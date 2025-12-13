²ÃÆ£¤¢¤¤à43ºÐ¥Ò¥¶½Ð¤·á¥ß¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÁÇÅ¨¡×¡Ö¥á¥ó¥º¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¥á¥ó¥º¤È¥ß¥Ë¥¹¥«¤Ç¥³¡¼¥Ç
¡¡½÷Í¥¤Î²ÃÆ£¤¢¤¤¤¬¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Î»äÉþ¥³¡¼¥Ç¤ò¸ø³«¤·¡¢¼ã¡¹¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î½©Åß¤Ï¥Ö¥é¥¦¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¹õ¤¤¥ß¥Ë¾æ¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥á¥ó¥º¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ö¡¼¥Ä»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡12Æü¤Ë43ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿²ÃÆ£¤Î¼ã¡¹¤·¤¤Áõ¤¤¤Ë¡Ö¥á¥ó¥º¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤µÇúÈ¯¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¡¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¥¦¥ë¥È¥éåºÎï¡×¡ÖÃå¤³¤Ê¤·¤¬¤ªÞ¯Íî¤§¡Á¡×¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÁÇÅ¨¤Ê½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡¡²ÃÆ£¤Ï1997Ç¯¤Ë½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥É¥é¥Þ¡ÖÃÓÂÞ¥¦¥¨¥¹¥È¥²¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯¡×(TBS¡¢2000Ç¯)¤ä¡Ö³¤±î¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢05Ç¯)¤Ê¤É¡¢ÏÃÂêºî¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶ÈCM¤Ë¤â½Ð±é¡£¡ÖCM¤Î½÷²¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï13Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£3»ù¤ÎÊì¡£