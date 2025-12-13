ÀïÁè¤¬»Ä¤¹¿´¤Î½ýPTSD¹Í¤¨¤ë¡¡¸µÆüËÜÊ¼¤Î²ÈÂ²¤¬¹Ö±é¡¡12·î19Æü¤ËÊ¡²¬»Ô¡¦À¾Æî³Ø±¡Âç
¡¡ÀïÁèÂÎ¸³¤Î¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡ÊPTSD¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¹Ö±é²ñ¡ÖÀïÁè¤¬»Ä¤¹¿´¤Î½ý¡ÝÀïÁèPTSD¡¡ÆüËÜÊ¼¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤ÎÀï¸å80Ç¯¡×¤¬19Æü¸á¸å5»þ¤«¤é¡¢Ê¡²¬»ÔÁáÎÉ¶è¤ÎÀ¾Æî³Ø±¡Âç¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£¡ÖPTSD¤ÎÆüËÜÊ¼²ÈÂ²²ñ¡¦´ó¤êÅº¤¦»ÔÌ±¤Î²ñ¡×¡ÊÅìµþ¡Ë¤Î¹õ°æ½©É×ÂåÉ½¤¬¡¢ÆüÃæÀïÁè¤Ë½¾·³¤·¤¿¼«¿È¤ÎÉã¿Æ¤ä¡¢Àï¸å¤âÂ³¤¯²ÈÂ²¤Î¶ì¤·¤ß¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
¡¡¹õ°æ¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤ÏµìÎ¦·³Ê¼»Î¤È¤·¤Æ¡¢µìËþ½£¡ÊÃæ¹ñÅìËÌÉô¡Ë¤äÃæ¹ñ¤Ë½ÐÀ¬¡£Àï¸å¤ËÉü°÷¤·¤¿¤¬¡¢Äê¿¦¤Ë½¢¤«¤º¡¢¼«Âð¤Ç¤â¤Û¤È¤ó¤É²¿¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹õ°æ¤µ¤ó¤ÏÉã¿Æ¤ò¡Ö¤Õ¤Ì¤±¡×¤È¤·¤Æ·ÚÊÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Éã¿Æ¤Ï1990Ç¯¤Ë»àµî¡£¤½¤ì¤«¤é»ÍÈ¾À¤µª¤¿¤Ã¤¿2015Ç¯¡¢¹õ°æ¤µ¤ó¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁè¤Îµ¢´ÔÊ¼¤¬PTSD¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢Éã¿Æ¤Î»Ñ¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£18Ç¯¡¢»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢Æ±¤¸¶¶ø¤Ë¤¢¤ë¸µÆüËÜÊ¼¤Î²ÈÂ²¤é¤È¡Öº£¡×¤ËÂ³¤¯¶ì¤·¤ß¤ò¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢³ÆÃÏ¤Ç¾Ú¸À½¸²ñ¤Ê¤É¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹Ö±é²ñ¤ÏÆ±Âç¹ñºÝÊ¸²½³ØÉô¼çºÅ¡£¹õ°æ¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¡¢¶å½£ºß½»¤Î¸µÆüËÜÊ¼¤Î²ÈÂ²¤¬ÂÎ¸³¤òÏÃ¤¹Í½Äê¡£Ã´Åö¤Î°ËÆ£¿µÆó¶µ¼ø¡Ê¹Í¸Å³Ø¡Ë¤Ï¡Ö¿È¶á¤Ê²ÈÂ²¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿ÀïÁè¤Îµ²±¤ä½ýº¯¤òºÆÇ§¼±¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£»²²ÃÌµÎÁ¡£¿½¤·¹þ¤ßÉÔÍ×¡£Æ±Âç¹Êó²Ý¡á092¡Ê823¡Ë3248¡£¡Ê¹¾Æ£½ÓºÈ¡Ë