¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È¥È¥é¥ó¥×»á¤éÃøÌ¾¿Í¤È¤Î¼Ì¿¿¡¡¿·¤¿¤Ë19Ëç¸ø³«
¥¢¥á¥ê¥«µÄ²ñ¤ÎÌîÅÞ¡¦Ì±¼çÅÞµÄ°÷¤Ï12Æü¡¢¾¯½÷Çã½Õ¤Îºá¤Ê¤É¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤éÃøÌ¾¿Í¤Î¼Ì¿¿¤ò¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«µÄ²ñ²¼±¡¤ÎÌ±¼çÅÞµÄ°÷¤Ï12Æü¡¢¾¯½÷Çã½Õ¤Îºá¤Ê¤É¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¹´Î±Ãæ¤Ë»àË´¤·¤¿¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤éÃøÌ¾¿Í¤Î¼Ì¿¿19Ëç¤ò¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Ï¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»áÂ¦¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È¶¦¤Ë½÷À¤È²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬¤ª¤µ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¸µÂçÅýÎÎ¤ä¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥ÈÁÏ¶È¼Ô¤Î¥Ó¥ë¡¦¥²¥¤¥Ä»á¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤ÎÄï¡¦¥¢¥ó¥É¥ë¡¼»á¤È¼Ì¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Ë°ãË¡¹Ô°Ù¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ì±¼çÅÞµÄ°÷¤Ï¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤¿¤Á¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£