Ø¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥ê¥¾¡¼¥È¤â¤Æ¤®¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¤â¤Æ¤®¡Ë¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë¸½ºß¤ÎÌ¾¾Î¤ØÊÑ¹¹¡£¤½¤ÎÌÌÀÑ¤ÏÌó640ha¤È¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à137¸ÄÊ¬¤Î¹¤µ¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÌó30¡ó¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Ï¼«Á³¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¿¹ÎÓ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ø¤â¤Æ¤®¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³ô¼ç¤Î³§¤µ¤ó¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢º£²ó¤ÎÂÎ¸³²ñ¤À¡£
¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥«¡¼ÀèÆ³¤Ç¤â¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÁö¹Ô¤Ï´¶·ã
Ä¹´üÊÝÍ¡Ê3Ç¯°Ê¾å¡Ë¤Î³ô¼ç¤Ë¸þ¤±¤¿¤³¤Á¤é¤ÎÂÎ¸³²ñ¡¢40Ì¾ÃêÁª¤Î¤È¤³¤í¤Ë3116Ì¾¤â¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢Ìó78ÇÜ¤È¤¤¤¦¹âÇÜÎ¨¡£1ÁÈ4Ì¾¡Ê³ô¼ç+3Ì¾¡Ë¤Þ¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡¢12·î6Æü¤¬15ÁÈ44Ì¾¡¢7Æü¤¬14ÁÈ41Ì¾¤È¤¤¤¦·×29ÁÈ85Ì¾¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸å¡¢2ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Æ±¹Ô¤·¤¿ÁÈ¤Ï¤Þ¤º¡¢¡Ø¥Ï¥í¡¼¥¦¥Ã¥º¡Ù¤ÇÎ¤»³»¶ºö¡£¤â¤Æ¤®¤¬¤Ç¤¤ëÁ°¤«¤é¤¢¤ëÎ¤»³¤ò¡¢¥¬¥¤¥É¤ÎÀâÌÀ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤éÌó1»þ´Ö¡¢·Ú¤¤»³Êâ¤¤ò¤¹¤ë¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤É¤ó¤°¤ê¤ò½¦¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¬¥¤¥É¤¬¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Ãî¤Ë¿¨¤ì¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Âç´î¤Ó¡£¤ª¤È¤Ê¤¿¤Á¤â¹¥Å·¤Î²¼¤Ç¿¹ÎÓÍá¤ò³Ú¤·¤ß¡¢»³¤Î¾å¤«¤é¸«¤ë¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ä±ó¤¯¤Î»³ÊÂ¤ß¤ÎÉ÷·Ê¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ìó640ha¤È¤¤¤¦¹Âç¤ÊÌÌÀÑ¤Î¡Ø¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥ê¥¾¡¼¥È¤â¤Æ¤®¡Ù¤À¤¬¡¢»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌó30¡ó¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Ï¼«Á³¤Î¤Þ¤Þ¡£ ¼Ä¸¶À¯ÌÀ
¤â¤Æ¤®¤Ë¤Ï20²ó¤¯¤é¤¤¡Ê¤¿¤Ö¤ó¡ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤ëÉ®¼Ô¤À¤¬¡¢¤³¤ó¤ÊÎ¤»³»¶ºö¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¿·Á¯¤ÊÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ø¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥¯¥ë¡¼¥º¡Ù¡£¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥«¡¼¤ÎÀèÆ³¤Ç¡¢°¦¼Ö¤ÇÌó4.8km¤Î¥í¡¼¥É¥³¡¼¥¹¤ò2¼þÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£°Õ³°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë¥Û¥ó¥À¼Ö¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡Ø³ô¼ç¡Ù¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤éÁÛÁü¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¹âµé¼Ö¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤äSUV¤Ç»²²Ã¤¹¤ë»²²Ã¼Ô¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿º£²ó¤Ï¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÁö¹Ô¤ÎÅÓÃæ¡¢¥Û¡¼¥à¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤óÄä¼Ö¤·¥³¡¼¥¹¾å¤òÊâ¤¤¤ÆµÇ°¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢¤Õ¤À¤ó¥ì¡¼¥¹´ÑÀï¤ËÍè¤Æ¤âÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤â¤Ç¤¤¿¡£
¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÁö¹Ô¤Î´¶Æ°¤¬¤µ¤á¤ä¤é¤ÌÃæ¡¢¥°¥é¥ó¥É¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎVIP¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤Ç¡¢Àè¤Û¤ÉÁö¤Ã¤¿¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥é¥ó¥Á¡£¸á¸å¤«¤é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¡£
»²²Ã¤Ï¹âÇÜÎ¨¤ÎÃêÁª¡¢¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë
¸á¸å¤Ï¡¢¡Ø¥Û¥ó¥À¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥Û¡¼¥ë¡Ù¤Î¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¡£¤â¤Æ¤®¤Ë¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ÈÆ±»þ¤Ë³«¶È¤·¤¿¥Û¥ó¥À¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤À¤¬¡¢2024Ç¯¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¡¢¥Û¥ó¥ÀÁÏ¶È°ÊÍè¤ÎÎò»Ë¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Ï¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡¢¥Û¥ó¥À¤ÎÁÏ¶È¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢»ÔÈÎ¼Ö¤ä¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢2ÎØ¤ä¥Þ¥ê¥ó¡¢ÈÆÍÑ¡¢¤½¤·¤Æ¥Û¥ó¥À¥¸¥§¥Ã¥È¡Ê»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÆ¹ÂÎ¤Î¥â¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤À¤±¤À¤¬¡Ë¤Ê¤É¤òÌó1»þ´Ö¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥Û¡¼¥ë¤Î¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Û¥ó¥À¤Î¶ÈÀÓ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ ¼Ä¸¶À¯ÌÀ
¸áÁ°Ãæ¡¢Î¤»³¤ò³Ú¤·¤ó¤À»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï¾¯¤·Âà¶þ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¾®·¿ÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎUNI-ONE¤ËÂÎ¸³»î¾è¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÂç¤Ï¤·¤ã¤®¡£¤ª¤È¤Ê¤â¡Ø¤³¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ù¡¢¡Ø¤¢¤Îº¢¡¢¤³¤ì¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤È¡¢²û¤«¤·¤àÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥°¥é¥àËþºÜ¤ÎÂÎ¸³²ñ¤Ï½ªÎ»¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤Î¤ª¤ß¤ä¤²¤ò¼ê¤Ëµ¢Ï©¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£
¿Æ»Ò¡Ê¤Þ¤¿¤Ï3Âå¡Ë¤äÉ×ÉØ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÈÂ²Ï¢¤ì¤äÍ§¿ÍÆ±»Î¤È¤¤¤Ã¤¿»²²Ã¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡Ö²¿¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤«¡×¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤òÁö¤ì¤¿¤³¤È¡ª¡×¤¬°ìÈÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¥Û¥ó¥À¼Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï°Õ³°¤È¾¯¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿ÆÃ¤Ë¥¯¥ë¥Þ¡Ê¥Û¥ó¥À¤â´Þ¤á¤Æ¡Ë¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢Åê»ñ²È¤ÏÎäÀÅ¤ÊÌÜ¤Ç¥Û¥ó¥À¤ËÃåÌÜ¤·¡¢Åê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤³¤Î¥Û¥ó¥À¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢3Ç¯°Ê¾å¤ÎÄ¹´üÊÝÍ³ô¼ç¤Ê¤éÃ¯¤Ç¤â±þÊç¤Ç¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Û¥ó¥À¤Î³ô²Á¤Ï¸½ºß1³ô1500±ß¤Û¤É¤Ç¡¢100³ô¤«¤é¹ØÆþ²ÄÇ½¡£¥Û¥ó¥À¡¦¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£¸å¤Î¥Û¥ó¥À¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£±¿¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¡¢¥Û¥ó¥À¡¦¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÂÎ¸³²ñ¡ÊÍ·Í÷Èô¹Ô¤¬¤Ç¤¤ë¡Ë¤âÅö¤¿¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£