¡ÖÏ·¸å»ñ¶â¤ËÉÔ°Â¡×30¡Á50Âå¤Ç9³ä¡Ä¡Ö³Ú¤·¤¤Ï·¸å¤ÎÁÛÁü¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¡×¡ÖÉÔ°Â¤È¤¤¤¦¤è¤êÉÝ¤¤¡×
Ï·¸å»ñ¶â¤Ë¡ÖÉÔ°Â¡×¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬Ìó9³ä¡½¡½¤½¤ó¤ÊÄ´ºº·ë²Ì¤¬ÆüËÜ¥³¡¼¥×¶¦ºÑÀ¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ë¤è¤ë¡ÖÏ·¸å¤ÎÀ¸³è»ñ¶â¤äÉÔ°Â¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢Ï·¸å»ñ¶â¡¦À¸³è»ñ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ËÉÔ°Â¤äÂçÊÑ¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¥°¥é¥Õ¡ÛÏ·¸å»ñ¶â¡¦À¸³è»ñ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆÃ¤ËÉÔ°Â¤äÂçÊÑ¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¡×¤ò¸«¤ë
Ä´ºº¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎCO¡¦OP¶¦ºÑ²ÃÆþ¼Ô5094¿Í¡Ê20Âå°Ê²¼209¿Í¡¢30Âå680¿Í¡¢40Âå1227¿Í¡¢50Âå1759¿Í¡¢60Âå1035¿Í¡¢70Âå172¿Í¡¢80Âå°Ê¾å12¿Í¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯8·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢Á´ÂÎ¤Î89.2¡ó¤¬¡ÖÏ·¸å»ñ¶â¡¦À¸³è»ñ¶â¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È²óÅú¤·¡¢ÆÃ¤ËÊª²Á¾å¾º¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÍÜ°éÈñ¡¦¶µ°éÈñ¡¢¿Æ¤Î²ð¸î¤Ê¤É¡¢¾Íè¤ËÂÐ¤¹¤ëÊ£¿ô¤ÎÉÔ°ÂºàÎÁ¤¬½Å¤Ê¤ë30Âå¡Á50Âå¤Ç9³ä¶¯¤È¹â¤¤·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦»Ò¤É¤â¤Î¶µ°éÈñ¤â¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤â¤·¿Æ¤Î²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÀ¸³è¤¬À®¤êÎ©¤Ä¤«¤É¤¦¤«¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¢¦Ç¯¶â¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«ÉÔ°Â¤·¤«¤Ê¤¤¡£ºÐ¤¬¤¤¤¯¤Û¤É¿ÈÂÎ¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤Ê¤«¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤ÏÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£³Ú¤·¤¤Ï·¸å¤ÎÁÛÁü¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¡Ê50Âå½÷À¡Ë
¢¦Êª²Á¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢ÎÅÍÜÃæ¤Î¤¿¤á»Å»ö¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤ë¡£»Ò¤É¤â¤â¤¤¤ë¤Î¤ÇÍÜ°éÈñ¡¢À¸³èÈñ¤ËÉÔ°Â¡£»Ò¤É¤â¤¬¿Ê³Ø¤¹¤ëÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÁªÂò»è¤ò¶¹¤á¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤«¡¢¼«Ê¬Ã£¤ÎÏ·¸å¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡¢¡ÖÉÔ°Â¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡ÖÉÝ¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÏ·¸å»ñ¶â¤äÀ¸³è»ñ¶â¤ÎÉ¬Í×À¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÈ÷¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬Á´ÂÎ¤Î56.2¡ó¤Ë¾å¤ê¡¢·×²èÅª¤Ê½àÈ÷¤Î½ÅÍ×À¤¬¹¤¯Ç§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢²È·×¾õ¶·¤¬¡Ö¸·¤·¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿ÁØ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬È÷¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Î²óÅú¤¬82.3¡ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö²È·×¾õ¶·¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡ÖÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÇÀº°ìÇÕ¤À¤«¤é¡×¤Ê¤É¡¢¾Íè¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤è¤ê¤âÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÀ¸³è¤òÍ¥Àè¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤²ÈÄí¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÏ·¸å»ñ¶â¡¦À¸³è»ñ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÉÔ°Â¤äÂçÊÑ¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÇ¯¶â¤Î¼õµë³Û¡×¡Ê58.7¡ó¡Ë¡¢¡Ö°åÎÅÈñ¡¦²ð¸îÈñ¡×¡Ê54.7¡ó¡Ë¡¢¡ÖÃùÃß¤¬Â¤ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¡Ê50.7¡ó¡Ë¤¬¾å°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢²óÅú¼ÔÁ´ÂÎ¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¤Ï¡¢20Âå¡Á50Âå¤Ç¤Ï¡ÖÇ¯¶â¡×¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯µó¤²¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃùÃß¤ÎÉÔÂ¡×¤ä¡ÖÉ¬Í×¤Ê»ñ¶âÁí³Û¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡¢»Ò°é¤ÆÁØ¤¬Â¿¤¤30Âå¤Ç¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÀ¸³èÈñ¡¦¶µ°éÈñ¡×¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¡ÖÏ·¸å»ñ¶â¡¦À¸³è»ñ¶â°Ê³°¤ÎÉÔ°Â¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»Å»ö¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¡¦¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¡×¡Ê46.1¡ó¡Ë¡¢¡Ö¤ª¶â¡¦ºâ»º¤Î´ÉÍý¡×¡Ê36.3¡ó¡Ë¡¢¡ÖÀ¸¤¤¬¤¤¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¡×¡Ê29.5¡ó¡Ë¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤ê¡¢20Âå°Ê²¼¤Ï¡Ö¤ª¶â¡¦ºâ»º¤Î´ÉÍý¡×¡¢30Âå¤«¤é60Âå¤Ç¤Ï¡Ö»Å»ö¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¡¦¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¡×¡¢70Âå¤Ç¤Ï¡Ö°ì¿Í¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢´ûº§¼Ô¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤ÈÊë¤é¤¹¤³¤È¡×¤ä¡ÖÀ¸¤¤¬¤¤¤ÎÍÌµ¡×¤Ë´Ø¿´¤¬¹â¤¯¡¢Ì¤º§¼Ô¤Ï¡Ö°ì¿Í¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¡×¤ä¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Å¤¯¤ê¡¦¸òÍ§´Ø·¸¡×¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¯·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¼«¿È¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤ÎÁòµ·¤ä³Æ¼ï¼êÂ³¤¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Á´ÂÎ¤Î38.1¡ó¤¬¡Ö°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢È÷¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡¢29.9¡ó¤¬¡Ö¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¡¢Ç¯Îð¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤É¡ÖÁòµ·¤ä»à¸å¤Î¼êÂ³¤¡×¤Ø¤Î°Õ¼±¤äÈ÷¤¨¤¬¹â¤Þ¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬È÷¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£