±ü´Ó·°¡¢14ºÐÄ¹ÃË¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¼êºî¤ê¡È¤ª¼é¤ê¡É¤òÈäÏª¡Ö¤ï¤¡¡¢ºÇ¹â¤Î¤ª¼é¤ê¡×¡Ö¤¤å¤ó¤È¤¯¤ë¡ª¡×¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬´¶Æ°Åª¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î±ü´Ó·°¡Ê55¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Àè·î·Þ¤¨¤¿55ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡¢Ä¹ÃË¡Ê14¡Ë¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¼êºî¤ê¤Î¤ª¼é¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¤å¤ó¤È¤¯¤ë¡ª¡×¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬´¶Æ°Åª¡ª¡×°¦¾ð¤Ë¤¸¤àÄ¹ÃË¤Î¡È¼êºî¤ê¤ª¼é¤ê¡ÉÈäÏª¤Î±ü´Ó·°
¡¡±ü´Ó¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÎÂ©»Ò¤«¤é¤Îbirthday present ¤ÏÉñÂæÍÑ¤Î¤Î¤ª¼é¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤È¡¢¼êºî¤ê¤Î¤ª¼é¤ê¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤Î¤ª¼é¤ê¤Ë¤Ï¡¢¡Öº£¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÌò¤ÎÌ¾Á°Anne ¤ÈºîÉÊ¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎAvant de s'envoler¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ÎA¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£Î¢¤Ë¤ÏKaoru ¤ÎK¡×¤È¡¢ÉñÂæ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÙ¤«¤¤¿´¸¯¤¤¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Õ¥§¥ë¥È¤ÎÀÖ¤¤È¢¤Ï¾®ÊªÆþ¤ì¤Ë»È¤Ã¤Æ¤Í¡¢¤È¡×¤È¡¢¼êºî¤ê¤ÎÀÖ¤¤¾®ÊªÆþ¤ì¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°¦Â©»Ò¤«¤é¤Ï¡Ö¡Ø³Ø¹»¤Ë¤¤¤Æ¤â³«±é»þ´Ö¤Ë¤Ï¡È¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¡¢¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤â¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤âÊó¹ð¡£¡Ö¤µ¤¢¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤È¤ª¼é¤ê¤ò¶»¤Ë¡¢º£Æü¤âÉñÂæ¤Î¾å¤Ø¡×¤È¡¢°¦¤¹¤ëÂ©»Ò¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÎÏ¤Ë¡¢ÉñÂæ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ï¤¡¡¢ºÇ¹â¤Î¤ª¼é¤ê¡×¡Ö¤¤å¤ó¤È¤¯¤ë¡ª¡×¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬´¶Æ°Åª¡ª¡×¡ÖÍ¥¤·¤µ¤¬°î¤ì¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥»¥ó¥¹¤¬¥¹¥Æ¥²á¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ü´Ó¤Ï09Ç¯3·î¡¢±Ç²è¡Ø¼ÂÏ¿¡¦Ï¢¹çÀÖ·³¡¡¤¢¤µ¤Þ»³Áñ¤Ø¤ÎÆ»Äø¡Ù¡Ê08Ç¯¸ø³«¡Ë¤Ç¶¦±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÇÇÐÍ¥¤Î¾®ÌÚ¸ÍÍø¸÷¤È·ëº§¡£11Ç¯5·î29Æü¤Ë¡¢Ä¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£
