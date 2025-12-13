Î¹Àè¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¡ÖÊ¼¸Ë¸©¤Î¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖÌÀÀÐ¾Æ¤¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡© ¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
³°½Ð¤äÎ¹¹Ô¤Ø¤Î°ÕÍß¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¤½¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤ÊÌ£¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÚÃÏ¤ÎÉ÷ÅÚ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¸ÄÀË¤«¤Ê¿©Ê¸²½¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Î¹¤ÎËþÂÅÙ¤òÂç¤¤¯¸þ¾å¤µ¤»¤ë¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î2Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Î¹Àè¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¡ÖÊ¼¸Ë¸©¤Î¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú10°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÌÀÀÐ¾Æ¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê½À¤é¤«¤¤À¸ÃÏ¤È½Ð½Á¤ÎÍ¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤È¤í¤±¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â²Ä°¦¤é¤·¤¯¡¢Î¹Àè¤Ç¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¤¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤À¤È´¶¤¸¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¥¿¥³¤¬Æþ¤Ã¤¿ÌÀÀÐ¾Æ¤Ï¡¢¤À¤·¤Ë¤Ä¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¤¿¤³¾Æ¤¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£Ê¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»Ô¤ÎÌ¾Êª¤È¤·¤ÆÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤ÎÎÁÍý¤Ï¡¢Î¹Àè¤Ç¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¼¢²ì¸©¡Ë¡¢¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÀ¸ÃÏ¤È¤À¤·¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬Â¾¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡¢Î¹Àè¤Ç¿©¤Ù¤ë¤È¤è¤êÈþÌ£¤·¤¯´¶¤¸¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿½©ÅÄ¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤í¤±¤ë»é¤È»Ý¤ß¤¬³ÊÊÌ¤Ç¡¢Ê¼¸Ë¤ËÍè¤¿¤Ê¤éÉ¬¤ºÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹âµéÏÂµí¤Ç¡¢½À¤é¤«¤¯¡¢»é¤Î´Å¤ß¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¤ä¾ÆÆù¤¬¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê60Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡ÖÀ¤³¦Åª¥Ö¥é¥ó¥ÉÏÂµí¡£ Áú¹ß¤ê¤Î´Å¤¤»é¤È¸ý¤É¤±¤ÎÎÉ¤µ¤Ï´¶Æ°¥ì¥Ù¥ë¡£ ¥¹¥Æ¡¼¥¡¢¤¹¤¾Æ¤¡¢¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡¢Æù¼÷»Ê ¤Ê¤É³Ú¤·¤ßÊý¤âÂ¿ºÌ¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:ºä¾å ·Ã)
2°Ì¡§ÌÀÀÐ¾Æ¤¡¿75É¼ÌÀÀÐ¾Æ¤¤ÏÊ¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»ÔÈ¯¾Í¤Î¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤Ç¡¢¤¿¤³¾Æ¤¤È»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¸ÃÏ¤Ë¾®ÇþÊ´¤ÈÍñ¤òÂ¿¤¯»È¤¤¡¢½Ð½Á¤Ë¿»¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¡Ö¶Ì»Ò¾Æ¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¿·Á¯¤Ê¥¿¥³¤Î¥×¥ê¥×¥ê´¶¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÌÀÀÐ³¤¶®¤ÎË¤«¤Êµù¾ì¤Ç³Í¤ì¤ë¥¿¥³¤ÏÉÊ¼Á¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¡¢¤½¤Î»ÝÌ£¤¬½Ð½Á¤ËÍÏ¤±½Ð¤·¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ç¿Íµ¤¡£ÌÀÀÐ¤Î´Ñ¸÷¤Ç¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
1°Ì¡§¿À¸Íµí¡¿115É¼¿À¸Íµí¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©»º¤ÎÃ¢ÇÏµí¤òÁÇµí¤È¤·¡¢¸·¤·¤¤Ç§Äê´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿ºÇ¹âÉÊ¼Á¤ÎµíÆù¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ç¤¹¡£¤¤áºÙ¤ä¤«¤ÊÀÖ¿È¤Ë¥µ¥·¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»éËÃ¤¬¡ÖÁú¹ß¤ê¡×¾õ¤ËÆþ¤ê¡¢¤½¤Î»é¤¬¥ª¥ì¥¤¥ó»À¤òÂ¿¤¯´Þ¤à¤¿¤á¡¢Àå¤Î¾å¤Ç¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤ÈË§½æ¤Ê¹á¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£À¤³¦Åª¤Ë¡ÖKOBE BEEF¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¤äÅ´ÈÄ¾Æ¤¤Ê¤É¤ÇÌ£¤ï¤¦¤¿¤á¤Ë¹ñÆâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬¿À¸Í¤òË¬¤ì¤Þ¤¹¡£
